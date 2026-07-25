আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত সেনা বিষয়াসহ ১৫ জনৰ মৃত্যু

আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত সেনা বিষয়াসহ ১৫ জনৰ মৃত্যু
তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তান নামেৰে পৰিচিত স্থানীয় তালিবান উগ্ৰপন্থীয়ে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে ৷
By ANI
Published : July 25, 2026 at 10:25 AM IST
খাইবাৰ পাখতুনখোৱা (পাকিস্তান) : উত্তৰ-পশ্চিম পাকিস্তানৰ এটা নিৰাপত্তা চেকপইণ্টত বন্দুকধাৰীৰ সমৰ্থিত আত্মঘাতী বোমাৰু আক্ৰমণত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ১৫ জন সদস্যৰ মৃত্যু হয় ৷
শুকুৰবাৰে পাকিস্তানী সেনাই জনোৱা মতে, ইছলামিক উগ্ৰপন্থীয়ে উত্তৰ-পশ্চিম পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ যৌথ নিৰাপত্তা চেকপইণ্টত বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰে ভৰ্তি এখন বাহন খুন্দা মাৰে ৷ এই আক্ৰমণত ১২ জন সেনা বিষয়া, দুজন আৰক্ষী বিষয়া আৰু বন বিভাগৰ এজন প্ৰাক্তন বিষয়াৰ মৃত্যু ঘটে ৷
সেনাৰ উদ্ধৃতিৰে ৰয়টাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণত ১২ টা উগ্ৰপন্থীও নিহত হয় ৷ ইছলামিক উগ্ৰপন্থীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দুৰ্গ আফগান সীমান্তৰ সমীপৰ টেংক জিলাত বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰৰ নিশা সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে পৰিচালনা কৰা চেকপইণ্টটোত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় ৷
সন্ত্ৰাসবাদৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে পৰিচিত উত্তৰ পশ্চিম পাকিস্তানত যোৱা কেইমাহমানত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ৷
সেনাই জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰিছিল ৷ উগ্ৰপন্থীয়ে যেতিয়া চেকপইণ্টৰ নিৰাপত্তা ভংগ কৰিব নোৱাৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে বিস্ফোৰকেৰে ভৰ্তি এখন বাহন চেকপইণ্টৰ বাহিৰৰ দেৱালত খুন্দা মাৰে ৷
সেনাই আক্ৰমণকাৰীসকলক ‘ফিটনা-আল-খাৱাৰিজ’ৰ সদস্য বুলি চিনাক্ত কৰে, যিটো শব্দ পাকিস্তানী কৰ্তৃপক্ষই নিষিদ্ধ তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তানক (টিটিপি) বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে ৷
ইফালে তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তানে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে ৷ এই আক্রমণত চাৰিটা আত্মঘাতী বোমাৰু জড়িত বুলি দাবী কৰি গোটটোৱে এক বিবৃতি প্রকাশ কৰে ৷
পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিফ আলী জাৰ্দাৰীয়ে এই আক্ৰমণক গৰিহণা দি এক্সত এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কয়, "টেংকত থকা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ চেকপইণ্টত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ বিফল কৰি ফিটনা আল-খাৱাৰিজৰ বাৰটা সন্ত্ৰাসবাদীক নৰকলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিৰাপত্তা বাহিনীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শ্বহীদ হোৱা সাহসী জোৱান আৰু কৰ্মীসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।"
কাটাৰেও এই আক্ৰমণক তীব্ৰ নিন্দা কৰে । কাটাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত ৰাষ্ট্ৰখনে হিংসা, সন্ত্ৰাসবাদ আৰু অপৰাধমূলক কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ দৃঢ় স্থিতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে ।
মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে উত্তৰ-পশ্চিম পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পখতুনখোৱা প্ৰদেশত আৰক্ষী বিষয়াক লক্ষ্য কৰি লোৱা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে কাটাৰ ৰাজ্যই নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছে । মন্ত্ৰণালয়ে নিহতসকলৰ পৰিয়াল আৰু পাকিস্তানৰ চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি কাটাৰৰ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্য লাভৰ কামনা কৰে ।
লগতে পঢ়ক : আফগানিস্তান সীমান্তত পাক সেনাৰ অভিযান, ২৯ জন সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যাৰ দাবী