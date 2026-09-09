এখনৰ পাছত আনখন বিমান বাতিল; যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ
ব্ৰিটেইনত বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণ বিজুতিৰ ফলত ১০০০ৰো অধিক বিমান সেৱাৰ প্ৰভাৱান্বিত হয় ৷ সমগ্ৰ ইউৰোপতে বিমান সেৱা পলম হয় ৷
Published : September 9, 2026 at 8:08 AM IST
লণ্ডন : মঙলবাৰে ব্ৰিটেইনৰ বিমান ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বিঘ্নিত হয় ৷ ফ্লাইট ট্ৰেকিং ৱেবছাইট Flightradar24 ৰ মতে ব্ৰিটেইনৰ বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাত হোৱা কাৰিকৰী বিজুতিৰ ফলত সমগ্ৰ দেশতে কাম-কাজত ব্যাঘাত জন্মে ৷ ব্ৰিটেইনৰ বিমানবন্দৰত ১০০০ৰো অধিক বিমান বাতিল কৰা হয় আৰু যাত্ৰীসকল বিমানবন্দৰৰ ৰাণৱে আৰু টাৰ্মিনেলত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে ৷
কাৰিকৰী দোষৰ সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান পৰিবহণ সেৱা (নেটছ)ই জনাইছে যে তেওঁলোকৰ বিমান প্ৰক্ৰিয়াকৰণ ব্যৱস্থাত এটা ডাঙৰ সমস্যা চিনাক্ত কৰিছে আৰু অভিযন্তাসকলে ইয়াক সমাধানৰ বাবে দ্ৰুত কাম কৰি আছে ৷
Flightradar24 ৰ তথ্য অনুসৰি লণ্ডনৰ হিথ্ৰ’ বিমানবন্দৰৰ লগতে ব্ৰিটেইনৰ অন্যান্য বিমানবন্দৰলৈ অহা-যোৱা কৰা কমেও ১০০০খন বিমান বাতিল কৰা হৈছে ৷ এই ব্যাঘাতৰ ফলত ব্ৰিটিছ এয়াৰৱেজ, ইজিজেট, কেএলএম, আৰু লুফথানছাৰ দৰে প্ৰধান বিমান সংস্থাৰ বিমান সেৱাত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰে ৷ কিন্তু এই কাৰিকৰী দোষে বহু বিমানবন্দৰৰ কাৰ্য্যকলাপত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিল, যাৰ ফলত সমগ্ৰ ব্ৰিটেইনৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে ভ্ৰমণৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷
কাৰিকৰী অসুবিধাৰ মাজতো বিমান সেৱা চলি থাকিল আৰু ব্ৰিটিছ আকাশমাৰ্গ মুকলি হৈ থাকিল যদিও এই ব্যাঘাতৰ বাবে কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ৷ পিছত নেটছে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে বিমান প্ৰক্ৰিয়াকৰণ ব্যৱস্থাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিছে আৰু এতিয়া ব্যৱস্থাসমূহ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে ৷
All told, 1300 flights were canceled to/from airports in the UK on Tuesday.— Flightradar24 (@flightradar24) September 9, 2026
177 flights have been canceled so far on Wednesday, nearly all at London-Heathrow. pic.twitter.com/LWdZcDp36i
সন্ধিয়া নেটছে কয় যে তেওঁলোকে নিজৰ ফ্লাইট প্ৰচেছিং চিষ্টেমৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিছে ৷ কিন্তু ব্ৰিটেইনৰ ১৫টা বিমানবন্দৰ আৰু অন্যান্য ঠাইত বিমান সংস্থা আৰু বিমানবন্দৰসমূহে আৱদ্ধ বিমানবন্দৰৰ বৃহৎ বেকলগ আঁতৰোৱাৰ কাম কৰাৰ বাবে বিমান সেৱাৰ পলম হৈছিল ৷
ৰয়টাৰছৰ সংবাদ সংস্থাৰ মতে, নেটছে কয়, "আমাৰ অভিযন্তাসকল ঠাইতে আছে আৰু যিমান পাৰি সোনকালে স্বাভাৱিক কাৰ্য্যকলাপ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ দ্ৰুতভাৱে কাম কৰি আছে ৷ বহু বিমান এতিয়াও চলি আছে আৰু আকাশমাৰ্গ মুকলি, কিন্তু পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ’বলৈ কিছু সময় লাগিব ৷”
ফ্লাইটএৱেৰৰ তথ্য অনুসৰি হিথ্ৰ’ত প্ৰায় ১০০খন বিমান বাতিল হোৱাৰ বিপৰীতে ৩৬৭খন বিমান পলম হৈছে ৷
হিথ্ৰ’ৰ উপৰিও গেটৱিকত প্ৰায় ২৫০খন বিমান পলম হৈছিল, যিয়ে বিমানবন্দৰৰ মুঠ বিমানৰ প্ৰায় ৩১% প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ মঙলবাৰে বিয়লিলৈকে ক্ষতিগ্ৰস্ত বিমানবন্দৰসমূহত প্ৰায় ৩০০খন বিমান বাতিল কৰা হৈছিল ৷
লণ্ডনৰ বাহিৰৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷ এডিনবাৰ্গ বিমানবন্দৰে যাত্ৰীসকলক সকীয়াই দিছিল যে কাৰিকৰী দোষৰ ফলত কাৰ্য্যকলাপত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ ডাবলিন বিমানবন্দৰত ব্ৰিটেইনলৈ অহা-যোৱা কৰা বিমান সেৱাত ব্যাঘাত জন্মা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ লুটন আৰু বাৰ্মিংহাম বিমানবন্দৰৰ লগতে এবাৰডিন আৰু গ্লাছগো বিমানবন্দৰতো বিমান পলম বা বাতিল হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ৷
ইজিজেটে কয় যে এই সমস্যাৰ বাবে সমগ্ৰ ইউৰোপতে বিমান পলম হৈছে ৷ ব্ৰিটিছ এয়াৰৱেজৰ সৰ্বাধিক ৯৬খন বিমান বাতিল হৈছে ৷ ইয়াৰ পিছতে ইজিজেটে ৯২খন, কেএলএমৰ ২০খন, লুফথানছাই ১২খন আৰু চুইছ এয়াৰলাইঞ্চে ১১খন বিমান বাতিল কৰিছে ৷
কাৰিকৰী ত্ৰুটিৰ বাবে ইয়াৰ পূৰ্বেও ব্ৰিটেইনৰ বিমান নেটৱৰ্কত বৃহৎ বিঘিনি ঘটিছিল ৷ দুবছৰ পূৰ্বে ২০২৪ চনত ব্ৰিটেইনৰ বিমান নিয়ন্ত্ৰকে কৈছিল যে যোৱা বছৰ ফ্লাইট-প্লেন প্ৰচেছিঙৰ গ্লিচে ব্যাপক ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ পিছত নেটছে নিজৰ আকস্মিক ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷
বিমান সংস্থাৰ বিষয়াসকলে অনুমান কৰিছে যে এই সময়ছোৱাত বিমান উদ্যোগে ১০ কোটি পাউণ্ডতকৈ অধিক ধন ঘূৰাই দিয়াৰ লগতে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে দিব লগা হৈছিল ৷ যোৱা জুলাই মাহত ৰাডাৰ সম্পৰ্কীয় কাৰিকৰী দোষৰ ফলত হিথ্ৰ’ আৰু অন্যান্য ডাঙৰ বিমানবন্দৰত চাৰি ঘণ্টাৰো অধিক সময় বিমান সেৱা ব্যাহত হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক :