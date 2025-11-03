ETV Bharat / international

৬.৩ প্ৰাবল্যৰ শক্তিশালী ভূমিকম্পত কমেও ২০ জন লোকৰ মৃত্যু, আহত তিনি শতাধিক

সোমবাৰে আফগানিস্তানত ৬.৩ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷ পূৰ্বে ৩১আগষ্টত পাকিস্তান সীমান্তৰ সমীপৰ পূব আফগানিস্তানত ৬.০ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত ২২০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷

EARTHQUAKE IN AFGHANISTAN
কুনাৰ প্ৰদেশৰ নুৰগাল জিলাৰ মাজাৰ দাৰা গাঁৱত ছেপ্টেম্বৰ মাহত হোৱা ভূমিকম্পৰ পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ঘৰৰ ওচৰত স্থাপন কৰা অস্থায়ী তম্বুৰ সাধাৰণ দৃশ্য, ২৯ অক্টোবৰ ২০২৫ (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2025 at 2:17 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 2:24 PM IST

4 Min Read
কাবুল: সোমবাৰে পুৱা উত্তৰ আফগানিস্তানত এক বৃহৎ ভূমিকম্প অনুভূত হয় ৷ ৰিখটাৰ স্কেলত ৬.৩ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ ফলত কমেও ২০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৩০০ৰো অধিক লোক আহত হোৱা বুলি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।

আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপে জনোৱা মতে, ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু খুলম চহৰৰ পৰা ২২ কিলোমিটাৰ (১৪ মাইল) পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে আছিল আৰু পুৱা ১২:৫৯ বজাত ২৮ কিলোমিটাৰ (১৭ মাইল) গভীৰতাত সংঘটিত হয় । জনস্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ শ্বাৰাফত জামানে জনোৱা মতে, এই ভূমিকম্পত কমেও ২০ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৩২০ জন লোক আহত হৈছে ।

আফগানিস্তানৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সংস্থাৰ মুখপাত্ৰ ইউছুফ হম্মাদে কয় যে আহতসকলৰ অধিকাংশই সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় ।

আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰে যে যোৱা নিশাৰ ভূমিকম্পৰ ফলত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বালখ আৰু সামাংগান প্ৰদেশত উদ্ধাৰ আৰু জৰুৰীকালীন দল উপস্থিত হয় ৷ তেওঁলোকে আহতসকলক স্থানান্তৰ কৰা আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক সহায় কৰাকে ধৰি উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।

তালিবান চৰকাৰৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ জাবিহুল্লাহ মুজাহিদে এক্স প্লেটফৰ্মত এটা পোষ্টত কয় যে আফগানিস্তানৰ বালখ, সামাংগান আৰু বাঘলান প্ৰদেশত ভূমিকম্পৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আৰ্থিক লোকচান হৈছে । তেওঁ এই লোকচানৰ বাবে দুখ আৰু শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী সংগঠনসমূহে ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে কাম কৰি আছে ।

আফগান বিষয়াসকলৰ মতে, উত্তৰ বালখ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী মাজাৰ-ই-শ্বৰীফতো এই ভূমিকম্প অনুভৱ হৈছে ।

মাজাৰ-ই-শ্বৰীফত ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত ফুটেজত ঐতিহাসিক নীলা মছজিদৰ ক্ষতি দেখা গৈছে । দেৱালৰ পৰা কেইবাটাও ইটা খহি পৰে যদিও মছজিদটো অক্ষত অৱস্থাত থাকে । শতিকা পুৰণি এই স্থান আফগানিস্তানৰ অন্যতম পবিত্ৰ ধৰ্মীয় স্থান আৰু ইছলামিক আৰু সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ সময়ত এক প্ৰধান গণ সমাবেশস্থলী ।

কাবুলৰ লগতে আন কেইবাখনো আফগান প্ৰদেশত এই ভূমিকম্প অনুভূত হয় । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে খহি পৰা শিলে কাবুলক মাজাৰ-ই-শ্বৰীফৰ সৈতে সংযোগ কৰা এটা মূল পাহাৰীয়া ঘাইপথ কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছিল যদিও পিছত পথটো পুনৰ মুকলি কৰা হয় । বিবৃতিত লগতে কোৱা হয় যে আহত আৰু ঘাইপথৰ কাষত আবদ্ধ হৈ থকা একাংশ লোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ।

আফগানিস্তানত থকা ৰাষ্ট্ৰসংঘই এক্সত কয় যে সোমবাৰৰ ভূমিকম্পটো পূব আফগানিস্তানত হোৱা ভয়াবহ ভূমিকম্পৰ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘই কয় যে তেওঁলোকৰ দলসমূহে স্থলভাগত প্ৰয়োজনীয়তাৰ মূল্যায়ন আৰু তাৎক্ষণিক সহায় আগবঢ়াইছে । পোষ্টটোত লগতে কোৱা হৈছে যে আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে থিয় দিম আৰু প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াম ।

যোৱা কিছু বছৰত আফগানিস্তানত ধাৰাবাহিকভাৱে ভূমিকম্প হৈছে আৰু বিশেষকৈ দুৰ্গম অঞ্চলত এনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এই দৰিদ্ৰ দেশখনে প্ৰায়ে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় । অট্টালিকাসমূহ সাধাৰণতে কম উচ্চতাৰ, বেছিভাগেই কংক্ৰিট আৰু ইটাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত; গাঁও আৰু বাহিৰৰ অঞ্চলৰ ঘৰবোৰ বোকা ইটা আৰু কাঠৰ, যাৰ বহুতো ঘৰ বেয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

৩১ আগষ্টত পাকিস্তান সীমান্তৰ সমীপত পূব আফগানিস্তানত ৬.০ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত ২২০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । তালিবান চৰকাৰৰ মতে, ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰত ৬.৩ ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হোৱা প্ৰৱল জোকাৰণিত কমেও ৪ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হয় ।

Last Updated : November 3, 2025 at 2:24 PM IST

