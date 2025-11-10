ট্ৰাম্পৰ ভাষণ সম্পাদনাক লৈ সমালোচনাৰ পিছতে পদত্যাগ বিবিচিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ
এখন তথ্যচিত্ৰত ট্ৰাম্পৰ ভাষণক বিভ্ৰান্তিকৰভাৱে সম্পাদনা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই বিবিচিৰ সঞ্চালকপ্ৰধান টিম ডেভি আৰু সম্প্ৰচাৰকখনৰ বাতৰি কাৰ্যবাহী ডেব’ৰা টাৰ্নেছে পদত্যাগ কৰে ।
Published : November 10, 2025 at 10:42 AM IST
লণ্ডন : আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভাষণ সম্পাদনা কৰি দৰ্শকক বিপথে পৰিচালিত কৰা বুলি সমালোচনাৰ সমূখীন হোৱাৰ পিছত দেওবাৰে বি বি চিৰ মুৰব্বী আৰু ব্ৰিটিছ সম্প্ৰচাৰকটোৰ শীৰ্ষ বাতৰি কাৰ্যবাহী দুয়োজনে পদত্যাগ কৰে ৷
বি বি চিয়ে জনোৱা মতে, সঞ্চালক প্ৰধান টিম ডেভি আৰু বাতৰিৰ চিইঅ’ ডেব’ৰা টাৰ্নেছে নিগমটো এৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ ৱাশ্বিংটনৰ কেপিটেলত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে ২০২১ চনৰ ৬ জানুৱাৰীত ট্ৰাম্পে দিয়া ভাষণ সম্পাদনা কৰাৰ বাবে ব্ৰিটেইনৰ ৰাজহুৱা পুঁজিৰে চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰচাৰকখন সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
সমালোচকসকলে যোৱা বছৰ বি বি চিৰ এখন তথ্যচিত্ৰৰ বাবে ভাষণটো যিদৰে সম্পাদনা কৰা হৈছিল সেয়া বিভ্ৰান্তিকৰ বুলি কয় আৰু ট্ৰাম্পে সমৰ্থকসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বিক্ষোভ কৰাটো বিচাৰে বুলি কোৱা এটা অংশ কাটি পেলায় ৷ দ্য ডেইলী টেলিগ্ৰাফে শ্বেয়াৰ কৰা বি বি চিৰ ‘পেনোৰামা’ খণ্ডটোৰ এটা ক্লিপত ট্ৰাম্পৰ ভাষণৰ বিভিন্ন অংশ এটা উক্তিত সম্পাদনা কৰা দেখা গৈছে ৷ খণ্ডটোত ট্ৰাম্পে কোৱা দেখা গৈছে: "আমি কেপিটেললৈ যাম আৰু মই আপোনাৰ লগত থাকিম ৷ আৰু আমি যুঁজিম ৷ আমি নৰকৰ দৰে যুঁজিম ৷"
ভিডিঅ’ আৰু সেইদিনা ট্ৰাম্পৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিলিপি অনুসৰি তেওঁ কয়, “আমি কেপিটেললৈ যাম আৰু আমি আমাৰ সাহসী চিনেটৰ আৰু কংগ্ৰেছী আৰু মহিলাসকলক উৎসাহিত কৰিম আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ বাবে আমি ইমান সুখী নহ’ম ৷"
"কাৰণ আপুনি কেতিয়াও আমাৰ দেশখন দুৰ্বলতাৰে ঘূৰাই নিব নোৱাৰে ৷ আপুনি শক্তি দেখুৱাব লাগিব আৰু আপুনি শক্তিশালী হ'ব লাগিব ৷ আমি কংগ্ৰেছে সঠিক কাম কৰিবলৈ দাবী কৰিবলৈ আহিছো আৰু কেৱল সেইসকল নিৰ্বাচকক গণনা কৰক যিসকলক আইনগতভাৱে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে, আইনগতভাৱে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে৷ মই জানো যে ইয়াৰ সকলোৱে অতি সোনকালে শান্তিপূৰ্ণ আৰু দেশপ্ৰেমমূলকভাৱে মাত মাতিবলৈ কেপিটেল বিল্ডিঙলৈ মাৰ্চ কৰিব ৷"
