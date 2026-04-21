পাকিস্তানৰ আকাশত ভাৰতীয় বিমানৰ নিষেধাজ্ঞা পুনৰ এমাহলৈ বৃদ্ধি

পাকিস্তানৰ আকাশত ভাৰতীয় বিমানৰ নিষেধাজ্ঞা পুনৰ এমাহলৈ বৃদ্ধি
অহা ২৪ মে’ৰ পুৱা ৫ বজালৈকে ভাৰতে ব্য়ৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গ ।
By PTI
Published : April 21, 2026 at 5:23 PM IST
ইছলামবাদ : পাকিস্তানৰ আকাশী পথ ভাৰতীয় বিমানে ব্যৱহাৰ কৰাত পুনৰ এমাহৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে পাকিস্তানে । ২০২৫ চনৰ ২৪ এপ্ৰিলৰ পৰা পাকিস্তানে ভাৰতীয় বিমান সেৱাৰ বাবে নিজৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ কৰি ৰাখিছে । অহা ২৪ এপ্ৰিলত এই নিষেধাজ্ঞাৰ ম্য়াদ উকলাৰ পূৰ্বে আৰু এমাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিলে ।
অহা ২৪ মে’ৰ পুৱা ৫ বজালৈকে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গ ভাৰতে ব্য়ৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব । এই নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত ভাৰতীয় বিমান সংস্থাসমূহৰ কোটি কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে ।
পাকিস্তান বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ন'টিচ টু এয়াৰমেন (ন’টাম)ত কয়, “ভাৰতত পঞ্জীয়নভুক্ত, লীজত লোৱা, বাণিজ্যিক আৰু সামৰিক বিমানসমূহ ২০২৬ চনৰ ২৪ মে’ৰ পুৱা ৫ বজালৈকে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গত চলাচলত নিষিদ্ধ হৈ থাকিব ।"
২৪ এপ্ৰিলত পূৰ্বৰ জাননীখনৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ তিনিদিন পূৰ্বে এই জাননীখন জাৰি কৰিছে । উল্লেখ্য় যে ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিলত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ সময়ত কাশ্মীৰৰ পহলগামত পৰ্যটকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছতেই দুয়োখন দেশৰ মাজত উত্তেজনা সৃষ্টি হোৱাত পাকিস্তানে ভাৰতীয় বিমান সংস্থাসমূহৰ বাবে নিজৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ কৰিছিল । ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে ভাৰতেও পাকিস্তানী বিমান সংস্থাৰ বাবে নিজৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ কৰি দিয়ে । পাকিস্তানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ ওপৰত এনে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।
উপসাগৰীয় দেশসমূহলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰলৈ অহা-যোৱা কৰা বেছিভাগ বিমান চলাচলৰ বাবে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । এতিয়া বাণিজ্যিক ভাৰতীয় বিমান সংস্থাসমূহে এই নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত ব্য়াপৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯৯৯ চনৰ কাৰ্গিল যুদ্ধ আৰু ২০১৯ চনৰ পুলৱামাৰ ঘটনাৰ পিছতেই আকাশমাৰ্গ বন্ধৰ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ।
