ঈদৰ প্ৰাকক্ষণত ৰক্তাক্ত পাকিস্তান, ২৪ জনৰ মৃত্যু, ৭০ জনৰো অধিক আহত
বিস্ফোৰণত এখন ৰে’লৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ বিপৰীতে ১০খনৰো অধিক বাহনৰো ক্ষতিসাধন হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
By PTI
Published : May 24, 2026 at 3:00 PM IST
কৰাছী (পাকিস্তান): ঈদৰ প্ৰাকক্ষণত দেওবাৰে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিল পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান প্ৰদেশ ৷ পাকিস্তানী সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা বাতৰি অনুসৰি, সামৰিক বাহিনী কঢ়িয়াই নিয়া এখন ৰে’লক লক্ষ্য কৰি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সংঘটিত কৰিছিল বিস্ফোৰণ ৷ যাৰ ফলত ২৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৭০ জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে । বিস্ফোৰণত এখন ৰে’লৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ বিপৰীতে ১০খনৰো অধিক বাহনৰো ক্ষতিসাধন হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
বেলুচিস্তান প্ৰদেশৰ কুৱেটাৰ চামান ফাটেক ৰে'লষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা এই বিস্ফোৰণত ২৪ জনৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে যদিও মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পাক সংবাদ মাধ্যমে । পাকিস্তানৰ চৰকাৰী সংবাদমাধ্যম এপিপিৰ বাতৰি অনুসৰি বিস্ফোৰণৰ ফলত ইঞ্জিনকে ধৰি তিনিটা ডবা লাইনচ্যুত হয় ৷ জিঅ’ নিউজে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বিস্ফোৰণৰ পিছতে পেছোৱাৰ অভিমুখী জাফৰ এক্সপ্ৰেছখন কুৱেটা ৰে’লৱে ষ্টেচনতে আৱদ্ধ হৈ পৰিছে ৷
দেশখনৰ ৰে’ল মন্ত্ৰী হানিফ আব্বাচীয়ে এই আক্ৰমণক নিন্দা প্ৰকাশ কৰি কয়, "সন্ত্ৰাসবাদৰ কাপুৰুষালি কাৰ্যক গৰিহণা দিছো ৷ পাকিস্তানত অশান্তি আৰু ভয় বিয়পাই দিয়াৰ লক্ষ্যৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এই হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপত সংঘটিত কৰিছে ৷ সন্ত্ৰাসবাদী মানৱতাৰ শত্ৰু, এনে লজ্জাজনক ঘটনাক অন্ত পেলাবলৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
ইফালে এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে বেলুচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মী চমুকৈ বিএলএই । বিএলএৰ মুখপাত্ৰই দাবী কৰা অনুসৰি, ৰে’লখনে কুৱেটা কেণ্টৰ পৰা সামৰিক জোৱান কঢ়িয়াই নিয়াৰ সময়তে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত কুৱেটা কেণ্ট ৰে’লৱে ষ্টেচনত আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত কমেও ৩২ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু কেইবাজনো লোক আহত হৈছিল ।
