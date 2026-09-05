আশাৰ ফটো : নেপালী সেনা শিবিৰত আঁৰি থোৱা নিৰুদ্দিষ্ট লোকৰ ফটোত আপোনজনৰ সন্ধান
নেপালী সেনাই উদ্ধাৰ কৰা লোকৰ তালিকা শিবিৰৰ এখন দেৱালত আঁৰি থৈছে । লগতে আছে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ ফটোও ।
Published : September 5, 2026 at 4:47 PM IST
বাট্টাৰ (নুৱাকোট, নেপাল) : নেপালৰ নুৱাকোট জিলাৰ নেপালী সেনাবাহিনীৰ মৈথিলী শিবিৰৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন স্থানত আৰু এটিএম কিয়স্কৰ বেৰত আঁৰি থোৱা আছে শ শ ফটো । তাৰে কিছুমান সৰু, কিছুমান ডাঙৰ; ৰঙীন আৰু ক’লা-বগা; প্ৰকৃত ফটোৰ লগতে ফটোষ্টেত কৰা ফটোও আছে । সেইবোৰ এনেদৰে আঁৰি থোৱা আছে যাতে সততে পথচাৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
এই ফটোবোৰ হৈছে নেপালৰ ত্ৰিশূলী নদীৰ পাৰৰ ৰাছুৱা, নুৱাকোট, ধাডিং আদি অঞ্চলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা ভয়াৱহ বানত নিৰুদ্দেশ হোৱা পুৰুষ-মহিলা, শিশুৰ ফটো । ২৬ আগষ্টৰ পুৱা হিমালয়ৰ পাদদেশৰ সুন্দৰ দেশখনত যি প্ৰকাৰৰ দুৰ্যোগ সংঘটিত হৈছিল, এই ফটোবোৰে তাৰ আভাস দিয়ে ।
ফটো আঁৰি থোৱা স্থাননৰ চাৰিওফালে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে বহু লোকৰ সমাগম দেখা যায় । নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ আত্মীয়সকলে অপৰিসীম মানসিক যন্ত্ৰণা সহ্য কৰাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ আপোনজনৰ সন্ধান তেওঁলোকে অতি সোনকালে লাভ কৰিব বুলি এক গভীৰ আশা লৈ তেওঁলোক তাত আছে ।
সন্তোষী অধিকাৰী হৈছে সেইসকল লোকৰ ভিতৰত অন্যতম । এই দুৰ্যোগৰ পাছৰে পৰা তেওঁৰ ৩৯ বছৰীয়া ভাতৃ কৃষ্ণ বাহাদুৰ অধিকাৰী সন্ধানহীন হৈ আছে । ২১৬ মেগাৱাটৰ উচ্চ ত্ৰিশূলী - ১ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰি থকা দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ডুছান ইউনিটত তেওঁ নিৰাপত্তা বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ।
কৃষ্ণৰ যোগাযোগ নম্বৰৰ সৈতে কিয়স্কত লগাই থোৱা কৃষ্ণৰ ফটো দেখুৱাই সন্তোষীয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, "তেওঁক নেপাল-চীন সীমান্তৰ ওচৰৰ হাকু বেছিত মকৰল কৰা হৈছিল । বানৰ কথা জনাৰ লগে লগে তেওঁলৈ ফোন কৰিলোঁ, কিন্তু মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈ গ’ল । মই নম্বৰটোত সংযোগ কৰিবলৈ সঘনাই চেষ্টা কৰি থাকিলোঁ কিন্তু সংযোগ নাপালোঁ । মোৰ ভাইটি এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল আৰু নিশ্চয় তেওঁ দ্ৰুততাৰে তাৰ পৰা নিজে ওলাই অহাৰ লগতে তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলকো নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । মই উদ্ধাৰ অভিযানৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ ।”
সেনা শিবিৰৰ পৰা মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰমান দূৰত্বত অৱস্থিত নুৱাকোট চহৰৰ বাসিন্দা সন্তোষীয়ে দৈনিক দুবাৰমান তালৈ আহি বিষয়াসকলৰ সৈতে তালিকা আৰু ফটো পৰীক্ষা কৰে । বৰ্তমান এই শিবিৰটোৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দুৰ্যোগ সাহায্য কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰি আছে । উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ প্ৰেৰণৰ কাম ইয়াৰ পৰাই বেছিভাগ কৰা হয় ।
তেওঁৰ দৰেই উত্তৰ-পশ্চিম নেপালৰ দুৰ্গম কৰ্ণালী প্ৰদেশত অৱস্থিত জুমলা চহৰৰ পৰা কনিষ্ঠ ভাতৃ কমল সিং বুধাৰ সন্ধানত অহা ধনজিৎ বুধাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা ।
