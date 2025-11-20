ETV Bharat / international

ছিৰিয়াত শান্তিৰ বাৰ্তা বিয়পোৱা ১৬ বছৰীয়া বানা আল-আবেদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু শান্তি বঁটা

ছিৰিয়া যুদ্ধৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত শিশুসকলৰ হকে মাত মাতি বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰা বানা আল-আবেদলৈ বিশেষ সন্মান কিডছৰাইটছ ফাউণ্ডেচনৰ ।

Syrian Teen Activist Bana al-Abed Wins Childrens Peace Prize
১৬ বছৰীয়া বানা আল-আবেদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু শান্তি বঁটা (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 12:01 PM IST

4 Min Read
ষ্টকহ'ম : ছিৰিয়া যুদ্ধত বিগত কেইবাবছৰ ধৰি শান্তিদূত হিচাপে কাম কৰি অহা ১৬ বছৰীয়া বানা আল-আবেদলৈ বিশেষ সন্মান । ইমান কম বয়সৰ পৰাই যুদ্ধৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত শিশুৰ বাবে সংগ্ৰাম অহা কিশোৰীগৰাকীক বুধবাৰে প্ৰদান কৰা হয় কিডছৰাইটছ বঁটা ।

নেদাৰলেণ্ডস্থিত কিডছৰাইটছ ফাউণ্ডেচনে জনোৱা মতে ২০১৬ চনত পৰিয়ালৰ সৈতে তুৰস্কলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা বানা আল-আবেদক তেওঁৰ কৰ্মৰাজিৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে । ফাউণ্ডেচনে জনোৱা মতে বানা আল-আবেদে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক পুনৰ একত্ৰিত কৰা, বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ আৰম্ভ কৰা আৰু গাজা, চুডান, ইউক্ৰেইন আৰু ছিৰিয়াৰ দৰে সংঘাতপূৰ্ণ অঞ্চলৰ শিশুসকলৰ আশা হিচাপে ঠিয় দি আহিছে । যাৰ বাবে তেওঁক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশু শান্তি বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে ছিৰিয়া এতিয়াও বিশ্বজুৰি সংঘাতৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে । যুদ্ধত লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত আল-আবেদে শিশুৰ অধিকাৰৰ বাবে প্ৰতিদিনে মাত মাতি আহিছে । শিশুৰ অধিকাৰৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাই বিশ্বজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, তুৰস্ক আৰু জৰ্ডানৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত থকা শিশুসকলক সাক্ষাৎ কৰি আহিছে, দুখনকৈ গ্ৰন্থও লিখিছে আৰু ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনকে ধৰি বিশ্বৰ নেতাসকলৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিছে ।

ইফালে বঁটাগ্ৰহণ কৰি ষ্টকহ'ম চিটী হলত ভাষণ প্ৰদান কৰি আল-আবেদে কয়, "মনত কোনো ভয় অবিহনে মই (ছিৰিয়াৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি) বাশ্বাৰ আল আছাদ, (ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী) বেঞ্জামিন নেতান্যাহু, (ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি) ভ্লাদিমিৰ পুটিন, ছুডানৰ নেতা আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ আন সকলো নেতাকে সুধিছো : যুদ্ধৰ দ্বাৰা কিমান শিশুৰ জীৱন আৰু সপোন কাঢ়ি নিয়া হ'ব, শাসন ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নিজৰ নাগৰিকক হত্যা কৰা হ'ব, যুদ্ধক ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা হিচাপে বজাৰত বিক্ৰী কৰা অপৰাধীৰ, নিৰাপত্তাৰ নামত আগ্ৰাসনক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰা সাম্ৰাজ্য আৰু হিংসাক ইচ্ছাকৃত নীতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাসকলক সুধিব বিচাৰিছো ।"

"এয়া জানি থওক : আপোনাৰ কথাৰ হিচাপ নোহোৱাকৈ নাথাকে । ৰক্তক শাসন বা ক্ষমতাৰ মাধ্যম হিচাপে গঢ়ি তোলাসকলৰ সন্মুখত আমি মৌন নাথাকো ।"

বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত আল-আবেদে কয় যে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ শিশুসকলে বিদ্যালয়ত পঢ়িব পৰাটো নিশ্চিত কৰাটো তেওঁৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ । শিশুসকলক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত যদিও আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল শিক্ষা । যেতিয়া তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকক আশা আৰু বিকাশৰ সুযোগো দিয়া হয় বুলিও তেওঁ কয় ।

শিশুৰ দৰে অনুভৱ কৰিবলৈও দিব লাগিব । যুদ্ধত "শিশুসকলক পৰিপক্ক হ'বলৈ আৰু নিজৰ চৌদিশক বুজিবলৈ ঠেলি দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ চৌদিশৰ পৰিৱেশ বুজিব লগাতকৈ বহু বেছি দ্ৰুত আৰু দ্ৰুতভাৱে বুজিব লাগে"- তেওঁ কয় ।

পৰিয়ালটো পলায়নৰ পিছত আল আবেদে ছিৰিয়ালৈ ঘূৰি অহা নাই যদিও দেশখন আৰু বিদ্যালয়সমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাত সহায় কৰিব বিচাৰে । খালী বিদ্যালয়সমূহে এতিয়া কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক আদৰণি জনোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ছিৰিয়াক এতিয়া পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে বহু লোকৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ কয়, "একো নাই । ল'ৰা-ছোৱালীক মজিয়াত বহিবলৈ বাধ্য কৰা হয় । ঠাণ্ডা, নাই হোৱাইটবৰ্ড, কিতাপ, ডেস্ক, শিক্ষাৰ সামগ্ৰী নাই ।"

উল্লেখ্য যে বানা আল-আবেদে এতিয়াও যুদ্ধৰ সময়ত পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা আৰু ভাগ্য অন্ধকাৰত থকা ৫ হাজাৰ ছিৰিয়ান শিশুক পুনৰ একত্ৰিত কৰাৰ বাবেও কাম কৰি আছে । কিডছৰাইটছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ মাৰ্ক ডালাৰ্টে আল-আবেদৰ 'সাহস, স্থিতিস্থাপকতা আৰু ন্যায়ৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাক' প্ৰশংসা কৰে আৰু কয় যে অকল্পনীয় কষ্টৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ কাহিনীক শক্তিশালী পোষকতা মঞ্চলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে এই বঁটা বিজয়ীসকলৰ ভিতৰত আছে ছুইডেনৰ কৰ্মী গ্ৰেটা থানবাৰ্গ আৰু শান্তিৰ নোবেল বঁটা বিজয়ী মালালা ইউছুফজাই ।

