অ’ভেলৰ কাৰ্যালয়ত ট্ৰাম্পৰ ৰঙা টুপী প্ৰদৰ্শন, ভেটো জাৰিৰ ইংগিত

অ’ভেলৰ কাৰ্যালয়ত ট্ৰাম্পৰ ৰঙা টুপী প্ৰদৰ্শন, ভেটো জাৰিৰ ইংগিত
ট্ৰাম্পে ডেম’ক্ৰেটসকলৰ বিধানসভাৰ নীতি প্ৰতিহত কৰিবলৈ নিজৰ সাংবিধানিক ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সাজু হোৱা বিষয়টোক স্পষ্টৰূপত দাঙি ধৰিছে ৷
By ANI
Published : November 6, 2026 at 9:04 AM IST
ৱাশ্চিংটন ডিচি(আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ): সদ্য সমাপ্ত আমেৰিকাৰ মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টীৰ বৃহৎ পৰাজয় । এই নিৰ্বাচনত ডেম’ক্ৰেটসকলে কংগ্ৰেছৰ দুয়োটা সদনতে নিয়ন্ত্ৰণ নিশ্চিত কৰে ৷
ইয়াৰ কিছুদিন পিছতে অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে(স্থানীয় সময় অনুসৰি) আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে অ’ভেল অফিচত এক সূক্ষ্ম ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যেন অনুভৱ হয় ৷ তেওঁ ঐতিহাসিক ৰিজ’লিউট ডেস্কত "VETO" শব্দ লিখা থকা এটা ৰঙা টুপী প্ৰদৰ্শন কৰে ।
‘এণ্টিকিউটিজ এক্ট’ৰ অধীনত অ’ভেলৰ কাৰ্যালয় আৰু কেবিনেট ৰুমক ৰাষ্ট্ৰীয় কীৰ্তিচিহ্ন হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ যি ঘোষণা, তাত স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়তে ট্ৰাম্পে সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয় ৷ এই সময়তে তেওঁৰ ডেস্কত ৰঙা ৰঙৰ এটা টুপী দেখা গৈছিল, য’ত বৰ বৰ হৰফৰে "VETO" শব্দটো লিখা আছিল ।
এই কথাটোৱে ট্ৰাম্পে ডেম’ক্ৰেটসকলৰ বিধানসভাৰ নীতি প্ৰতিহত কৰিবলৈ নিজৰ সাংবিধানিক ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সাজু হোৱা কথাটোক স্পষ্টৰূপত দাঙি ধৰিছে ৷ ইফালে ৩ নৱেম্বৰৰ মধ্যকালীন নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছত ডেম’ক্ৰেটসকলে অধিক তদাৰকী কৰ্তৃত্ব লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত এখন ছবি শ্বেয়াৰ কৰিছিল, য’ত ৰঙা ৰঙৰ এটা বেছবল কেপত "VETO" শব্দটো লিখা আছিল । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভেটো ক্ষমতা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধীনত থকা সৰ্বাধিক শক্তিশালী ক্ষমতাৰ ভিতৰত অন্যতম ৷ এই কথা ট্ৰাম্পে ফক্স নিউজৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৷
ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘আপোনালোকে জানে যে ইয়াৰ আগতেও বহুবাৰ এনেকুৱা হৈছে । এইটোৱেই হৈছে ভেটোৰ শক্তি ৷ এজন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত থকা অন্যতম শক্তিশালী আহিলা । তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ অৰ্থহীন কথা ক’ব আৰু মই ভেটো দিম ।’’
উল্লেখ্য যে, ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ এই বিজয়ে ৱাশ্বিংটনৰ ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্যৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন ঘটাইছে ৷ দলটোৱে হাউছ অৱ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আৰু চেনেটৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে । এই পৰিৱৰ্তনে তদন্ত, শুনানি আৰু চাবপিনাৰ জৰিয়তে ট্ৰাম্পৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰীক্ষণ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আনহাতে, ডেম’ক্ৰেটসকলে তেওঁৰ ন্যায়িক আৰু কেবিনেটৰ মনোনীতসকলক বাধা দিবলৈও চেষ্টা কৰিব পাৰে ।
ইফালে ভাৰতীয়-আমেৰিকান কংগ্ৰেছ সদস্য ৰ’ খান্নাই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক ট্ৰাম্পৰ বাবে এক বৃহৎ আঘাত আখ্যা দি ডেম’ক্ৰেট দলে সদনত স্পষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব পাৰে বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰে । তেওঁ কয়, ‘‘আমি ২৫০খনতকৈও অধিক আসন লাভ কৰাৰ দিশত ৷ আমি বৃহৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব পাৰিম, যিটো পূৰ্বে ২০০৮ চনত বাৰাক ওবামাই লাভ কৰিছিল ৷ এয়া এক ছুনামি, এয়া ট্ৰাম্পক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ লেখীয়া ৷’’
তেওঁ লগতে কয় যে ভোটাৰসকলে মূলতঃ জীৱন-যাপনৰ ব্যয় বৃদ্ধি আৰু চলি থকা যুদ্ধক লৈ চিন্তিত । ডেম’ক্ৰেটসকলে স্বাস্থ্যসেৱা, শিশুৰ যত্ন আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সৈতে জড়িত খৰচ হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্ব দিব বুলি খান্নাই দাবী কৰে ।
যদিও ট্ৰাম্পে বিৰোধিতা কৰা আইনসমূহৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ ভেটো ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু বুলি ইংগিত দিছে, তথাপিও তেওঁ এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে পৰৱৰ্তী দুবছৰ ৰাজনৈতিক সংঘাতৰে ভৰি থকাটো তেওঁ নিবিচাৰে । তেওঁ ‘পলিটিকো’ক কয়, ‘‘মই কেৱল দুবছৰ বহি থাকি সকলো কথাত ভেটো দিব নিবিচাৰোঁ ।’’
আমেৰিকাৰ সংবিধানৰ প্ৰথম অনুচ্ছেদৰ ৭নং ধাৰা মতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কংগ্ৰেছে গৃহীত কৰা আইন নাকচ কৰিব পাৰে । আইন প্ৰণেতাসকলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভেটো প্ৰত্যাখ্যান কৰিব পাৰে ৷ কিন্তু তেনে কৰিবলৈ হ’লে তেওঁলোকক সদন আৰু চেনেট দুয়োটাতে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন ।
লগতে পঢ়ক: যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনৰ ফলাফল : বৃহৎ পৰাজয়ৰ মুখত ট্ৰাম্পৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টী