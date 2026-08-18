ভাৰতৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ উদ্ধৃতিৰে ছেভ আমেৰিকা আইনৰ সমৰ্থন ট্ৰাম্পৰ
ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ উদ্ধৃতি দি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ প্ৰতিজন ভোটাৰৰ বাবে ফটো পৰিচয়পত্ৰ বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
By PTI
Published : August 18, 2026 at 8:05 AM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ উদ্ধৃতি দি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ প্ৰতিজন ভোটাৰৰ বাবে ফটো পৰিচয়পত্ৰ কাৰ্ড বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ ট্ৰাম্পে কয় যে বৈধ ফটো পৰিচয়পত্ৰ অবিহনে আমেৰিকাত কেনেকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব পাৰে বুলি জ্ঞানেশ কুমাৰে তেওঁৰ প্ৰশাসনক প্ৰশ্ন কৰিছিল ৷
ছেভ আমেৰিকা আইন (SAVE America Act)ৰ সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত এটা পোষ্টত কয় যে শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত এক শতাংশতকৈও কম ভোটাৰে ডাক বেলট ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ তেওঁ কয় দিয়ে যে ভাৰতৰ প্ৰতিজন ভোটাৰৰ হাতত এখন বৈধ ফটো পৰিচয়পত্ৰ আছিল ৷
ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত ট্ৰাম্পে কয়, "চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে আমাৰ প্ৰশাসনক সুধিছিল— বৈধ ফটো আইডি অবিহনে আপুনি আমেৰিকাত নিৰ্বাচন কেনেকৈ কৰিব পাৰে ?" তেওঁ আৰু কয় যে ভাৰতৰ যোৱা নিৰ্বাচনত ৬৪.৬ কোটি ভোটাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ইয়াৰে ১%তকৈও কম ভোটাৰে ডাকযোগে ভোটদান কৰিছিল ৷ তেওঁ কয় যে প্ৰতিজন ভোটাৰৰ বৈধ ফটো পৰিচয়পত্ৰ থাকিব লাগিব ৷
Earlier this month, India’s Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar, asked our Administration — How can you have Elections in the U.S. without a valid Photo ID? India’s last Election had 646,000,000 Voters! Less than 1% voted by mail, and every single Voter had to have a VALID… pic.twitter.com/dWtL287nkk— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 17, 2026
এই পোষ্টটোত ট্ৰাম্পে জোৰ দি কয় যে এতিয়া ছেভ আমেৰিকা আইন গৃহীত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ এই আইন অনুসৰি আমেৰিকাৰ নাগৰিকে ভোটাৰ পঞ্জীয়নৰ সময়ত নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ দেখুৱাব লাগিব ৷ ইয়াৰ উপৰিও দেশজোৰা ভোটাৰ পৰিচয়পত্ৰ ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰা হ’ব আৰু মেইলযোগে ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ’ব ৷
ট্ৰাম্পে দাবী কৰিছে যে এই আইনখনে নিৰ্বাচনী প্ৰৱঞ্চনা ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব ৷ কিন্তু এই বিষয়ত আমেৰিকাৰ ডেম’ক্ৰেট আৰু ৰিপাব্লিকানসকলৰ মাজত মতানৈক্য অব্যাহত আছে ৷ এই মাহত আমেৰিকাৰ চেনেটে পাঁচ সপ্তাহৰ ৰিচেছ লৈছিল, যাৰ ফলত এই আইনখন গৃহীত কৰাৰ দিশত কোনো ধৰণৰ সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ লোৱাত বাধা আহিছিল ৷
ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ এই পদৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গৰে ৷ ট্ৰাম্পৰ এই বক্তব্যত সন্মতি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ ছ’চিয়েল মিডিয়াতো পোষ্ট কৰিছে ৷