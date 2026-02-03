ETV Bharat / international

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ 'এক পেড় মা কে নাম' পদক্ষেপ: ইজৰাইলত ইহুদী উৎসৱ টু বিশ্বাটত ৩০০ গছপুলি ৰোপণ

কোচিনৰ পৰা অহা ভাৰতীয় ইহুদীসকলে নেভাটিম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । ই আজিও পৰম্পৰাগত কোচিনি উপাসনাস্থলীৰ ঐতিহ্যক প্ৰতিফলিত কৰি আহিছে ।

JEWISH FESTIVAL OF TU BISHVAT
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
নেভাটিম (ইজৰাইল) : ইজৰাইলত পৰিৱেশ সজাগতা দিৱস হিচাপে ইহুদী উৎসৱ টু বিশ্বাট উদযাপন কৰা হয় । এই উৎসৱ উদযাপন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ‘এক পেড় মা কে নাম’ পদক্ষেপৰ যৌথ উদযাপনৰ বাবে ইজৰাইলৰ মোছাভ নেভাটিমত কমেও ৩০০ গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় ।

এই অনুষ্ঠানত শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ আয়োজন ভাৰতীয় দূতাবাসে কেৰেন কায়েমেট লেইজৰাইল আৰু মোছাভ নেভাটিমৰ সহযোগত কৰে । ই ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত পৰিৱেশ বহনক্ষমতা, সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্কৰ প্ৰতি এক অংশীদাৰিত্বৰ দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতীক হিচাপে প্ৰতিফলিত হয় । অনুষ্ঠানটোৰ পিছত প্ৰকাশ পোৱা এক প্ৰেছ বিবৃতিত এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

ইজৰাইলৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সঞ্চালকপ্ৰধান ৰামি ৰ’জেন, ইজৰাইলত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত জে পি সিং আৰু ব্নেই শ্বিমন আঞ্চলিক পৰিষদৰ মুৰব্বী নীৰ জমিৰে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে । তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ প্ৰতি ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ বিনিময়মূলক দায়বদ্ধতাক আলোকপাত কৰে ।

"টু বিশ্বাট আৰু এক পেড় মা কে নাম দুয়োটায়েই গছক সম্প্ৰদায়ৰ সংযোগ আৰু বহনক্ষম জীৱন-যাপনৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত ৰাখে । এই বিনিময়মূলক পদ্ধতিসমূহে ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত গভীৰ সাংস্কৃতিক সংযোগ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত শক্তিশালী সম্পৰ্কক প্ৰতিফলিত কৰে, যিয়ে আমাৰ দুয়োখন দেশে প্ৰকৃতি, সম্প্ৰদায় আৰু বিনিময়মূলক মূল্যবোধৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।" সভা সম্বোধন কৰি সিঙে কয় ।

তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে এই গছবোৰ ভাৰত–ইজৰাইল বন্ধুত্বৰ চিৰস্থায়ী প্ৰতীক হিচাপে থিয় দিব, এই বান্ধোনক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ আগবঢ়াই নিব ।" ভাৰত-ইজৰাইলৰ শক্তিশালী কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক আলোকপাত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলে ধৰিত্ৰী মাতৃক সুৰক্ষা দিয়াৰ দিশত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ সামূহিক দায়িত্বৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ৰ’জেনে কয়, "আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো হৈছে ইজৰাইল আৰু ভাৰতৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কৰ প্ৰতীক । বৰ্তমান দুয়োখন দেশে বহু ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, বিশেষকৈ জলবায়ু আৰু পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত । উদ্ভাৱনৰ প্ৰতি আমাৰ বিনিময়মূলক আকাংক্ষাৰ বাহিৰেও আমি এক উমৈহতীয়া মনোভাবো বিনিময় কৰিছোঁ । সেয়া হৈছে প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা দিয়াটো, যিটো জীৱন সুৰক্ষাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ আৰু তাৰ স্বীকৃতি প্ৰদান ।"

"মই আত্মবিশ্বাসী যে আজি আমি যিবোৰ গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ, সেইবোৰে বহু বছৰলৈকে গভীৰভাৱে শিপাই উঠিব আৰু বিকাশ ঘটিব । ই ইজৰাইল আৰু ভাৰতৰ মাজত থকা শক্তিশালী বন্ধুত্ব আৰু প্ৰকৃতি সুৰক্ষা আৰু সেউজ আৰু বহনক্ষম ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতি আমাৰ অংশীদাৰিত্বমূলক দায়বদ্ধতাৰ স্পষ্ট প্ৰকাশ হিচাপে কাম কৰিব । গছবোৰ গজিবলৈ যেনেকৈ সুস্থিৰ ভূমিৰ প্ৰয়োজন হয়, তেনেকৈয়ে আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজতো বিনিময়মূলক মূল্যবোধ, অংশীদাৰিত্ব আৰু আগন্তুক প্ৰজন্মৰ আশাত শিপাই থকা সম্পৰ্ক ।" ইজৰাইলৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় ।

কোচিনৰ পৰা অহা ভাৰতীয় ইহুদীসকলে নেভাটিম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ই সেই ঐতিহ্যক প্ৰতিফলিত কৰি আহিছে, য’ত পৰম্পৰাগত কোচিনি উপাসনাস্থলীৰ মনোভাবেৰে ডিজাইন কৰা এটা উপাসনাস্থলীও আছে ।

ইয়াৰ উপৰি ইয়াত ভাৰতীয় ইহুদীসকলৰ মূল্যবোধ আৰু পৰম্পৰাক প্ৰতিপালন কৰা ভাৰতীয় ইহুদী ঐতিহ্য কেন্দ্ৰৰো আয়োজন কৰা হয় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ইহুদী আৰু পোলেণ্ডৰ শিশুসকলক বচাবলৈ কৰা অসাধাৰণ মানৱীয় প্ৰচেষ্টাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে যোৱা বছৰৰ নৱেম্বৰ মাহত ভাৰতীয় মহাৰাজা জাম চাহাবৰ প্ৰতিমূৰ্তি মোছাভত উন্মোচন কৰাৰ সময়তে ই ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।

জমিৰে কয়, "আজি মোছাভ নেভাটিমত অনুষ্ঠিত গছপুলি ৰোপণ অনুষ্ঠানটোৱে সম্প্ৰদায়সমূহলৈ দুটা বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা বহন কৰিছে: প্ৰথমটো হৈছে ভূমিৰ সৈতে সংযোগ, যিটো এক অগ্ৰণী ইহুদী কাৰ্য; দ্বিতীয়টো হৈছে ইয়াত মোছাভ নেভাটিমত থকা কোচিন ইহুদী সম্প্ৰদায়ৰ গৌৰৱময় শিপাৰ সৈতে সংযোগ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মোছাভ সম্প্ৰদায়টো হৈছে এক আন্তৰিকতাপূৰ্ণ আৰু নিকট ঘনিষ্ঠ সম্প্ৰদায় । ই এনে এটা সম্প্ৰদায়, যিয়ে নিজৰ সকলো সদস্যৰ বাবে ঘৰৰ দৰে অনুভৱ কৰে । মই নিশ্চিত যে আজি ৩০০ গছপুলি ৰোপণে পাৰিবাৰিক বান্ধোনক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব, যাৰ শিপা নেগেভৰ পৰা ভাৰতলৈকে সংযুক্ত হৈ আছে ।"

