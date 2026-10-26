ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে ভাৰতৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় : ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক

ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে ভাৰতৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় : ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক
মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনত নিকট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : October 26, 2026 at 4:25 PM IST
টেল আভিভ : ইজৰাইলৰ লেখক তথা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক এলেক পোলাৰ্ডে কয় যে আগন্তুক ইজৰাইল নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত থকা শক্তিশালী সম্পৰ্কত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে । ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আৰু প্ৰতিৰক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমবৰ্ধমান সহযোগিতাই এই অংশীদাৰিত্বৰ ভিত্তি বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক পোলাৰ্ডে প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইজৰাইলৰ লেখকগৰাকীয়ে পিটিআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কয়, "যিয়েই নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব, তেৱেঁই ইজৰাইল আৰু ভাৰতৰ সৈতে ভাল বন্ধুত্ব আৰু ঘনিষ্ঠতা অব্যাহত ৰাখিব আৰু এই সম্পৰ্কক ইজৰাইলে অতি মূল্য দিয়ে ।"
তেওঁ কয় যে নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তনে অৱশ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত এক নতুন মাত্ৰা আনিব পাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাৰ ক্ষমতা এটা মূল কাৰক হৈ আছে ।
মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচনত নিকট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নেতান্যাহুৱে ৭ অক্টোবৰত হামাছৰ আক্ৰমণ, অতি গতানুগতিক ইহুদী সম্প্ৰদায়ৰ বাবে বাধ্যতামূলক সামৰিক সেৱাৰ পৰা ৰেহাই আৰু ইজৰাইলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিচ্ছিন্নতা সন্দৰ্ভত উদ্বেগক লৈ প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব ।
পোলাৰ্ডে কয় যে ইজৰাইলত বহুলভাৱে নিৰাপত্তা আৰু চোৰাংচোৱাৰ ব্যৰ্থতা হিচাপে গণ্য কৰা ৭ অক্টোবৰৰ হামাছৰ আক্ৰমণটো এটা মূল নিৰ্বাচনী বিষয় হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ বাবে বহুতে নেতান্যাহুক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "নেতান্যাহুৱে সেই দোষৰ দায়িত্ব নিৰাপত্তা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত, চোৰাংচোৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত, আনকি তেওঁৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলৰ ওপৰতো জাপিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে । কিন্তু হামাছৰ আক্ৰমণৰ পিছত ইজৰাইলে লাভ কৰা কিছুমান সামৰিক সফলতাৰ কৃতিত্বও তেওঁ লৈছে ।"
পোলাৰ্ডে লগতে কয়, "গতিকে প্ৰশ্নটো হ'ল, ইজৰাইলে সেই সংস্কৰণটো বিশ্বাস কৰিবনে নকৰে ? আৰু সেয়া যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ ফলত বহু লোক ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছে ।" তেওঁ কয় যে নেতান্যাহুৰ বিৰোধীয়ে অতি গতানুগতিক ইহুদীসকলক সামৰিক সেৱাৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ সমালোচনা কৰিছে । আনহাতে, সংৰক্ষিত সেনাসকলে বাৰে বাৰে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ।
পোলাৰ্ডে এই কথাত গুৰুত্ব দিয়ে, "সকলোৰে বাবে সৈনিক হিচাপে নিযুক্তি দিয়াটো এটা ডাঙৰ গুৰুত্ব । যিসকলে সেৱা আগবঢ়োৱা নাই তেওঁলোকে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা লাভৱান হ'ব নোৱাৰিব । কিন্তু বিষয়টো অতি গতানুগতিকসকলৰ বিষয়ে বেছি, কাৰণ তেওঁলোক নেতান্যাহুৰ মিত্ৰজোঁটৰ মূল সদস্য ।"
৭ অক্টোবৰৰ আক্ৰমণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত আয়োগ আৰু নেতান্যাহুৰ প্ৰস্তাৱিত ন্যায়িক সংস্কাৰক লৈ হৈ থকা অমীমাংসিত বিতৰ্ককো ইজৰাইলী ভোটাৰৰ বাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হিচাপে বিশ্লেষকগৰাকীয়ে চিহ্নিত কৰে ।
তেওঁ কয় যে “নেতান্যাহুৱে নিজকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেঁচা সহ্য কৰিবলৈ ইচ্ছুক নেতা হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে” যদিও বিৰোধীয়ে যুক্তি দিছে যে তেওঁৰ উগ্ৰ সোঁপন্থী মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলে ইজৰাইলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিচ্ছিন্নতাত অৰিহণা যোগাইছে ।
নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে গাজাৰ নীতিত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰি পোলাৰ্ডে লগতে কয় যে ইজৰাইলে ৭ অক্টোবৰৰ পূৰ্বে প্ৰচলিত নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিলৈ ঘূৰি অহাৰ সামৰ্থ্য নাই ।
তেওঁ এই কথা গুৰুত্বসহকাৰে কয়, "আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ সৈতে এক যুদ্ধবিৰতি চুক্তি হৈছিল, য'ত কোৱা হৈছিল যে পণবন্দীসকলক ঘূৰাই দিয়া হ'ব । সেয়া হৈছিলো, আৰু এইটোও নিশ্চিত আছিল যে হামাছে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিব । কিন্তু সেয়া নহ'ল । গতিকে যদি ইজৰাইলৰ দৃষ্টিৰে চোৱা যায় তেন্তে প্ৰকৃততে সেই সংঘাত এতিয়াও শেষ হোৱা নাই ।"