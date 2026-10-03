ফ্লাইডুবাইকাণ্ডৰ সহ-পাইলটজনৰ ছিৰিয়াৰে আছে সংযোগ, উগ্ৰবাদী চিন্তাধাৰা আৰু আল কায়দাৰ মতাদৰ্শৰে হৈছিল পৰিচালিত
ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ যোৱা বিমানখনৰ সহ-পাইলটজন ‘ইছলামিক উগ্ৰবাদী ধাৰণা’ৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল বুলি তদন্তৰ পোহৰলৈ অহাৰ কথা ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে প্ৰকাশ কৰে ৷
By ANI
Published : October 3, 2026 at 8:08 AM IST|
Updated : October 3, 2026 at 9:50 AM IST
ডুবাই (ইউ এ ই) : ডুবাই (ইউ এ ই) : ডুবাই-টেল আভিভৰ ফ্লাইডুবাই বিমানত মধ্য আকাশত সংঘটিত হোৱা চাঞ্চল্যকৰ আক্ৰমণৰ তদন্তত উগ্ৰবাদ আৰু চৰমপন্থী ধৰ্মীয় মতাদৰ্শৰ এক চিন্তনীয় দিশ উন্মোচিত হৈছে ৷ এই আক্ৰমণত ওমানীয়া সহ-পাইলটে ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক আক্ৰমণ কৰি বিমানখন নমাই অনাৰ চেষ্টা কৰে ৷
ইজৰাইলৰ চেনেল ১২ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি তদন্তকাৰীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছে যে সহ-পাইলটজন ‘আল কায়দাৰ মতাদৰ্শ’ৰ লগত জড়িত আছিল আৰু তেওঁ অচিনাক্ত ধৰ্মীয় ব্যক্তিৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছিল, যিটো তেওঁৰ উগ্ৰবাদ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ বুলি তদন্তকাৰীয়ে বিশ্বাস কৰে ৷
আল-আৰবিয়া ইংৰাজী সূত্ৰৰ মতে, ওমানৰ সহ-পাইলটগৰাকীৰ নাম হুমাম আলহাম্মি ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁক উগ্ৰবাদী চিন্তাধাৰাৰ বাবে ওমানত বিমান চলাচলত বাধা দিয়া হৈছিল ৷ সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, এই চিন্তাধাৰাসমূহ তেওঁৰ পূৰ্বৰ ছিৰিয়াত থকাৰ ফল ৷
STORY | Flydubai cockpit attack: Co-pilot identified as Omani citizen— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2026
An Omani citizen, Hamam al-Hammami, has been identified as the flydubai co-pilot who attacked Indian Captain Smit Machchhar and allegedly attempted to sabotage a Dubai-Tel Aviv flight on Wednesday, according… pic.twitter.com/G5B1Izi4Ow
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে কয় যে তদন্তৰ পৰা দেখা গৈছে যে ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ যোৱা বিমান অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু তেওঁৰ সহ-পাইলটক দাৰে আক্ৰমণ কৰা লোকজনক ‘ইছলামিক উগ্ৰবাদী মতামত’ৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল ৷
আল আৰবিয়া ইংৰাজী সূত্ৰ অনুসৰি আল-হামামীয়ে বহু সময় ওমানৰ বাহিৰত বিশেষকৈ ছিৰিয়াত কটায় ৷ ইউ এ ইলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ উগ্ৰ আৰু চৰমপন্থী ধৰ্মীয় মতাদৰ্শৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ তেওঁৰ পূৰ্বৰ বিমান পৰিবহণৰ সময়ছোৱাত উগ্ৰপন্থী চিন্তাধাৰা আৰু উদ্বেগ সম্পৰ্কে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে ছিৰিয়াৰ সম্পৰ্কটোৱে তদন্তৰ এটা মূল সূত্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷
ইজৰাইলৰ i24NEWS-এ তদন্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰা সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰিছে যে সহ-পাইলটে তদন্তকাৰীক জনাইছে যে তেওঁ ইজৰাইলত বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল — যিটো পৰিকল্পনা সফল হ’লে ‘৯/১১ৰ দৰে ট্ৰেজেডী’ হ’লহেঁতেন ৷ এই বাতৰিসমূহে ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ কাণ্ডৰ তদন্তত এক নতুন মাত্ৰা সংযোজন কৰিছে ৷
The FlyDubai co-pilot who officials said nearly crashed a Tel Aviv-bound flight with 182 people aboard was barred from flying by his native Oman over concerns he had adopted extremist views, a person familiar with the matter said Saturday, reported AP.— Press Trust of India (@PTI_News) October 3, 2026
The co-pilot was… pic.twitter.com/NZbS3Brj72
চিএনএনে পৃথকে পৃথকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সহ-পাইলটজনক তেওঁৰ উগ্ৰপন্থী চিন্তাধাৰাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ওমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সংস্থাৰ পূৰ্বৰ পদৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল ৷ বিষয়টোৰ বিষয়ে অৱগত আঞ্চলিক কূটনৈতিক সূত্ৰই চিএনএনক জনোৱা মতে, উগ্ৰ চিন্তাধাৰাৰ আশংকাত তেওঁক উৰণৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই প্ৰশাসনিক কামত ৰখা হৈছিল যদিও তেওঁ কেনেকৈ ফ্লাইডুবাইত পাইলট হিচাপে নিযুক্তি পালে, তাক লৈ বৰ্তমান তীব্ৰ তদন্ত চলিছে ।