৩৭ বছৰীয়া কমল হাকু বেছিৰ ত্ৰিশূলী-১ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ এটা সুৰংগৰ ভিতৰত কংক্ৰিটৰ কামত নিয়োজিত আছিল । বিপৰ্যয় সংঘটিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ কি অৱস্থাত আছে তাৰ কোনো তথ্য পোৱা নাই ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ধনজিতে কয়, "ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে দেখিলোঁ মোৰ ভাইটিৰ পত্নী আৰু দুই পুত্ৰই নিৰন্তৰ কান্দি আছে । তেনে ক্ষেত্ৰত মই নিজকে অসহায় আৰু চিন্তিত অনুভৱ কৰিছিলোঁ । সেয়ে মই নুৱাকোটলৈ আহি হাকু বেছিলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । কিন্তু তালৈ যোৱাৰ কোনো উপায় নাছিল বাবে মই যাব পৰা নাছিলোঁ । সকলো ৰাস্তা-পথ আৰু দলং জাহ গৈছে । মই এতিয়া আৰু অসহায় অনুভৱ কৰিছোঁ ।"
ধনজিতে লগতে কয়, "অফিচাৰসকলে কৈছে যে সকলো সুৰংগতে উদ্ধাৰ সম্ভৱ নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াৰ বাবে কাম কৰি আছে । ইতিমধ্যে ১০ দিন পাৰ হৈ গ’ল আৰু সময় বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চিন্তাও বৃদ্ধি কৰিছে । মই মাত্ৰ মোৰ ভাইটিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ।"
মানুহৰ ভিৰৰ মাজত বিহাৰৰ ছিৱান জিলাৰ বৰহাৰীয়া থানাৰ অন্তৰ্গত মিৰ ছুৰাইয়া গাঁৱৰ বাসিন্দা ৰাজেশ কুমাৰ ৰামো আছিল । তেওঁৰ ২২ বছৰীয়া পুত্ৰ সূৰয কুমাৰ ৰামক বিচাৰি আছে । তেওঁৰ ত্ৰিশূলী নদীৰ পাৰৰ হাকু বেছিৰ পৰা তলৰ বেতৰাৱতীত পেট্ৰ’ল পাম্পত টায়াৰৰ দোকান আছিল ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰাজেশে কয়, "মই বিগত ৩২ বছৰ ধৰি নেপালত বাস কৰি আহিছোঁ । মোৰ ল’ৰাটো ইয়াতেই জন্ম হৈছে । মোক মাত্ৰ এটা সান্ত্বনাৰ প্ৰয়োজন, তেওঁ ঠিকে আছেনে । উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত সকলো বিষয়াই তেওঁক বিচাৰিছে বুলি কৈছে আৰু মই তেওঁৰ কিবা খবৰ আছে নেকি সেয়া বিচাৰি ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ দৌৰি আছোঁ ।"
ইফালে, নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ ফটোৰ সৈতে এটা স্থানৰ এখন দেৱালত উদ্ধাৰ কৰা লোকৰ তালিকাও নেপালী সেনাই লগাই থৈঠে । তেওঁলোকে সময়ে সময়ে ইয়াৰ আপডেট কৰি থাকে আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যক বিচাৰি থকাসকলে আগ্ৰহেৰে এই শেহতীয়া খবৰ পৰীক্ষা কৰি থাকে ।
নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ ফটো লগাই থোৱা ঠাইখনৰ ঠিক ওচৰতে আন এটা স্থানত নেপালী কৰ্তৃপক্ষই বহু কাগজ গোট গোট কৰি পিন লগাই আঁৰি ৰাখিছে ।
ইয়াৰে এটা গোটত মৃতকৰ সবিশেষ, আন এটা গোটত অচিনাক্ত মৃতদেহৰ সবিশেষ, অৱস্থা আৰু ফটো সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । আনহাতে, আন এটা গোটত বানত নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । মানুহে আহি সমগ্ৰ দিনটো সেইবোৰ খুঁচৰি নিজৰ আত্মীয়ৰ সন্ধান কৰি থাকে ।
ঘনশ্যাম থাপাই কয়, "মৃত আৰু অচিনাক্ত মৃতদেহৰ তালিকা চালে মোৰ হৃদয় কঁপি উঠে । যদি তাত মোৰ খুড়া আৰু ভাইটিৰ নাম নাথাকে তেন্তে এটা সকাহৰ হুমুনিয়াহ ওলাই আহে । সময়ৰ লগে লগে দৈনিক নিৰ্বাপিত হ'বলৈ ওলোৱা আশাক পুনৰ জগাই তোলে ।"
ওচৰতে নেপাল আৰক্ষীৰ মহিলা কনিষ্টবলসকলে পৃথক পৃথক পঞ্জীয়ন ৰাখিছে । তাত নিৰুদ্দেশ হোৱা পুৰুষ, মহিলা, শিশু, বিদেশীৰ শেহতীয়া তথ্য লিখিব পৰা যায় । তাৰ পিছত তথ্যসমূহ সংকলন আৰু পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী সংস্থাসমূহক প্ৰদান কৰা হয় ।
কিন্তু চিন্তনীয় দিশটো হ’ল যে চাৰিওটা পঞ্জীয়নতে এতিয়াও বহু নাম লিখা আছে । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
নেপালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগৰ আশংকা হ্ৰাস আৰু ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰদান কৰা পৰিসংখ্যা অনুসৰি, এতিয়ালৈকে ১,২৯৪ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৫৮৩ জন বিদেশী নাগৰিককে ধৰি প্ৰায় ৫,০৫৩ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । এই পৰ্যন্ত প্ৰায় ১৩,১০০ লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।