বিদ্যালয় আৰু শিশুক লক্ষ্য কৰি লোৱাসকলক জবাবদিহি কৰিব লাগে: ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত ভাৰত

বিদ্যালয় আৰু শিশুক লক্ষ্য কৰি লোৱাসকলক জবাবদিহি কৰিব লাগে: ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত ভাৰত
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিবপ্ৰধানৰ 'শিশু আৰু সশস্ত্ৰ সংঘাত'ৰ প্ৰতিবেদনত ২০২৫ চনত শিশুৰ বিৰুদ্ধে নিয়ম উলংঘনৰ 'আশ্চৰ্যকৰ মাত্ৰা' আৰু প্ৰভাৱিত শিশুৰ অভূতপূৰ্ব সংখ্যা উল্লেখ কৰা হৈছে ।
Published : June 26, 2026 at 2:46 PM IST
ৰাষ্ট্ৰসংঘ : ভাৰতে কোনো ভয় অবিহনে বিদ্যালয় আৰু শিশুসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱাসকলক জবাবদিহি কৰাৰ আহ্বান জনাইছে । লগতে এই বিষয়টোতো গুৰুত্ব দিয়ে যে জবাবদিহি অবিহনে শিশুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো অসম্পূৰ্ণ ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰদূত হৰিশ পৰ্বথানেনীয়ে কয়, "শিক্ষা এনে এক অধিকাৰ যিটো সংঘাতৰ সময়তো উপলব্ধ হৈ থাকিব লাগে । ই এনে এক অধিকাৰ যিটো পূৰ্ণ কৰাটো স্থায়ী শান্তিৰ বাবে আটাইতকৈ শক্তিশালী অৱদানৰ ভিতৰত অন্যতম । ভাৰতে সশস্ত্ৰ সংঘাতৰ সময়ত শিশুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষণ, বিকাশ আৰু তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা লাভ কৰাৰ অধিকাৰ অটুট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত দৃঢ় হৈ আছে ।"
বুধবাৰে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ মুকলি বিতৰ্কত “সশস্ত্ৰ সংঘাতৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ প্ৰতিৰোধ আৰু সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰা: আদৰ্শবাদী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণলৈ” শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে ।
পাৰ্বথানেনীয়ে দৃঢ়তাৰে কয়, "জবাবদিহিতা অবিহনে সুৰক্ষা অসম্পূৰ্ণ । যিসকলে কোনো ভয় অবিহনে বিদ্যালয় আৰু শিশুসকলক লক্ষ্য কৰি লয় তেওঁলোকক জবাবদিহি কৰিব লাগে।" ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিবপ্ৰধানৰ "শিশু আৰু সশস্ত্ৰ সংঘাত" সম্পৰ্কীয় শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ২০২৫ চনত সশস্ত্ৰ সংঘাতত শিশুৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত নিয়ম উলংঘাই 'আশ্চৰ্যজনক মাত্ৰা'ত উপনীত হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত অভূতপূৰ্ব সংখ্যক শিশু প্ৰভাৱিত হৈছে ।
#IndiaAtUN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) June 24, 2026
PR @AmbHarishP shared 🇮🇳’s views on protecting education for Children Affected by Armed Conflict at the Open Debate on Children and Armed Conflict at the @UN Security Council.
➡️ Emphasized the primary responsibility of the State to protect children's rights,… pic.twitter.com/56DXTuTjyT
ৰাষ্ট্ৰসংঘই ৩৮,৫৫৮টা গুৰুতৰ উলংঘনৰ কথা উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০২৫ চনত ২৪,১৭৪টা শিশু প্ৰভাৱিত হয় । ইয়াৰে ভিতৰত ১৫,৪৯৩টা ল’ৰা আৰু ৭,৯৯০জনী ছোৱালী । আনহাতে, ৬৯১গৰাকীৰ লিংগ অজ্ঞাত । এই সংখ্যা উক্ত জনাদেশৰ আৰম্ভণিৰ পিছৰ পৰা গুৰুতৰ উলংঘনৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত শিশুৰ সৰ্বাধিক সংখ্যা । আনহাতে, একাধিক গুৰুতৰ উলংঘনৰ বলি হোৱা শিশুৰ সংখ্যা ২০২৪ চনত ৩,১৩৭টাৰ পৰা ২০২৫ চনত ৩,১৭৬লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, “সংঘাতত জড়িত হোৱা পক্ষসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱীয় আইন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আইন অনুসৰি নিজৰ বাধ্যবাধকতাসমূহ ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বা জানিবুজি সেয়া উলংঘন কৰিছিল । তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ শাস্তি অবিহনে গুৰুতৰ উলংঘন অব্যাহত ৰাখিছিল, যাৰ ফলত সাধাৰণ নাগৰিক আৰু অসামৰিক সম্পত্তিৰ বাবে অতি বেয়া মানৱীয় প্ৰভাৱৰ সৃষ্টি হৈছিল । ইয়াৰে সকলোতকৈ বেয়া প্ৰভাৱ শিশু আৰু তেওঁলোক নিৰ্ভৰশীল সুবিধা আৰু সেৱাসমূহৰ ওপৰত পৰিছিল ।”
