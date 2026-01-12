ETV Bharat / international

নিজকে ভেনিজুৱেলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি বুলি ঘোষণা কৰিলে ট্ৰাম্পে

আমেৰিকাই নিচাযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভেনিজুৱেলাৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ চলাই দেশখনৰ নেতা নিকোলাছ মাডুৰ'ক বন্দী কৰিছিল ।

Trump Describes Himself As 'Acting President Of Venezuela'
এয়াৰ ফৰ্চ ৱানত সাংবাদিকৰ সৈতে ট্ৰাম্পৰ বাৰ্তালাপ, দেওবাৰ (AP)
January 12, 2026

নিউয়ৰ্ক(আমেৰিকা): ভেনিজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক আমেৰিকাই বলপূৰ্বক ধৰি নিয়াৰ পিছত এই ঘটনাক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তেই এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত কৰিলে এক আচৰিত দাবী । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত নিজৰ এখন ফটো পোষ্ট কৰি যি দাবী কৰিছে সিয়ে আকৌ এবাৰ সকলোকে ভবাই তুলিছে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁৰ নাম 'ভেনিজুৱেলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি' হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছে । দেওবাৰে শ্বেয়াৰ কৰা এই পোষ্টটোত ট্ৰাম্পৰ ছবিৰ লগতে “ভেনিজুৱেলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰপতি, বৰ্তমানৰ জানুৱাৰী ২০২৬” বুলি উল্লেখ কৰিছে । ইয়াত ট্ৰাম্পক ২০২৫ চনৰ ২০ জানুৱাৰীত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা আমেৰিকাৰ ৪৫ আৰু ৪৭ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপেও উল্লেখ কৰা হৈছে ।

ভেনিজুৱেলাৰ নেতৃত্বৰ সৈতে আমেৰিকাই 'সঁচাকৈয়ে ভালদৰে কাম কৰি আছে' বুলি ট্ৰাম্পে উল্লেখ কৰি তেলৰ চালান আৰু চলি থকা কূটনৈতিক সংযোগক সম্পৰ্ক উন্নত হোৱাৰ চিন স্বৰূপে আঙুলিয়াই দিয়াৰ পটভূমি প্ৰকাশ পাইছে । ভেনিজুৱেলাৰ নেতা হিচাপে নিকোলাছ মাডুৰ'ক পদচ্যুত কৰা আমেৰিকাৰ অভিযানৰ পিছত কাৰাকাছত নতুন নেতৃত্বৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ বিষয়ে সোধাত এয়াৰ ফৰ্চ ৱানত থকা সাংবাদিকৰ আগত ট্ৰাম্পে কয়,"ভেনিজুৱেলাই সঁচাকৈয়ে ভাল কাম কৰি আছে"।

চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে আমেৰিকাই নিচাযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভেনিজুৱেলাৰ বিৰুদ্ধে 'বৃহৎ পৰিসৰৰ' আক্ৰমণ চলাই দেশখনৰ নেতা নিকোলাছ মাডুৰ'ক বন্দী কৰিছিল । তেওঁৰ পত্নী চিলিয়া ফ্ল’ৰেছৰ সৈতে মাডুৰোক বিমানেৰে নিউয়ৰ্কলৈ লৈ গৈছিল ।

ট্ৰাম্পে কয় যে আমেৰিকাই 'ভেনিজুৱেলা চলাই থাকিব' যেতিয়ালৈকে আমি নিৰাপদ, সঠিক আৰু বিবেচনাপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰো । "আমি এটা সুযোগ ল’ব নোৱাৰো যে ভেনিজুৱেলাক আন কোনোবাই দখল কৰি ভেনিজুৱেলাৰ স্বাৰ্থৰ কথা মনত ৰাখিব নোৱাৰে ।" এইদৰে কয় ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে । উল্লেখ্য় যে আমেৰিকাৰ এই কাৰ্যৰ পিছতেই যোৱা সপ্তাহত ভেনিজুৱেলাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা তেল মন্ত্ৰী ডেলচি ৰড্ৰিগেজে দেশখনৰ অন্তৱৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে শপত গ্ৰহণ কৰে ।

ষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয়, "ভেনিজুৱেলাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন কৰ্তৃপক্ষই আমেৰিকাক ৩ কোটিৰ পৰা ৫ কোটি বেৰেল 'উচ্চমানৰ, অনুমোদিত তেল' গতাই দিব । এই তেল ইয়াৰ বজাৰ মূল্যত বিক্ৰী কৰা হ’ব । এই ধনৰাশি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে মই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিম যাতে ইয়াক ভেনিজুৱেলা আৰু আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ উপকাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ! মই শক্তি সচিব ক্ৰীছ ৰাইটক এই পৰিকল্পনা তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কৈছো । ইয়াক ষ্ট'ৰেজ জাহাজে লৈ পোনে পোনে আমেৰিকাৰ আনলোডিং ডকলৈ অনা হ'ব ।"

সম্পাদকৰ পচন্দ

