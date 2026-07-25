ETV Bharat / international

আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত সেনা বিষয়াসহ ১৫ জনৰ মৃত্যু

তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তান নামেৰে পৰিচিত স্থানীয় তালিবান উগ্ৰপন্থীয়ে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে ৷

Suicide bomber
আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত সেনা বিষয়াসহ ১৫ জনৰ মৃত্যু (Qatar condemns suicide bomber attack in Pakistan's Tank district which killed 15 Read more At: https://aninews.in/news/world/asia/qatar-condemns-suicide-bomber-attack-in-pakistans-tank-district-which-killed-1520260725064802/)
author img

By ANI

Published : July 25, 2026 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

খাইবাৰ পাখতুনখোৱা (পাকিস্তান) : উত্তৰ-পশ্চিম পাকিস্তানৰ এটা নিৰাপত্তা চেকপইণ্টত বন্দুকধাৰীৰ সমৰ্থিত আত্মঘাতী বোমাৰু আক্ৰমণত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ১৫ জন সদস্যৰ মৃত্যু হয় ৷

শুকুৰবাৰে পাকিস্তানী সেনাই জনোৱা মতে, ইছলামিক উগ্ৰপন্থীয়ে উত্তৰ-পশ্চিম পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ যৌথ নিৰাপত্তা চেকপইণ্টত বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰে ভৰ্তি এখন বাহন খুন্দা মাৰে ৷ এই আক্ৰমণত ১২ জন সেনা বিষয়া, দুজন আৰক্ষী বিষয়া আৰু বন বিভাগৰ এজন প্ৰাক্তন বিষয়াৰ মৃত্যু ঘটে ৷

সেনাৰ উদ্ধৃতিৰে ৰয়টাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণত ১২ টা উগ্ৰপন্থীও নিহত হয় ৷ ইছলামিক উগ্ৰপন্থীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দুৰ্গ আফগান সীমান্তৰ সমীপৰ টেংক জিলাত বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰৰ নিশা সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে পৰিচালনা কৰা চেকপইণ্টটোত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় ৷

সন্ত্ৰাসবাদৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে পৰিচিত উত্তৰ পশ্চিম পাকিস্তানত যোৱা কেইমাহমানত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷

সেনাই জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰিছিল ৷ উগ্ৰপন্থীয়ে যেতিয়া চেকপইণ্টৰ নিৰাপত্তা ভংগ কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে বিস্ফোৰকেৰে ভৰ্তি এখন বাহন চেকপইণ্টৰ বাহিৰৰ দেৱালত খুন্দা মাৰে ৷

সেনাই আক্ৰমণকাৰীসকলক ‘ফিটনা-আল-খাৱাৰিজ’ৰ সদস্য বুলি চিনাক্ত কৰে, যিটো শব্দ পাকিস্তানী কৰ্তৃপক্ষই নিষিদ্ধ তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তানক (টিটিপি) বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে ৷

ইফালে তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে ৷ এই আক্রমণত চাৰিটা আত্মঘাতী বোমাৰু জড়িত বুলি দাবী কৰি গোটটোৱে এক বিবৃতি প্রকাশ কৰে ৷

পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিফ আলী জাৰ্দাৰীয়ে এই আক্ৰমণক গৰিহণা দি এক্সত এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কয়, "টেংকত থকা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ চেকপইণ্টত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ বিফল কৰি ফিটনা আল-খাৱাৰিজৰ বাৰটা সন্ত্ৰাসবাদীক নৰকলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিৰাপত্তা বাহিনীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শ্বহীদ হোৱা সাহসী জোৱান আৰু কৰ্মীসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।"

কাটাৰেও এই আক্ৰমণক তীব্ৰ নিন্দা কৰে । কাটাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত ৰাষ্ট্ৰখনে হিংসা, সন্ত্ৰাসবাদ আৰু অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ দৃঢ় স্থিতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে ।

মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে উত্তৰ-পশ্চিম পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পখতুনখোৱা প্ৰদেশত আৰক্ষী বিষয়াক লক্ষ্য কৰি লোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে কাটাৰ ৰাজ্যই নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছে । মন্ত্ৰণালয়ে নিহতসকলৰ পৰিয়াল আৰু পাকিস্তানৰ চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি কাটাৰৰ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ কামনা কৰে ।

লগতে পঢ়ক : আফগানিস্তান সীমান্তত পাক সেনাৰ অভিযান, ২৯ জন সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যাৰ দাবী

TAGGED:

আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণ
খাইবাৰ পাখতুনখোৱা
তেহৰিক ই তালিবান পাকিস্তান
ইটিভি ভাৰত অসম
SUICIDE BOMBER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.