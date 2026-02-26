সন্ত্ৰাসবাদ যিকোনো ঠাইতে শান্তিৰ ভাবুকি: ইজৰাইলৰ সংসদক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

ETV Bharat / international

ইজৰাইলৰ সংসদত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইজৰাইলৰ দৰে ভাৰততো সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ একেধৰণৰ আৰু আপোচবিহীন নীতি আছে, য’ত কোনো দ্বৈত মানদণ্ড নাই ।

PM Modi Address Knesset
নেচেটক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (AP)
জেৰুজালেম : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুধবাৰে ইজৰাইলৰ সংসদ (নেছেট)ক সম্বোধন কৰে । নৰেন্দ্ৰ মোদী হৈছে নেচেটত ভাষণ দিয়া প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী । বুধবাৰে টেল আভিভত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আৰু তেওঁৰ পত্নী ছাৰাই বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনায় । ইয়াৰ পাছত তেওঁ নেতান্যাহুৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁ নেচেটত উপস্থিত হয় ।

ইজৰাইলৰ সংসদত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, "এই প্ৰতিষ্ঠিত সদনৰ সন্মুখত থিয় দিয়াটো মোৰ বাবে এক সৌভাগ্য আৰু সন্মান । মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু এখন প্ৰাচীন সভ্যতাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে, আন এখন সভ্যতাক সম্বোধন কৰি এনে কাম কৰিছো । মই মোৰ লগত লৈ আছো ১.৪ বিলিয়ন ভাৰতীয়ৰ শুভেচ্ছা আৰু বন্ধুত্ব, সন্মান, আৰু অংশীদাৰিত্বৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছো ।"

ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধি সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে গাজা শান্তি পদক্ষেপে অঞ্চলটোত “ন্যায্য আৰু স্থায়ী শান্তি”ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।

PM Modi Address Knesset
নেচেটক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী (Ani)

তেওঁ কয়, “সন্ত্ৰাসবাদ, য’তেই সংঘটিত হয়, সকলোতে শান্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি,” আৰু ইজৰাইলৰ দৰেই ভাৰততো “সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আৰু আপোচবিহীন নীতি আছে, য’ত কোনো দ্বৈত মানদণ্ড নাই” । মোদীয়ে ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰত হামাছে সংঘটিত কৰা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত আপোনজনক হেৰুৱা পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতিও ভাৰতৰ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ।

দেশখনত অৱতৰণ কৰাৰ কেইঘণ্টামান পিছতে নেচেটত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিয়া ভাষণত কয় যে হামাছৰ এই বৰ্বৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত হেৰাই যোৱা প্ৰতিটো প্ৰাণ আৰু পৃথিৱী ছিন্নভিন্ন হোৱা প্ৰতিটো পৰিয়াললৈও ভাৰতবাসীৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো । ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধি সদন নেচেটত দিয়া প্ৰথম ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে গাজা শান্তি পদক্ষেপে অঞ্চলটোত “ন্যায্য আৰু স্থায়ী শান্তি”ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।

তেওঁ কয়, "আমি আপোনাৰ দুখ অনুভৱ কৰিছো, আমি আপোনাৰ দুখৰ অংশীদাৰ । ভাৰত এতিয়া আৰু ভৱিষ্যতে ইজৰাইলৰ সৈতে দৃঢ় আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে থিয় দিছে । কোনো কাৰণেই সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা কৰাটো ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে । সন্ত্ৰাসবাদক একোৱেই ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে ।"

PM Modi Address Knesset
ইজৰাইলৰ সমকক্ষ বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে (AFP)

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰি আহিছে । মোদীয়ে কয় , "আমি ২৬/১১ৰ মুম্বাই আক্ৰমণ আৰু ইজৰাইলী সাধাৰণ নাগৰিককে ধৰি নিৰীহ লোকৰ জীৱনক মনত পেলাইছো, যিসকলক নিহত হৈছিল । আপোনাৰ দৰেই আমাৰো সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি শূন্য সহনশীলতাৰ এক সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আৰু আপোচবিহীন নীতি আছে, য'ত কোনো দ্বৈত মানদণ্ড নাই ।"

তেওঁ কয়, "সন্ত্ৰাসবাদৰ লক্ষ্য হৈছে সমাজসমূহক অস্থিৰ কৰা, উন্নয়নত বাধা দিয়া, আৰু আস্থা ভংগ কৰা । সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ স্থায়ী আৰু সমন্বিত বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজন, কিয়নো যিকোনো ঠাইতে সন্ত্ৰাসবাদে সকলোতে শান্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে । সেয়েহে ভাৰতে অঞ্চলটোত স্থায়ী শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাত অৰিহণা যোগোৱা সকলো প্ৰচেষ্টাক সমৰ্থন কৰে ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে গাজা শান্তি পদক্ষেপে “আগলৈ যোৱাৰ পথ আগবঢ়ায়” ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধি সদন নেচেটত দিয়া প্ৰথম ভাষণত কয় যে গাজা শান্তি পদক্ষেপে অঞ্চলটোত “ন্যায্য আৰু স্থায়ী শান্তি”ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।

তেওঁ কয়, "ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ অনুমোদন লাভ কৰা গাজা শান্তি পদক্ষেপে আগুৱাই যোৱাৰ পথ আগবঢ়াইছে । ভাৰতে এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি দৃঢ় সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিছে ।"

