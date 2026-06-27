ব্ৰিটেইনত মৃত্যু ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ

ব্ৰিটেইনত মৃত্যু ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ
ব্ৰিটেইনত তেলেংগানাৰ ছাত্ৰৰ মৃত্যু; পৰিয়ালে মৃতদেহ ঘূৰাই আনিবলৈ GoFundMe অভিযান আৰম্ভ কৰিছে
Published : June 27, 2026 at 7:08 PM IST
কামাৰেড্ডী : ২৩ জুনৰ দিনা ব্ৰিটেইনত এজন বন্ধুৰ ঘৰত সন্দেহজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃতদেহ ৷ মৃত ছাত্ৰজন মূলতঃ তেলেংগানাৰ কামাৰেড্ডী জিলাৰ ৰাজাম্পেট মণ্ডলৰ তালামাডলা গাঁৱৰ ছাভুছানি শ্ৰীনাথ ৰেড্ডী (২৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
জানিব পৰা মতে, শ্ৰীনাথ ৰেড্ডীয়ে ২০২৫ চনত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ ব্ৰিটেইনলৈ গৈছিল । লেষ্টাৰৰ ডি মণ্টফৰ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ত দ্বিতীয় বৰ্ষত তেওঁ অধ্যয়নৰত আছিল ৷
পৰিয়ালৰ সূত্ৰৰ মতে, ২২ জুনৰ নিশা শ্ৰীনাথে তেওঁৰ এজন বন্ধুৰ জন্মদিনৰ পাৰ্টীলৈ গৈছিল । তাৰ পাছতে তেওঁৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হয় ৷ শ্ৰীনাথৰ মৃত্যুৰ খবৰে ব্ৰিটেইনত বসবাস কৰা তেলুগু সমাজত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি হয় ৷
ইতিমধ্যে পুত্ৰৰ মৃতদেহ ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিবলৈ কেন্দ্ৰীয় আৰু তেলেংগানা দুয়োখন চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে শ্ৰীনাথৰ পিতৃ-মাতৃয়ে । লগতে শ্ৰীনাথৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰিবলৈও চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালটোৱে ।
শ্ৰীনাথৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ আনিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে GoFundMe
ব্ৰিটেইনত থকা শ্ৰীনাথৰ আত্মীয় ছনোজ আৰু মনীষে মৃতদেহটো ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাত সহায় হোৱাকৈ এটা GoFundMe আৰম্ভ কৰিছে । ১৪ হাজাৰ পাউণ্ড (১৭.৪১ লাখ টকা) লক্ষ্যৰ ভিতৰত দুয়োজনে ইতিমধ্যে ১২ হাজাৰ পাউণ্ডৰ ওপৰত (১৫.৪০ লাখ টকা) সংগ্ৰহ কৰিছে ।
GoFundMe ৱেবছাইটত ছানোজ আৰু মনীষে কয়, “গভীৰ দুখৰ সৈতে আমি আমাৰ মৰমৰ খুলশালী শ্ৰীনাথ ৰেড্ডী ছাভুছানীৰ মৃত্যুৰ মৰ্মান্তিক খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিছো, যিয়ে লেষ্টাৰৰ ডি মণ্টফ’ৰ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ ব্ৰিটেইনলৈ আহিছিল ।’’
তেওঁলোকে লগতে কয়, "শ্ৰীনাথৰ জন্ম হৈছিল এটা নম্ৰ কৃষক পৰিয়ালত । তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে তেওঁক সম্ভৱপৰ উত্তম শিক্ষা আৰু সুযোগ প্ৰদানৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰিছিল । তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ হিচাপে তেওঁ কেৱল নিজৰ উচ্চাকাংক্ষাই নহয়, সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ আশা আৰু আকাংক্ষাকো কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছিল । বিদেশত পঢ়া-শুনা কৰাবলৈ পৰিয়ালটোৱে শিক্ষাৰ ঋণ লৈ আত্মীয়ৰ পৰা ধন ধাৰে লৈছিল ৷’’
দুয়োজনে জনোৱা মতে, মঙলবাৰে (২৩ জুন) পুৱা শ্ৰীনাথৰ মৃত্যু হয় ৷ সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি আছে ।