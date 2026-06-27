৯/১১ৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি ! ওখ অট্টালিকাত খুন্দা মাৰিলে বিমানে, ক'ত?
বেইজিঙৰ আটাইতকৈ ওখ অট্টালিকাত খুন্দা মাৰে এখন সৰু বিমানে ৷ চীনৰ চৰকাৰ তথা চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱশ্য়ে কোনো বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ।
Published : June 27, 2026 at 11:14 AM IST
বেইজিং (চীন) : চীনৰ ৰাজধানী বেইজিঙৰ আটাইতকৈ ওখ অট্টালিকাৰ সৈতে শুকুৰবাৰে হঠাতে এখন বিমান সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় । গ্ল’বেল ফ্লাইট ট্ৰেকিং চাৰ্ভিচ ফ্লাইট্ৰাডাৰ২৪ (Flightradar24)এ এই কথা নিশ্চিত কৰিছে ৷ এই সংঘৰ্ষত আকাশচুম্বী ঘৰটোৰ যথেষ্ট ক্ষতি হোৱাৰ লগতে ধ্বংসাৱশেষ মাটিত পৰি যায়, যাৰ ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে।
ফ্লাইট্ৰাডাৰ২৪ ৰে বিমানখনৰ উৰণ পথ ছ’চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰে ৷ বেইজিঙৰ পৰা প্ৰায় ৫০ কিলোমিটাৰ (৩০ মাইল) পূবে থকা বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মাৰিছিল ছানৱাৰ্ড এছ এ ৬০এল অৰোৰা বিমানখন ৷ বিমানৰ তথ্য প্ৰদানকাৰীয়ে জনোৱা মতে, বিমানখনে প্ৰায় ১৭০০ ফুট (৫২৮ মিটাৰ) ওখ চিআইটিআইচি টাৱাৰ (চাইনা জুন নামেৰেও জনাজাত)ত খুন্দা মাৰে ৷
今天下午，一架型号为 B-12PP 的国产轻型通航小飞机，撞到了北京第一高楼 - 中国尊 pic.twitter.com/CobNs6fSBA— Sea (@Sea_Bitcoin) June 26, 2026
প্ৰাচীন চীনৰ ৱাইন পাত্ৰৰ দৰে আকৃতিৰ ১০৮ মহলীয়া টাৱাৰটো বেইজিঙৰ অন্যতম পৰিচিত ওখ অট্টালিকা ৷
শেহতীয়াকৈ বেইজিঙে আকাশমাৰ্গৰ কঠোৰ নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰিছে, অনুমতি অবিহনে বিনোদনমূলক বিমান বা ড্ৰ’ন উৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছে ৷ তেনে পৰিস্থিতিত কেনেকৈ এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ’ল সেই কথা এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
স্থানীয় প্ৰশাসনে এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা এতিয়াও নিশ্চিত কৰা নাই ৷ বিমানখনত থকা লোকৰ বিষয়েও কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।
চীন কৰ্তৃপক্ষই কোনো বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমেও এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ দিয়া নাই ৷ চীনৰ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা এই দুৰ্ঘটনা সম্পৰ্কে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট আঁতৰোৱা হৈছে যদিও দুৰ্ঘটনাৰ ফুটেজ এক্স ডট কমৰ দৰে বিদেশী চাইটত প্ৰচাৰিত হৈছে ৷
অট্টালিকাটোৰ এজন শ্ৰমিকে এছ’চিয়েটেড প্ৰেছক জনোৱা মতে, এখন বিমানে ওখ অট্টালিকাটোত খুন্দা মৰাৰ ফলত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এলাৰ্ম আৰম্ভ হয় ৷ চীন কৰ্তৃপক্ষই দুৰ্ঘটনাৰ দৰে ঘটনাক স্পৰ্শকাতৰ বুলি গণ্য কৰে ৷ অট্টালিকাৰ বাহিৰত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহিনীৰ বাহন আৰু এম্বুলেঞ্চৰ সৈতে আৰক্ষীৰ উপস্থিতি দেখা গৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক : এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এআই-১৭১ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ, কিমান ভয়াৱহ আছিল সেই দুৰ্ঘটনা ?