কম্বোডিয়াৰ সীমান্তত বিমান আক্ৰমণ থাইলেণ্ডৰ: চুবুৰীয়া দুই দেশৰ মাজত পুনৰ উত্তেজনা

কম্বোডিয়াৰ সীমান্তত বিমান আক্ৰমণ থাইলেণ্ডৰ: চুবুৰীয়া দুই দেশৰ মাজত পুনৰ উত্তেজনা
কম্বোডিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ মালি ছ’চেয়াটাই কয় যে থাইলেণ্ডৰ সেনাই প্ৰথমে কম্বোডিয়াৰ সেনাক আক্ৰমণ কৰিছিল ।
Published : December 8, 2025 at 1:49 PM IST
বেংকক : সোমবাৰে কম্বোডিয়াৰ সৈতে বিবাদিত সীমান্তত বিমান আক্ৰমণ থাইলেণ্ডৰ । ইফালে দুয়োপক্ষই ইটোৰ ওপৰত সিটোক প্ৰথমে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । উল্লেখ্য যে অক্টোবৰ মাহত দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ চুবুৰীয়া দেশ দুখনে যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল । কিন্তু তাৰ পিছতে সংঘটিত এই আক্ৰমণৰ ঘটনাত পুনৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে । উল্লেখ্য যে ভূখণ্ডটোত চলি থকা বিবাদৰ বাবে জুলাই মাহত পাঁচদিনীয়া যুদ্ধৰ ফলত কেইবাজনো সেনা আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যুৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ মধ্যস্থতাত দুয়োখন দেশৰ মাজত যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি সম্পন্ন হৈছিল ।
থাইলেণ্ড সেনাৰ মুখপাত্ৰ মেজৰ জেনেৰেল উইন্থাই ছুভাৰীয়ে কয় যে কম্বোডিয়াৰ সেনাই প্ৰথমে থাইলেণ্ডৰ ভূখণ্ডৰ একাধিক অঞ্চলত গুলীচালনা কৰে । তেওঁ কয় যে এই আক্ৰমণত এজন থাই জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে আন চাৰিজন জোৱান আহত হৈছে । আনহাতে, আক্ৰান্ত অঞ্চলৰ পৰা সাধাৰণ নাগৰিকসকলক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয়, "থাইলেণ্ডে কম্বোডিয়াৰ সমৰ্থনত গোলা-বাৰুদৰ আক্ৰমণ দমন কৰিবলৈ কেইবাটাও অঞ্চলত সামৰিক লক্ষ্যত আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিমান ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।" কম্বোডিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ মালি ছ’চেয়াটাই কয় যে থাইলেণ্ডৰ সেনাই প্ৰথমে কম্বোডিয়াৰ সেনাক আক্ৰমণ কৰিছিল । তেওঁ কয় যে সোমবাৰে আক্ৰমণৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাত কম্বোডিয়াই প্ৰতিশোধ লোৱা নাছিল । তেওঁ কয়, "কম্বোডিয়াই থাইলেণ্ডক আহ্বান জনাইছে যে অঞ্চলটোৰ শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা সকলো শত্ৰুতাপূৰ্ণ কাৰ্যকলাপ তৎক্ষণাত বন্ধ কৰক ।"
কম্বোডিয়াৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি, সোমবাৰে সীমান্তৰ কেইবাখনো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । মন্ত্ৰণালয়ৰ ফেচবুক পেজত পোষ্ট কৰা ফটো আৰু ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দৌৰাদৌৰিকৈ অভিভাৱকৰ ওচৰলৈ আহিছে । কোনোবাই মটৰচাইকেলেৰে, আন কোনোবাই আকৌ খৰখেদা খোজেৰে তাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা দেখা গৈছিল ।
দেওবাৰে সীমান্তত সংঘটিত হয় আন এক গুলীচালনাৰ ঘটনা । থাইলেণ্ডৰ সেনাই জনোৱা মতে, কম্বোডিয়াই প্ৰথমে গুলীচালনা কৰাত দুজন থাই জোৱান আহত হয় । আনহাতে, থাইলেণ্ডৰ সেনাই ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াত প্ৰায় ২০ মিনিট ধৰি গুলীচালনা হয় । কম্বোডিয়াই অৱশ্যে কয় যে থাইলেণ্ডৰ পক্ষই প্ৰথমে গুলীচালনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া নাছিল ।
উল্লেখ্য যে যোৱা মাহত লেণ্ডমাইন বিস্ফোৰণৰ ফলত থাইলেণ্ডৰ সেনা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতে চমু সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত স্বাক্ষৰিত যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তিলৈ ভাবুকি আহি পৰে । ইয়াৰ ফলত থাইলেণ্ডে চুক্তিখনৰ কাৰ্যকৰীকৰণ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে । আনহাতে, এই যুদ্ধবিৰতি চুক্তি ভংগৰ বাবে দুয়োপক্ষই ইটোৰ বিপৰীতে সিটোৰ ওপৰত অভিযোগ অব্যাহত ৰাখিছে ।
নৱেম্বৰৰ মাজভাগত ট্ৰাম্পে কৈছিল যে উত্তেজনাই চৰম সীমাত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ বন্ধ কৰি দিয়ে । উল্লেখ্য যে থাইলেণ্ড আৰু কম্বোডিয়াৰ শত্ৰুতাৰ ইতিহাস শতিকাজুৰি চলি আহিছে । তেওঁলোকৰ আধুনিক ভূখণ্ডৰ দাবীসমূহ বহুলাংশে ১৯০৭ চনত কম্বোডিয়া ফৰাচী ঔপনিৱেশিক শাসনৰ অধীনত থকাৰ সময়ত অংকন কৰা এখন মানচিত্ৰৰ পৰাই উদ্ভৱ হৈছে, যিটো থাইলেণ্ডে ভুল বুলি যুক্তি দিছে ।
১৯৬২ চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ে কম্বোডিয়াক এনে এটা অঞ্চলৰ ওপৰত সাৰ্বভৌমত্ব প্ৰদান কৰিছিল, য’ত ১০০০ বছৰীয়া প্ৰেহ ভিহেয়াৰ মন্দিৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । এই মন্দিৰটোত এতিয়াও বহু থাই লোকৰ প্ৰভাৱ আছে । যুদ্ধবিৰতিত বিবাদৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণ, সীমান্ত ক’ত হ'ব লাগে সেই সম্পৰ্কে দীৰ্ঘদিনীয়া মতানৈক্য সমাধানৰ পথ প্ৰদান কৰা হোৱা নাই ।