প্ৰায় এঘণ্টাৰ পাছত ট্ৰাম্পে ভাষণৰ শেষৰ ফালে ‘আমি নৰকৰ দৰে যুঁজিম’ বাক্যাংশটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল যদিও কেপিটেলৰ উল্লেখ নকৰাকৈ ৷ 'আমি নৰকৰ দৰে যুঁজ দিওঁ ৷ আৰু যদি আপুনি নৰকৰ দৰে যুঁজিব নোৱাৰে তেন্তে আপোনাৰ আৰু দেশ নাথাকিব ৷' তেতিয়া ট্ৰাম্পে কৈছিল ৷
ইফালে কৰ্মচাৰীসকললৈ লিখা এখন পত্ৰত ডেভিয়ে কয় যে পাঁচ বছৰৰ পাছত চাকৰি এৰি দিয়াটো ‘সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ সিদ্ধান্ত’ ৷ ডেভিয়ে কয়, "সামগ্ৰিকভাৱে বি বি চিয়ে ভাল কাম কৰি আছে, কিন্তু কিছু ভুল হৈছে, আৰু সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে মই ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ল’ব লাগিব ৷"
তেওঁ কয় যে তেওঁ ‘অনাগত মাহত উত্তৰাধিকাৰীক শৃংখলাবদ্ধভাৱে গতাই দিয়াটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ব’ৰ্ডৰ সৈতে কাম কৰি আছে’ । টাৰ্নেছে কয় যে ট্ৰাম্পৰ তথ্যচিত্ৰখনক লৈ বিতৰ্কই "এটা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে য’ত ই বি বি চিৰ ক্ষতি কৰিছে — যিটো প্ৰতিষ্ঠান মই ভাল পাওঁ ৷ বি বি চি নিউজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ চিইঅ’ হিচাপে ইয়াৰ দায়িত্ব মই বহন কৰিছো ৷”
কৰ্মচাৰীসকললৈ লিখা এখন টোকাত তেওঁ কয়, “ৰাজহুৱা জীৱনত নেতাসকলে সম্পূৰ্ণ জবাবদিহি হোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু সেইবাবেই মই পদত্যাগ কৰিছো ৷ যদিও ভুল হৈছে, মই একেবাৰে স্পষ্টকৈ ক’ব বিচাৰো যে শেহতীয়াকৈ বি বি চি নিউজে প্ৰতিষ্ঠানিকভাৱে পক্ষপাতিত্ব কৰা অভিযোগবোৰ ভুল ৷”
ট্ৰাম্পে তেওঁৰ ট্ৰুথ ছ’চিয়েল নেটৱৰ্কত ভাষণ সম্পাদনাৰ বিষয়ে ডেইলী টেলিগ্ৰাফৰ এটা বাতৰিৰ লিংক পোষ্ট কৰি কাকতখনক ধন্যবাদ জনাইছিল এই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ‘সাংবাদিকসকলক’ উদঙাই দিয়াৰ বাবে ৷ এইসকল অতি অসৎ লোক যিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পাল্লাখন হেলনীয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।" তেওঁ ইয়াক ‘গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক ভয়ংকৰ কথা !’ বুলি কয় ৷
হোৱাইট হাউছৰ প্ৰেছ সচিব কেৰ’লিন লিভিটে এক্সত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ডেভিৰ পদত্যাগৰ বিষয়ে আন এটা প্ৰবন্ধৰ সমান্তৰালকৈ "ট্ৰাম্প এট ৱাৰ উইথ 'ফেক নিউজ' বিবিচি" শীৰ্ষক এটা প্ৰবন্ধৰ স্ক্ৰীণ গ্ৰেব পোষ্ট কৰা হৈছিল, য'ত "শ্বট" আৰু "চেজাৰ" শব্দও আছিল ।
