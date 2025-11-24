নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণ;নিহত ৩ জোৱান

নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণ;নিহত ৩ জোৱান
পেছোৱাৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ত আত্মঘাতী আক্ৰমণ । কেইবাগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী নিহত । ৩ সন্ত্ৰাসবাদীও নিহত ।
Published : November 24, 2025 at 1:33 PM IST
পেছোৱাৰ (পাকিস্তান): পাকিস্তানৰ পেছোৱাৰত ভয়ংকৰ আত্মঘাতী আক্ৰমণ । অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংঘটিত আত্মঘাতী আক্ৰমণত প্ৰায় ৩ গৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী নিহত হোৱাৰ লগতে আন দুজন আহত হয় । সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি পুৱাৰ ভাগত ফ্ৰণ্টিয়াৰ কনষ্টেবলাৰী (এফ চি)ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংঘটিত আক্ৰমণত ৩ টা সন্ত্ৰাসবাদীও নিহত হয় ।
জানিব পৰা মতে কাৰ্যালয়ৰ গেটত আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অট্টালিকাটোত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰে । অৱশ্যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে বাধা দিয়ে আৰু গুলীচালনা কৰে । য'ত সন্ত্ৰাসবাদীকেইটা নিহত হয় । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰি ৰাখে আৰু তীব্ৰ অভিযান চলায় ।
সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কমপ্লেক্সত দুটাকৈ আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণ হয় । খবৰ অনুসৰি প্ৰথম আত্মঘাতী বোমাৰুৱে অৰ্ধসামৰিক মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ মূল গেট আক্ৰমণ কৰে আৰু দ্বিতীয়জনে চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে ।
উল্লেখ্য যে সামৰিক চাউনীৰ সমীপত জনবহুল এলেকাত অৱস্থিত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো । যাৰ বাবে পেছোৱাৰ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসবাদী বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । আক্ৰমণত আহত লোকসকলক পেছোৱাৰৰ লেডী ৰিডিং হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
পাকিস্তানত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ মাজতে এই আত্মঘাতী আক্ৰমণে বাসিন্দাসকলক আতংকিত কৰি তুলিছে । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কুৱেটাৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰায় ১০ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হৈছিল । অঞ্চলটোত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এই আক্ৰমণ ।
৩ ছেপ্টেম্বৰত কুৱেটাত অনুষ্ঠিত ৰাজনৈতিক সমাৱেশত আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত ১১ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৪০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হৈছিল । বেলুচিস্তানত দীৰ্ঘদিনীয়া বিদ্ৰোহৰ সন্মুখীন হৈছে পাকিস্তানী সেনা ।
