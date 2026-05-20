"টাইৱান ট্ৰেভেল'গ" উপন্যাসৰ বাবে টাইৱান লেখকলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা

টাইৱান ট্ৰেভেলগ হৈছে মেণ্ডাৰিণ চীনা ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰা প্ৰথমখন গ্ৰন্থ । ই ৰোমাণ্টিক আৰু উত্তৰ-ঔপনিৱেশিক উপন্যাস হিচাপে সফল ।

Taiwanese writer Yang Shuang-zi and author of 'Taiwan Travelogue' poses with her translator Lin King (L) on the red carpet upon arrival to attend the International Booker Prize 2026 award, announcement ceremony, at Tate Modern, in central London, on May 19, 2026
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 3:48 PM IST

লণ্ডন: টাইৱানৰ বিশিষ্ট লেখক ইয়াং শ্বুয়াং-জি আৰু অনুবাদক লিন কিঙে লাভ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বুকাৰ বঁটা ২০২৬ । 'টাইৱান ট্ৰেভেল'গ' নামৰ উত্তৰ-ঔপনিৱেশিক উপন্যাসখনৰ বাবে তেওঁলোকে এই বঁটা লাভ কৰিছে । লণ্ডনৰ টেট মডাৰ্ণ গেলেৰীত এক অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰা এই বিশেষ বঁটা । 'টাইৱান ট্ৰেভেল'গ' হৈছে মেণ্ডাৰিণ চীনা ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰা প্ৰথমখন গ্ৰন্থ যিয়ে এই বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ১৯৮৪ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ইয়াং হৈছে এই বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী টাইৱানীজ । ইয়াং শ্বুয়াং-জি আৰু অনুবাদক লিন কিঙে লাভ কৰাৰ মুঠ ধনৰাশি হৈছে ৫০ হাজাৰ পাউণ্ড ।

১৯৩০ চনৰ জাপান নিয়ন্ত্ৰিত টাইৱানৰ পটভূমিত লিখা এই গ্ৰন্থখনক এগৰাকী কাল্পনিক লেখিকা-আওয়ামা চিজুকোৱে লিখা শেহতীয়াকৈ পুনৰ আৱিষ্কৃত জাপানী ভ্ৰমণ স্মৃতিগ্ৰন্থৰ অনুবাদ হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে ।

ইয়াত চিজুকোৰ ভ্ৰমণ আৰু ঔপনিৱেশিক আউটপোষ্টসমূহৰ মাজেৰে তেওঁৰ দুঃসাহসিক যাত্ৰা আৰু ৰন্ধনশৈলীৰ অভিজ্ঞতাৰ লগতে তেওঁৰ টাইৱানীজ দ্বিভাষী চিজুৰুৰ সৈতে তেওঁৰ গভীৰ সম্পৰ্কৰ সন্ধান কৰা হৈছে ।

বিচাৰকসকলক নেতৃত্ব দিয়া নাটাছা ব্ৰাউনে কয় যে এইখন এখন এনে গ্ৰন্থ যিয়ে সকলোকে আচৰিত কৰে আৰু হয়তো প্ৰথমভাগত যি দেখা যায়, সেয়া নহয় ।

ব্ৰাউনে লগতে কয়, "ই এক অবিশ্বাস্য দুটা কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে : ই প্ৰেম কাহিনী আৰু উত্তৰ-ঔপনিৱেশিক উপন্যাস হিচাপেও চৰ্চা লাভ কৰে । এইখন এখন আকৰ্ষণীয় আৰু আধুনিক উপন্যাস ।"

ফৰাচী ঔপন্যাসিকা আৰু নাট্যকাৰ মেৰী এনডাইয়েৰ এগৰাকী উপনগৰীয়া ডাইনীৰ কাহিনীৰে লিখা গ্ৰন্থ আৰু ব্ৰাজিলৰ আনা প'লা মাইয়াৰ এক নিষ্ঠুৰ কাৰাগাৰৰ কলনীৰ বিষয়ে লিখা ডিষ্ট'পিয়ান ৰিড নামৰ গ্ৰন্থখনো বঁটাৰ দাবীদাৰ আছিল যদিও অৱশেষত 'টাইৱান ট্ৰেভেল'গ'য়ে এই বঁটা লাভ কৰে ।

প্ৰতিযোগিতাত থকা আন আন চৰ্চিত গ্ৰন্থসমূহ আছিল জাৰ্মান লেখিকা শ্বিদা বাজিয়াৰৰ "দ্য নাইটছ আৰ কোৱাইট ইন টেহৰাণ", বুলগেৰিয়াৰ কবি আৰু লেখক ৰেনে কাৰাবাছৰ "শ্বে হু ৰিমেইনছ" আৰু তালিকাৰ একমাত্ৰ পুৰুষ লেখক জাৰ্মান-অষ্ট্ৰিয়ান লেখক ডেনিয়েল কেহলমেনৰ "দ্য ডাইৰেক্টৰ" ।

২০২০ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেণ্ডাৰিণ ভাষাত প্ৰকাশিত এই গ্ৰন্থখনে টাইৱানৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্যিক সন্মান গ'ল্ডেন ট্ৰাইপড বঁটা লাভ কৰিছিল । ইফালে ইয়াঙে কয়, "উপন্যাসখনৰ ভ্ৰমণ আৰু খাদ্যৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তুৱে মোৰ জীৱনৰ দুটা দিশ স্পষ্টভাৱে সলনি কৰিলে : মোৰ সঞ্চয় কমি গ'ল; মোৰ ওজন বৃদ্ধি পালে ।"

