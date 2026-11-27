অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভিক্টোৰিয়া নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেলেংগানাৰ তিনি মহিলাৰ
সিন্ধু ছামা, এল কে লক্ষ্মী কেণ্ডাৰলা আৰু চিত্ৰেদী সুচিত্ৰাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভিক্টোৰিয়া নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷
Published : November 27, 2026 at 5:03 PM IST
হায়দৰাবাদ : আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ পাছত অষ্ট্ৰেলিয়াত ভাৰতীয় মূলৰ মহিলাৰ দপদপনি ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভিক্টোৰিয়া নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভাৰতীয় মূলৰ তিনিগৰাকী মহিলাই ৷ ভাৰতীয় মূলৰ তিনিগৰাকী মহিলাৰ ভিতৰত আছে সিন্ধু ছামাই, এল কে লক্ষ্মী কেণ্ডাৰলাই আৰু চিত্ৰেদী সুচিত্ৰা ৷ এই তিনিওগৰাকী মহিলাৰ পিতৃৰ ঘৰ তেলেংগানাত ৷
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভিক্টোৰিয়া ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় মূলৰ মহিলা
জানিব পৰা মতে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ভিক্টোৰিয়া ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেলেংগানা মূলৰ তিনিগৰাকী মহিলাই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টীৰ হৈ বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
এওঁলোকৰ ভিতৰত হায়দৰাবাদৰ কাচিগুড়াৰ তথা ভাৰতীয় মূলৰ ৪০ বছৰীয়া ছফ্টৱেৰ অভিযন্তা সিন্ধু ছামাই মেলবৰ্ণৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ভিক্টোৰিয়া অঞ্চলৰ পৰা উচ্চ সদন (বিধানপৰিষদ) বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷
সিন্ধুৰ পিতৃ ছামা বীৰা ৰেড্ডীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, সিন্ধুৱে মিয়াপুৰৰ শ্ৰী চৈতন্য কলেজৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰি টি আৰ আৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা বি টেক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল । প্ৰায় ১৫ বছৰ পূৰ্বে ছফ্টৱেৰ অভিযন্তা সুনীলৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণলৈ গৈছিল ৷
নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়োৱা আন এগৰাকী ভাৰতীয় মূল তথা তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদৰ কৰ্মনঘাটৰ জীয়াৰী এল কে লক্ষ্মী কেণ্ডাৰলাই মেলবৰ্ণৰ চিডেনহাম সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে জনোৱা মতে, তেওঁ বিগত ১৮ বছৰ ধৰি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এটা ফেডাৰেল চৰকাৰী বিভাগত কাম কৰি আছে ।
তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদৰ সমীপৱৰ্তী কামাৰেড্ডী জিলাৰ ভিক্কানুৰ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত অন্তমপাল্লীৰ তথা ভাৰতীয় মূলৰ চিত্তেদী সুচিত্ৰাই ভিক্টোৰিয়াৰ লাভৰ্টন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । তেওঁৰ আত্মীয়সকলৰ মতে, সুচিত্ৰা ২০১৪ চনত উচ্চশিক্ষাৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ গৈছিল আৰু পিছত অন্তমপাল্লীৰে বাসিন্দা ৰাকেশ ৰেড্ডীৰ সৈতে তাতে নিগাজিকৈ থাকিবলৈ লয় ।
২৮ নৱেম্বৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সময় অনুসৰি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: শ্বেখ হাছিনাৰ সাম্ভাৱ্য বাংলাদেশ প্ৰত্যাৱৰ্তন: বিজিবিৰ মুঠ ১০৮ টা প্লাটুন মোতায়েন