সোঁপন্থী টেলিগ্ৰাফে বিবিচিক মানদণ্ড আৰু নিৰ্দেশনাৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ নিযুক্তি দিয়া মাইকেল প্ৰেছকটে প্ৰস্তুত কৰা ড’ছিয়াৰৰ কিছু অংশ প্ৰকাশ কৰাৰ পিছৰে পৰা সম্প্ৰচাৰক কোম্পানীটোৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহীসকলৰ ওপৰত হেঁচা বাঢ়িছে ৷ ট্ৰাম্পৰ সম্পাদনাৰ লগতে ই বি বি চিয়ে হিজড়া বিষয়সমূহৰ কভাৰেজক সমালোচনা কৰে আৰু বি বি চিৰ আৰবী সেৱাত ইজৰাইল বিৰোধী পক্ষপাতিত্বৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷
১০৩ বছৰীয়া বি বি চিয়ে আন সম্প্ৰচাৰকতকৈ অধিক নিৰীক্ষণৰ সন্মুখীন হৈছে — আৰু ইয়াৰ বাণিজ্যিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে — কাৰণ টেলিভিছন থকা সকলো পৰিয়ালে দিয়া ১৭৪.৫০ পাউণ্ড (২৩০ ডলাৰ) বাৰ্ষিক অনুজ্ঞাপত্ৰ মাচুলৰ জৰিয়তে পুঁজিৰে চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে ইয়াৰ মৰ্যাদা আছে ৷
বি বি চিয়ে একাধিক টেলিভিছন আৰু ৰেডিঅ' ষ্টেচন আৰু অনলাইন প্লেটফৰ্মত মনোৰঞ্জন আৰু ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানৰ বিপুল ধাৰা প্ৰচাৰ কৰে — কিন্তু বি বি চিৰ বাতৰিৰ উৎপাদনেই বেছিভাগ সময়তে নিৰীক্ষণৰ অধীনত থাকে ৷
সম্প্ৰচাৰক কোম্পানীটোৱে নিজৰ চনদৰ চৰ্ত অনুসৰি নিৰপেক্ষ হৈ থাকিবলৈ বাধ্য আৰু সমালোচকসকলে যেতিয়া ইয়াক বিফল বুলি ভাবে তেতিয়াই আঙুলিয়াই দিবলৈ সোনকালে আগবাঢ়ি আহে ৷ ই প্ৰায়ে ৰাজনৈতিক ফুটবলত পৰিণত হয়, ৰক্ষণশীলসকলে ইয়াৰ বাতৰিৰ উৎপাদনত বাওঁপন্থী ঢাল দেখিবলৈ পায় আৰু কিছুমান উদাৰবাদীয়ে ইয়াক ৰক্ষণশীল পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
গাজাত ইজৰাইল-হামাছ যুদ্ধৰ বিষয়েও ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বি বি চিয়ে গাজাৰ বিষয়ে নিৰ্মিত এখন তথ্যচিত্ৰ ষ্ট্ৰীমিং সেৱাৰ পৰা আঁতৰাই পেলাইছিল, কাৰণ তথ্যচিত্ৰখনত অভিনয় কৰা শিশু কণ্ঠস্বৰটো হামাছৰ নেতৃত্বত গঠিত চৰকাৰৰ এজন বিষয়াৰ পুত্ৰ বুলি প্ৰকাশ পাইছিল ৷
বিৰোধী কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ নেতা কেমি বাডেনোচে কয় যে বি বি চি ‘প্ৰতিষ্ঠানিক পক্ষপাতিত্ব’ৰে ভৰি আছে আৰু ‘নতুন নেতৃত্বই এতিয়া বি বি চিৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰকৃত সংস্কাৰ, ওপৰৰ পৰা তললৈ আগবঢ়াব লাগিব’ ৷
ব্ৰিটেইনৰ কেন্দ্ৰীয় বাওঁপন্থী লেবাৰ চৰকাৰৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী লিজা নণ্ডীয়ে ডেভিক তেওঁৰ কামৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই কয় যে চৰকাৰে বি বি চিক ‘আগন্তুক দশকজুৰি জাতীয় জীৱনৰ মূল ভূমিকাত নিজৰ ভূমিকা সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰিব’ ৷
নণ্ডীয়ে কয়, “এতিয়া আগৰ তুলনাত অধিক বিশ্বাসযোগ্য বাতৰি আৰু উচ্চমানৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনৰ বাবে আৰু বিশ্বত আমাৰ স্থানৰ বাবে অপৰিহাৰ্য ৷”
লগতে পঢ়ক : গণহত্যা অভিযোগত নেতান্যাহুৰ বিৰুদ্ধে তুৰস্কৰ গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা