ETV Bharat / international

ফ্লাইডুবাইকাণ্ডৰ সহ-পাইলটজনৰ ছিৰিয়াৰে আছে সংযোগ, উগ্ৰবাদী চিন্তাধাৰা আৰু আল কায়দাৰ মতাদৰ্শৰে হৈছিল পৰিচালিত

ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ যোৱা বিমানখনৰ সহ-পাইলটজন ‘ইছলামিক উগ্ৰবাদী ধাৰণা’ৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল বুলি তদন্তৰ পোহৰলৈ অহাৰ কথা ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে প্ৰকাশ কৰে ৷

FLYDUBAI INCIDENT
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (File Photo/Reuters)
author img

By ANI

Published : October 3, 2026 at 8:08 AM IST

|

Updated : October 3, 2026 at 9:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডুবাই (ইউ এ ই) : ডুবাই (ইউ এ ই) : ডুবাই-টেল আভিভৰ ফ্লাইডুবাই বিমানত মধ্য আকাশত সংঘটিত হোৱা চাঞ্চল্যকৰ আক্ৰমণৰ তদন্তত উগ্ৰবাদ আৰু চৰমপন্থী ধৰ্মীয় মতাদৰ্শৰ এক চিন্তনীয় দিশ উন্মোচিত হৈছে ৷ এই আক্ৰমণত ওমানীয়া সহ-পাইলটে ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক আক্ৰমণ কৰি বিমানখন নমাই অনাৰ চেষ্টা কৰে ৷

ইজৰাইলৰ চেনেল ১২ৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি তদন্তকাৰীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছে যে সহ-পাইলটজন ‘আল কায়দাৰ মতাদৰ্শ’ৰ লগত জড়িত আছিল আৰু তেওঁ অচিনাক্ত ধৰ্মীয় ব্যক্তিৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিছিল, যিটো তেওঁৰ উগ্ৰবাদ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ বুলি তদন্তকাৰীয়ে বিশ্বাস কৰে ৷

আল-আৰবিয়া ইংৰাজী সূত্ৰৰ মতে, ওমানৰ সহ-পাইলটগৰাকীৰ নাম হুমাম আলহাম্মি ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁক উগ্ৰবাদী চিন্তাধাৰাৰ বাবে ওমানত বিমান চলাচলত বাধা দিয়া হৈছিল ৷ সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, এই চিন্তাধাৰাসমূহ তেওঁৰ পূৰ্বৰ ছিৰিয়াত থকাৰ ফল ৷

ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে কয় যে তদন্তৰ পৰা দেখা গৈছে যে ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ যোৱা বিমান অপহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু তেওঁৰ সহ-পাইলটক দাৰে আক্ৰমণ কৰা লোকজনক ‘ইছলামিক উগ্ৰবাদী মতামত’ৰে অনুপ্ৰাণিত হৈছিল ৷

আল আৰবিয়া ইংৰাজী সূত্ৰ অনুসৰি আল-হামামীয়ে বহু সময় ওমানৰ বাহিৰত বিশেষকৈ ছিৰিয়াত কটায় ৷ ইউ এ ইলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ উগ্ৰ আৰু চৰমপন্থী ধৰ্মীয় মতাদৰ্শৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ তেওঁৰ পূৰ্বৰ বিমান পৰিবহণৰ সময়ছোৱাত উগ্ৰপন্থী চিন্তাধাৰা আৰু উদ্বেগ সম্পৰ্কে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে ছিৰিয়াৰ সম্পৰ্কটোৱে তদন্তৰ এটা মূল সূত্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷

ইজৰাইলৰ i24NEWS-এ তদন্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰা সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰকাশ কৰিছে যে সহ-পাইলটে তদন্তকাৰীক জনাইছে যে তেওঁ ইজৰাইলত বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল — যিটো পৰিকল্পনা সফল হ’লে ‘৯/১১ৰ দৰে ট্ৰেজেডী’ হ’লহেঁতেন ৷ এই বাতৰিসমূহে ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ কাণ্ডৰ তদন্তত এক নতুন মাত্ৰা সংযোজন কৰিছে ৷

চিএনএনে পৃথকে পৃথকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সহ-পাইলটজনক তেওঁৰ উগ্ৰপন্থী চিন্তাধাৰাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ওমানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সংস্থাৰ পূৰ্বৰ পদৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল ৷ বিষয়টোৰ বিষয়ে অৱগত আঞ্চলিক কূটনৈতিক সূত্ৰই চিএনএনক জনোৱা মতে, উগ্ৰ চিন্তাধাৰাৰ আশংকাত তেওঁক উৰণৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাই প্ৰশাসনিক কামত ৰখা হৈছিল যদিও তেওঁ কেনেকৈ ফ্লাইডুবাইত পাইলট হিচাপে নিযুক্তি পালে, তাক লৈ বৰ্তমান তীব্ৰ তদন্ত চলিছে ।

লগতে পঢ়ক : বিপদৰ সময়ত পাঠ কৰিছিল হনুমান চালিছা, প্ৰধানমন্ত্ৰীক ফ্লাইডুবাইকাণ্ডৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ

কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ এজন নায়ক, আন এক ৯/১১ৰ দৰে আক্ৰমণ ৰোধ কৰিলে: ফ্লাইডুবাইৰ ভাৰতীয় পাইলটৰ শলাগ মোদীৰ

বিমান হেণ্ডেল এৰি মাজ আকাশত দুই পাইলটৰ মহাৰণ, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা ১৫০ জনৰো অধিক যাত্ৰী

Last Updated : October 3, 2026 at 9:50 AM IST

TAGGED:

ফ্লাইডুবাই বিমান
বিমান পাইলটৰ যুদ্ধ
কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু
FLYDUBAI INCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.