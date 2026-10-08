কানাডাৰ লেখিকা এন্নে কাৰ্ছনলৈ ২০২৬ চনৰ সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা
এন্নে কাৰ্ছনৰ জন্ম ১৯৫০ চনত কানাডাৰ টৰণ্টোত । ১৯৮১ চনত তেওঁ ধ্ৰুপদী বিষয়ত ‘অডি এট আমো এৰগো ছাম’ শীৰ্ষক ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ গৱেষণা-পত্ৰ প্ৰকাশ কৰে ।
Published : October 8, 2026 at 6:00 PM IST
গুৱাহাটী : ২০২৬ চনৰ সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা । কানাডিয়ান লেখিকা এন্নে কাৰ্ছনক এইবাৰৰ সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । কাৰ্ছনক নোবেল বঁটা প্ৰদান সন্দৰ্ভত নোবেল সমিতিয়ে জনাইছে, “তেওঁৰ সাহসী আৰু উদ্ভাৱনীমূলক কৰ্মৰ বাবে ২০২৬ বৰ্ষৰ সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে, যিয়ে ধ্ৰুপদী পৰম্পৰাৰ সৈতে ধেমেলিয়া বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে সমসাময়িক সাহিত্যৰ বাবে নতুন শৈলী বা ৰূপৰ সৃষ্টি কৰিছে ।”
এন্নে কাৰ্ছনৰ জন্ম ১৯৫০ চনত কানাডাৰ টৰণ্টোত । ১৯৮১ চনত তেওঁ ধ্ৰুপদী বিষয়ত ‘অডি এট আমো এৰগো ছাম’ (Odi et Amo Ergo Sum) শীৰ্ষক ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ গৱেষণা-পত্ৰ প্ৰকাশ কৰে । আনহাতে, তেওঁৰ সমগ্ৰ কেৰিয়াৰত এগৰাকী কবি, অনুবাদকৰ লগতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে । তেওঁৰ প্ৰায় সকলোবোৰ সাহিত্যকৰ্মই এক বিশেষ সংযোগস্থলক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে, য’ত এগৰাকী ভাষাবিদৰ শব্দৰ প্ৰতি থকা তীব্ৰ আকৰ্ষণ বা নিচা আৰু এগৰাকী কবিৰ নতুন অৰ্থ সৃষ্টি কৰাৰ হেঁপাহ একত্ৰিত হৈছে ।
তেওঁ নিজেই উল্লেখ কৰিছে যে শব্দৰ উৎপত্তি বা বুৎপত্তিৰ সন্ধান কৰাই হৈছে তেওঁৰ সকলো সাহিত্যকৰ্মৰ মূল বিন্দু । পুৰণি গ্ৰীক ভাষাৰ পৰা তেওঁ কৰা অনুবাদবোৰক স্বতন্ত্ৰ বা মৌলিক সাহিত্য-কৃতি হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি । এইবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ছাফোৰ কবিতাৰ পংক্তিবোৰৰ ওপৰত কৰা তেওঁৰ ব্যাখ্যা ‘ইফ নট, উইণ্টাৰ’ (If Not, Winter, 2002), লগতে চফোক্লিছৰ ‘ইলেক্ট্ৰা’ (Electra, 2001) আৰু ‘এণ্টিগনে’ (Antigone, 2015) আৰু ইউৰিপাইডছৰ ‘বাক্খাই’ (Bakkhai, 2015)ৰ দৰে ট্ৰেজেডী বা শোকাৱহ নাটকসমূহ ।
নব্বৈৰ দশকত কাৰ্ছনে কেইবাখনো উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ‘গ্লাছ, আইৰনি, এণ্ড গড’ (Glass, Irony, and God, 1995) নামৰ সংকলনটিৰ অন্তৰ্গত ‘দ্য গ্লাছ এছে’ (The Glass Essay) । এই দীঘলীয়া কবিতাটোৱে দেখুৱাই দিয়ে যে কেনেকৈ সাহিত্যৰ বিভিন্ন ধাৰা বা শৈলীৰ মাজৰ সীমাৰেখাবোৰ নোহোৱা কৰি কবিতাৰ পৰিসৰ বহুত বেছি বৃদ্ধি কৰিব পাৰি ।
একেটা দশকতে কাৰ্ছনৰ আন এখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পায়, যাক প্ৰায়ে তেওঁৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৃতি হিচাপে গণ্য কৰা হয় । গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে ‘অটোবায়’গ্ৰাফী অব ৰেড: এ নভেল ইন ভাৰ্ছ’ (Autobiography of Red: A Novel in Verse, 1998) । এই গ্ৰন্থখনে পুৰণি ধ্ৰুপদী সাহিত্য পৰম্পৰাক আধুনিক ৰূপত সজীৱ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত থকা তেওঁৰ অসাধাৰণ দক্ষতাক প্ৰমাণ কৰে । খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ শতিকাৰ গ্ৰীক কবি ষ্টেচিচ'ৰ'ছে ডেউকাযুক্ত ৰঙা দানৱ 'গেৰিয়ান'ৰ বিষয়ে লিখা কবিতাৰ পংক্তিবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাৰ্ছনে সমসাময়িক আধুনিক ভাষা আৰু অভিজ্ঞতাৰে এই কাহিনীটো সজাই তুলিছে ।
তেওঁৰ সমগ্ৰ সাহিত্যিক যাত্ৰাত কাৰ্ছনে অতি সহজ আৰু সাৱলীলভাৱে লিখাৰ নতুন সম্ভাৱনাসমূহ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা সাহিত্যিক খচৰা বা চুটি লেখনিসমূহ তেওঁৰ বাবে বিশেষ মূল্যৱান হৈ পৰিছে । ইয়াৰ এক অন্যতম উদাহৰণ হৈছে ‘ফ্ল’ট’ (Float, 2016) । এই গ্ৰন্থখন বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত লিখা ২২ খন সৰু পুস্তিকা বা গ্ৰন্থৰ এক সংকলন, যিবোৰ পাঠকসকলে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যিকোনো ক্ৰমত পঢ়িব পাৰে ।
আন এখন গ্ৰন্থ হৈছে ২০২৪ চনৰ ‘ৰং নৰ্মা’ (Wrong Norma), যিখন বিভিন্ন লেখাৰ এক বিচিত্ৰ সংমিশ্ৰণ আৰু ইয়াত নাটকীয় বা মঞ্চ উপযোগী উপাদান প্ৰবলভাৱে ফুটি ওলাইছে । ইয়াত কাৰ্ছনে বিভিন্ন কলাত্মক আৰু বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । দৃশ্যধৰ্মী শিল্পী, নৃত্য পৰিচালক আৰু অপেৰা তথা থিয়েটাৰ পৰিচালকসকলৰ সৈতে তেওঁ যৌথভাৱে কৰা কামবোৰে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ সাহিত্যৰ চিৰাচৰিত প্ৰত্যাশা আৰু নিয়ম-নীতিক কিমান মুকলি মনেৰে গ্ৰহণ কৰে । এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যৰ বাবেই ১৯৯০ দশকৰ পৰা তেওঁৰ সাহিত্যই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কলা আৰু সাহিত্য জগতত এক অনন্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰি আহিছে ।