ইচ্ছা কৰিলে এবাৰতে ইৰাণৰ সকলো নেতাক শেষ কৰিব পাৰে আমেৰিকাই : কিয় ক'লে ট্ৰাম্পে ?

ইচ্ছা কৰিলে এবাৰতে ইৰাণৰ সকলো নেতাক শেষ কৰিব পাৰে আমেৰিকাই : কিয় ক'লে ট্ৰাম্পে ?
এইবাৰ ইৰাণৰ প্ৰতি কঠোৰ বাক্যবাণ ট্ৰাম্পৰ । অহা কিছু দিনত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে ট্ৰাম্পে হোৱাইট হাউচত বৈঠকত বহাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : July 5, 2026 at 1:59 PM IST
নতুন দিল্লী : ইৰাণৰ প্ৰাক্তন সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলী খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পৰ্কে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে কৰা এক মন্তব্যই বিশ্বৰ ৰাজনীতিত নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে দাবী কৰে যে আমেৰিকাই ইচ্ছা কৰিলে ইৰাণৰ সকলো নেতাক এটা আক্ৰমণতে শেষ কৰিব পাৰে । কিন্তু যুদ্ধবিৰতি চুক্তি সম্পৰ্কে আলোচনা অব্যাহত থকাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ সেয়া নকৰে ।
সংবাদ সংস্থা এক্সিয়াছৰ মতে ট্ৰাম্পে কৈছে, "তাত তেওঁলোক সকলো আছে । এটা শ্বটত শেষ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি তেনে কৰা নাই কাৰণ তেনে কৰিলে আমাৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ কোনো নাথাকিব ।" ইফালে খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতি দেখি তেওঁ আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে । ট্ৰাম্পে কয় যে ইৰাণৰ জনতাই খামেইনীক পছন্দ নকৰে বুলি তেওঁ ভাবিছিল । এক্সিয়াছৰ বাতৰি অনুসৰি ট্ৰাম্পে কয়, "হয়তো সেয়া আচল চকুপানী নাছিল ।"
উল্লেখ্য যে যুদ্ধৰ প্ৰথম দিনটোতে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যৌথ অভিযানত খামেইনীক হত্যা কৰা হৈছিল ।
নেতান্যাহুই জানে আচল 'বছ' কোন : ট্ৰাম্প
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে নাটোৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে হোৱাইট হাউছত এখন বৈঠকৰ অনুৰোধ জনাইছে । এক্সিয়াছৰ সৈতে হোৱা টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে কয়, "আমাৰ সম্পৰ্ক বহুত ভাল । নেতান্যাহুৱে আচল 'বছ' কোন সেইটো জানে ।"
প্ৰতিবেদন অনুসৰি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হোৱাইট হাউছত নেতান্যাহুৱে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যৌথ যুদ্ধৰ পৰিকল্পনা দাখিল কৰাৰ পিছত দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত এয়া প্ৰস্তাৱিত বৈঠক হ'ব । ইজৰাইলী এজন বিষয়াই এক্সিয়াছক জনোৱা মতে ৭-৮ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নাটো শীৰ্ষ সন্মিলনৰ বাবে ট্ৰাম্পৰ তুৰস্ক ভ্ৰমণৰ কাৰণে বৈঠক পিছৰ সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়েও নিশ্চিত কৰিছে যে শুকুৰবাৰে নেতান্যাহুৱে ট্ৰাম্পক ফোন কৰি আমেৰিকাৰ স্বাধীনতাৰ ২৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে তেওঁক অভিনন্দন জনাইছে । দুয়োগৰাকী নেতাই অতি সোনকালে আমেৰিকাত একত্ৰিত হোৱাৰো সিদ্ধান্ত লয় ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ বৈঠকৰ পিছৰ পৰা ট্ৰাম্পৰ ঘনিষ্ঠ লোকসকলৰ মাজত নেতান্যাহুৰ প্ৰতি সন্দেহ বাঢ়িছে । তেওঁলোকে ভাবে নেতান্যাহুৱে বহু বিষয়ত ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিল ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি যোৱা মাহত লেবাননত ইজৰাইলৰ সামৰিক অভিযান বৃদ্ধিৰ পিছতে ট্ৰাম্পে বিভিন্ন ধৰণে নেতান্যাহুক সমালোচনা কৰিছে । লগতে দুয়োগৰাকী নেতাৰ মাজত বিগত কেইমাহমানত মতানৈক্যও বৃদ্ধি পাইছে । বিষয়কৈ ইৰাণ, আঞ্চলিক নিৰাপত্তা আৰু অন্যান্য কূটনৈতিক বিষয়ক লৈ এই মতানৈক্য বৃদ্ধি পাইছে ।
নেতান্যাহুৰ সংশয় থকাৰ পাছতো যোৱা মাহত ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে নতুনকৈ পাৰমাণৱিক আলোচনা আৰম্ভ কৰি বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে । কেৱল এয়াই নহয় লেবানন ইজৰাইলৰ সামৰিক অভিযান হ্ৰাস কৰি কূটনৈতিক সমাধানৰ মাজলৈ আহিবলৈও ট্ৰাম্পে আহ্বান জনাইছে ।
অৱশ্যে সম্ভাৱ্য হোৱাইট হাউচৰ বৈঠক নেতান্যাহুৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । কাৰণ অহা অক্টোবৰত ইজৰাইলৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে বিৰোধীতকৈ তেওঁ যথেষ্ট পিছ পৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক :
অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক মৃত্যুৰ ভাবুকি; তদন্ত আৰম্ভ আৰক্ষীৰ