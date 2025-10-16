তেওঁ মোক ভাল পায় : ভাৰতে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় নকৰে বুলি মোদীয়ে আশ্বাস দিয়াৰ দাবী ট্ৰাম্পৰ

ETV Bharat / international

ৱাশ্বিংটন : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে নতুন দিল্লীয়ে ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰা বন্ধ কৰিব ৷ তেওঁ ইয়াক মস্কোৰ ওপৰত বিশ্বব্যাপী হেঁচা বৃদ্ধিৰ প্ৰচেষ্টাত এক ‘বৃহৎ পদক্ষেপ’ বুলি অভিহিত কৰে ৷ ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ট্ৰাম্পে ভাৰতৰ ওপৰত শাস্তিমূলক শুল্ক আৰোপ কৰাৰ কেইবামাহো পিছতে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷

ৱাশ্বিংটনৰ অ’ভেল অফিচত এফ বি আইৰ সঞ্চালক কাছ পেটেলৰ সৈতে যৌথ সংবাদমেলত ট্ৰাম্পে এই মন্তব্য কৰে, য’ত দুয়োজনে হিংসাত্মক অপৰাধ ৰোধৰ বাবে প্ৰশাসনৰ প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷

ভাৰতক নিৰ্ভৰযোগ্য অংশীদাৰ বুলি গণ্য কৰে নেকি বুলি এএনআইয়ে সোধাত ট্ৰাম্পে তৃতীয় ব্যক্তি ৰূপে নিজকে উল্লেখ কৰি কয়, "মোদী এজন মহান ব্যক্তি ৷ তেওঁ ট্ৰাম্পক ভাল পায় ৷" মোদীৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ লগতে কয় যে মই তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ ধ্বংস কৰিব নিবিচাৰো ৷

"মই সুখী নাছিলো যে ভাৰতে তেল ক্ৰয় কৰিছিল ৷ আৰু তেওঁ (প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে) মোক আশ্বাস দিছিল যে তেওঁলোকে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় নকৰে ৷ তেওঁলোকে নিজৰ তেল ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰা নাই... তেওঁলোকে তৎক্ষণাত কৰিব নোৱাৰে ৷ ই এটা সৰু প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু ই অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ হ'ব ৷"

ট্ৰাম্পে কয় যে ভাৰতৰ পিছত "আমি চীনকো একে কাম কৰিবলৈ দিব লাগিব..."

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত-নিৰ্দিষ্ট চাৰ্জিঅ’ গ’ৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈঠকৰ সন্দৰ্ভত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয়, "মই ভাবিছিলো যে তেওঁলোক বহুত ভাল... মোদী এজন মহান ব্যক্তি ৷ তেওঁ (চাৰ্জিঅ' গ’ৰে) মোক কৈছিল যে তেওঁ (প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী) ট্ৰাম্পক ভাল পায়... মই ভাৰতবৰ্ষক বছৰ বছৰ ধৰি চাই আছো ৷ ই এক আচৰিত দেশ আৰু প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ ওচৰত এজন নতুন নেতা আছে ৷ কিছুমানে তাত কেইমাহমান থাকে আৰু এইটো বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি হৈ আহিছে, মোৰ বন্ধুজন এতিয়া বহুদিনৰ পৰা তাত আছে আৰু তেওঁ মোক আশ্বস্ত কৰিছে যে ৰাছিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেল ক্ৰয় নহ’ব৷”

তেওঁ কয় যে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ পৰা তেওঁ মাত্ৰ বিচাৰে “ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়ানক হত্যা কৰা বন্ধ কৰা কাৰণ তেওঁ বহু ৰাছিয়ানক হত্যা কৰিছে ৷”

ট্ৰাম্পে কয়, "দুয়ো নেতা (ভ'ল'ডিমি জেলেনস্কি আৰু ভ্লাদিমিৰ পুটিন)ৰ মাজত ঘৃণা বহুত, ই এক বাধা...কিন্তু মই ভাবো আমি তেওঁলোকক পাম ৷ যদি ভাৰতে তেল ক্ৰয় নকৰে তেন্তে ই বহুত সহজ হ'ব... তেওঁলোকে ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় নকৰে, আৰু যুদ্ধ শেষ হ'লে তেওঁলোক পুনৰ ৰাছিয়ালৈ যাব ৷"

ভাৰতে দীৰ্ঘদিন ধৰি মস্কোৰ পৰা আমদানি কৰা তেলক অৰ্থনৈতিক স্থিতিশীলতাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য বুলি অভিহিত কৰি আহিছে, আনহাতে ৱাশ্বিংটনে নতুন দিল্লীক শক্তিৰ উৎসৰ বৈচিত্ৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আহিছে ৷

চলি থকা সংঘাতক অপ্ৰয়োজনীয় বুলি অভিহিত কৰি ট্ৰাম্পে কয়, "এয়া এনে এখন যুদ্ধ যিখন কেতিয়াও আৰম্ভ হ'ব নালাগিছিল, কিন্তু এইখন যুদ্ধ যিখন যুদ্ধত ৰাছিয়াই প্ৰথম সপ্তাহতে জয়ী হ'ব লাগিছিল, আৰু তেওঁলোকে চতুৰ্থ বছৰত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ আৰু মই ইয়াক বন্ধ হোৱা দেখিব বিচাৰো ৷ গতিকে মই সুখী নাছিলো যে ভাৰতে তেল কিনিছিল ৷"

মধ্যপ্ৰাচ্য

শেহতীয়া কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টাক তুলনা কৰি ট্ৰাম্পে কয়, "আপুনি জানে, যোৱা সপ্তাহত মধ্যপ্ৰাচ্যত আমি কৰা কামৰ তুলনাত এইটো তুলনামূলকভাৱে সহজ ৷ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বয়স আছিল ৩ হাজাৰ বছৰ, আৰু আমি এই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ ৷ এইটো তিনি বছৰৰ কথা ৷"

ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ সংঘাতৰ সমাধানৰ বিষয়ে আশা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "আৰু মই ভাবো আমি ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিম ৷ মই ভাবো পুটিন, ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন, মই ভাবো তেওঁ ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে ৷ চাওঁ আহক ৷"

ট্ৰাম্পৰ এই বক্তব্য ভাৰতে ততাতৈয়াকৈ নিশ্চিত কৰা নাছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰতে ঐতিহাসিক অংশীদাৰ ৰাছিয়াৰ পৰা তেল ক্ৰয় কৰাৰ পক্ষ লৈছিল ৷ যোৱা শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হোৱাৰ মাত্ৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে আমেৰিকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰদূত গ’ৰৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছিল ৷

বৈঠকৰ পিছত গ’ৰে কয় যে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্কক মূল্য দিয়ে আৰু তেওঁ ‘আশাবাদী’ বুলি ট্ৰাম্প আৰু মোদীৰ মাজত হোৱা টেলিফোন কলৰ উদ্ধৃতি দি কয় ৷ হোৱাইট হাউছত দিয়া ভাষণত ট্ৰাম্পে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পিছত ভাৰতৰ দ্বিতীয় দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কক প্ৰশংসা কৰে ৷

