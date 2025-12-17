প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ ইথিওপিয়াৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান নিছান; এই সন্মানেৰে সন্মানিত প্ৰথমজন বিশ্বনেতা মোদী
ভাৰত-ইথিওপিয়াৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে ইথিওপিয়াই তেওঁক দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা ‘দ্যা গ্ৰেট অনাৰ নিছান অৱ ইথিওপিয়া’ৰে সন্মানিত কৰে ।
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক মঙলবাৰে ইথিওপিয়াই তেওঁলোকৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ‘দ্যা গ্ৰেট অনাৰ নিছান অৱ ইথিওপিয়া’ প্ৰদান কৰে ৷ এই বঁটা লাভ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমজন ৰাষ্ট্ৰপতি বা চৰকাৰৰ মুৰব্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আফ্ৰিকান দেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ ইথিওপিয়াৰ এই সৰ্বোচ্চ সন্মান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰদান কৰা ২৮ সংখ্যক বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ বঁটা ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই বঁটা তেওঁৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয় ৷ ভাৰতৰ ১৪ কোটি জনসাধাৰণক এই সন্মান উৎসৰ্গা কৰি X ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মাত্ৰ এতিয়াই মই দেশৰ সৰ্বোচ্চ বঁটা ইথিওপিয়াৰ মহান সন্মান নিছানেৰে সন্মানিত হৈছো ৷ বিশ্বৰ অন্যতম পুৰণি আৰু ধনী সভ্যতাৰে সন্মানিত হোৱাটো মোৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয় ৷ সকলো ভাৰতীয়ৰ হৈ মই এই সন্মান বিনম্ৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিছো ৷ এই বঁটা আমাৰ অংশীদাৰিত্ব গঢ় দিয়া অগণন ভাৰতীয়ৰ বাবে ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই উপলক্ষে মই মোৰ বন্ধু প্ৰধানমন্ত্ৰী আবি আহমেদ আলীকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো ৷ যোৱা মাহত যেতিয়া আমি দক্ষিণ আফ্ৰিকাত জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত লগ পাইছিলো, তেতিয়া আপুনি মোক ইথিওপিয়া ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অতি মৰম আৰু আগ্ৰহেৰে অনুৰোধ কৰিছিল ৷ মই মোৰ বন্ধু মোৰ ভাতৃৰ এই আমন্ত্ৰণ কেনেকৈ নাকচ কৰিব পাৰিলোঁ ? গতিকে, প্ৰথম সুযোগতে মই ইথিওপিয়া ভ্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো ৷"
তেওঁ কয়, "যদি এই ভ্ৰমণ স্বাভাৱিক কূটনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি কৰা হ'লহেঁতেন তেন্তে ইয়াত উপস্থিত হ’বলৈ হয়তো বহুত বেছি সময় লাগিলহেঁতেন, কিন্তু আপোনালোকৰ মৰম আৰু আগ্ৰহে মোক মাত্ৰ ২৪ দিনৰ ভিতৰতে ইয়ালৈ লৈ আহিল ৷"
ইথিওপিয়া আৰু ভাৰতৰ মাজত সম্পৰ্ক বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷
তেওঁ কয়, "আমি ভাৰতত সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছো যে জ্ঞানে মুক্ত কৰে ৷ শিক্ষাই যিকোনো জাতিৰ ভেটি ৷ মই গৌৰৱান্বিত যে ইথিওপিয়া আৰু ভাৰতৰ মাজৰ সম্পৰ্কত আমাৰ শিক্ষকসকলে সৰ্বাধিক অৱদান আগবঢ়াইছে ৷ ইথিওপিয়াৰ মহান সংস্কৃতিয়ে তেওঁলোকক ইয়ালৈ আকৰ্ষণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰজন্ম গঢ় দিয়াৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিছিল ৷ আজিও বহু ভাৰতীয় অধ্যাপকে ইথিওপিয়াৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত কাম কৰি আছে ৷"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভৱিষ্যত অংশীদাৰিত্ব দৃষ্টিভংগী আৰু বিশ্বাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠে ৷ তেওঁ কয় যে ইথিওপিয়াৰ সৈতে মিলি আমি এনে অংশীদাৰিত্ব আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যিয়ে পৰিৱৰ্তিত বিশ্ব প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে আৰু নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ৷