প্ৰতিবেদনত লগতে কোৱা হৈছে যে বেছিভাগ উলংঘনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী বাহিনীসমূহ দায়বদ্ধ আছিল আৰু শিশুৰ হত্যা আৰু তেওঁলোকক অক্ষম কৰা, বিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ত আক্ৰমণ আৰু মানৱীয় সুবিধা লাভৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ ক্ষেত্ৰতো মুখ্য দোষী তেওঁলোকেই আছিল ।
ভাৰতে উল্লেখ কৰে যে শিশু আৰু সশস্ত্ৰ সংঘাতৰ ওপৰত সচিবপ্ৰধানৰ ২০২৫ চনৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত “উদ্বেগজনক পৰিসংখ্যা” দাঙি ধৰা হৈছে । এটা বছৰতে বিদ্যালয়সমূহৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ সংখ্যা ৪৪ শতাংশ আচৰিত ধৰণে বৃদ্ধি পাইছে । পাৰ্বথানেনীয়ে কয় যে প্ৰায় ৪৭.৩ কোটি শিশু, যিটো সংখ্যা বিশ্বজুৰি ছয়টাৰ ভিতৰত এজনতকৈ অধিক, সংঘাতৰ অঞ্চলত বাস কৰে বা তাৰ পৰা পলায়ন কৰি আছে আৰু ইয়াৰে ৮.৫ কোটিতকৈ অধিক শিশুৱে কোনো ধৰণৰ শিক্ষাৰ সুবিধা পোৱা নাই ।
তেওঁ কয়, "এই সংখ্যাসমূহ এই কথাৰ ৰূঢ় প্ৰমাণ যে মানৱতাই তৃণমূল পৰ্যায়ত নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক বাস্তৱলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সামূহিকভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে ।" শিশুৰ শিক্ষাৰ সুৰক্ষাই এটা জাতিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰা বুলি গুৰুত্ব আৰোপ কৰি পাৰ্বথানেনীয়ে কয় যে শিশুৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত আৰু প্ৰসাৰিত কৰাৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব হৈছে চৰকাৰৰ ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভাৰতত শিক্ষাৰ অধিকাৰ সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট এক মৌলিক অধিকাৰ । এই অধিকাৰে ১৪ বছৰ বয়সলৈকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে । সকলোৰে বাবে গুণগত শিক্ষাৰ সুবিধা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ডিজিটেল মঞ্চ DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) গঠন কৰিছে, যিয়ে একাধিক ভাষাত সাক্ষাৎকাৰমূলক বিষয় আৰু এআই-চালিত সঁজুলিৰ জৰিয়তে গুণগত শিক্ষাৰ সুবিধা সকলোৰে ওচৰলৈ লৈ যোৱাটো সহজ কৰি তুলিছে ।
তেওঁ কয়, "সুলভ আৰু গুণগত শিক্ষা লাভ কৰাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে আমাৰ ঘৰুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিয়েও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই বিষয়ত আমাৰ অংশগ্ৰহণক আকাৰ দিয়ে ।" তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতে শিক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ডিজিটেল টেকন'লজীক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, বিশেষকৈ উক্ত অঞ্চলবোৰত আৰু সময়ত যেনে কোভিড কালত শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকাত ব্যাঘাত জন্মিছিল ।
তেওঁ কয়, "আমাৰ অভিজ্ঞতাই আমাক এই কথা পতিয়ন নিয়াইছে যে ডিজিটেল শিক্ষণৰ সুবিধাই সংঘাতৰ সময়ত শিশুসকলক শিক্ষা লাভ কৰাত সহায় কৰা এক সেতু হ’ব পাৰে ।" ইয়াৰ উপৰি তেওঁ এই কথা জোৰ দি কয় যে যুদ্ধৰ আটাইতকৈ গধুৰ বোজা বহন কৰাসকলৰ বাবে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰাটো অতি আৱশ্যকীয় ।
"ভাৰতে আমাৰ চুবুৰীয়া দেশৰ শৰণাৰ্থী আৰু স্থানচ্যুত সম্প্ৰদায়ৰ বাবে শিক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰ বিনিয়োগ কৰিছে । ভাৰতে এই কথা স্বীকাৰ কৰে যে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ স্বাভাৱিক পৰিস্থিতিলৈ উভতি আহিবলৈ শিক্ষা নিৰন্তৰ অব্যাহত ৰখাটো আটাইতকৈ শক্তিশালী পদক্ষেপসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।" তেওঁ কয় ।
তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতে আমাৰ চুবুৰীয়া দেশকে ধৰি বিভিন্ন দেশত বিদ্যালয় আৰু বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণকে ধৰি শিক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো বিনিয়োগ কৰিছে ।