মোদীয়ে কয়, "আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ই পেলেষ্টাইন সমস্যাৰ সমাধানকে ধৰি এই অঞ্চলৰ সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে ন্যায়সংগত আৰু স্থায়ী শান্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । আমাৰ সকলো প্ৰচেষ্টা প্ৰজ্ঞা, সাহস, আৰু মানৱতাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব লাগিব । শান্তিৰ পথ সদায় সহজ নহয়, কিন্তু ভাৰতে এই অঞ্চলত আলোচনা, শান্তি, আৰু স্থিতিশীলতাৰ বাবে আপোনালোক আৰু বিশ্বৰ সৈতে থিয় দিছে ।" তেওঁ আৰু কয় যে ইজৰাইলৰ সংকল্প, সাহস আৰু কৃতিত্ব ভাৰতত অতিশয় প্ৰশংসিত ।

মোদীয়ে কয় যে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ পাছত বহু ভাৰতীয় নেতাই ইজৰাইলৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে এক আত্মীয়তা অনুভৱ কৰিছিল । ১৯৫০ চনৰ পৰা ভাৰতীয় সংসদীয় বিতৰ্কই মৰুভূমিত কৃষি বিকাশৰ বাবে ইজৰাইলৰ প্ৰচেষ্টাক তেওঁলোকৰ প্ৰশংসাৰ সাক্ষ্য দাঙি ধৰে । তেওঁ কয়, "ইজৰাইলৰ কিবুটছ আন্দোলনে আমাৰ আচাৰ্য বিনোবা ভাৱে আৰু লোকনায়ক জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ দৰে নেতাক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । প্ৰথমে মোৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটত, আৰু এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতত, মই দেখিছো যে "প্ৰতি টোপাল, অধিক শস্য" পদ্ধতিয়ে কৃষিত আচৰিত কাম কৰা দেখিছো ।"

যোৱা মাহত বিশ্বই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হ’ল’কাষ্ট স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰিছিল বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "হ'ল'কাষ্ট মানৱতাৰ অন্যতম ক'লা অধ্যায় । তথাপিও সেই কঠিন বছৰবোৰতো মানৱতাৰ কিছুমান কাৰ্য্যৰ উন্মেষ ঘটিছিল ।" মোদীয়ে লগতে কয়, "গুজৰাটৰ নৱনগৰৰ মহাৰাজাই জাম চাহেব নামেৰেও পৰিচিত ইহুদী শিশুকে ধৰি পোলেণ্ডৰ শিশুসকলক আশ্ৰয় দিছিল, যিসকলৰ আন ক'লৈকো যাব পৰা নাছিল । মোক কোৱা হৈছে যে শেহতীয়াকৈ মোশ্বৱ নেবাটিমত জাম চাহেবৰ এটা মূৰ্তি উন্মোচন কৰা হৈছে ।"

ইফালে ইজৰাইলৰ সংসদে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক “স্পীকাৰ অৱ দ্য নেচেট মেডেল”ৰে সন্মানিত কৰে । নেচেটৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান এই পদক লাভ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হয় মোদী । ভাৰত আৰু ইজৰাইলৰ মাজত কৌশলগত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ব্যতিক্ৰমী অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে – তেওঁৰ ব্যক্তিগত নেতৃত্বৰ জৰিয়তে – এই পদক প্ৰদান কৰা হৈছে ।

PM Modi Address Knesset
ইজৰাইলৰ সংসদৰ অধ্যক্ষ আমিৰ ওহানাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পদক প্ৰদান কৰে (AP)

ইয়াৰ পূৰ্বে নেতান্যাহুৱে নেচেটক সম্বোধন কৰি কয় যে, "মই আপোনাক ক'ব লাগিব, নৰেন্দ্ৰ, মোৰ প্ৰিয় বন্ধু, আজি আপোনাৰ ইয়াত উপস্থিতি দেখি মই বহুত বহুত আপ্লুত হৈছো । ইজৰাইলৰ এজন মহান বন্ধু, ভাৰত-ইজৰাইলৰ মিত্ৰতাৰ এজন মহান চেম্পিয়ন, বিশ্ব মঞ্চত এজন মহান নেতা, আমাৰ সৈতে আপোনাৰ ইয়ালৈ অহাতকৈ মই কেতিয়াও আপ্লুত হোৱা নাই । মোৰ প্ৰিয় বন্ধু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আপোনাৰ বিশিষ্ট প্ৰতিনিধি দলটোক জেৰুজালেমলৈ স্বাগতম ।" ।"

ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয়, "মই এজন বন্ধুতকৈও বেছি ক'ম, এজন ভাই । এতিয়া, শেষবাৰৰ বাবে আপুনি ইয়াত থকাৰ সময়ত আমি দুয়ো ভূমধ্যসাগৰীয় উপকূলত আছিলো, আৰু মই কৈছিলো, আমি জোতা খুলি পানীত খোজ কাঢ়ি নাযাওঁ কিয় ? আমি পানীত খোজ কাঢ়ি যোৱা নাছিলো, কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা আমি আচৰিত কাম কৰিছো । কাৰণ আমি যি কৰিছো সেয়া হৈছে আমি আমাৰ ব্যৱসায় দুগুণ কৰিছো, আমাৰ সহযোগিতা তিনিগুণ বৃদ্ধি কৰিছো, আমাৰ বুজাবুজি চাৰিগুণ বৃদ্ধি কৰিছো ।"

