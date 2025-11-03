৬.৩ প্ৰাবল্যৰ শক্তিশালী ভূমিকম্পত কমেও ২০ জন লোকৰ মৃত্যু, আহত তিনি শতাধিক
সোমবাৰে আফগানিস্তানত ৬.৩ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হয় ৷ পূৰ্বে ৩১আগষ্টত পাকিস্তান সীমান্তৰ সমীপৰ পূব আফগানিস্তানত ৬.০ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত ২২০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷
Published : November 3, 2025 at 2:17 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 2:24 PM IST
কাবুল: সোমবাৰে পুৱা উত্তৰ আফগানিস্তানত এক বৃহৎ ভূমিকম্প অনুভূত হয় ৷ ৰিখটাৰ স্কেলত ৬.৩ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ ফলত কমেও ২০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৩০০ৰো অধিক লোক আহত হোৱা বুলি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এগৰাকী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।
আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপে জনোৱা মতে, ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু খুলম চহৰৰ পৰা ২২ কিলোমিটাৰ (১৪ মাইল) পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে আছিল আৰু পুৱা ১২:৫৯ বজাত ২৮ কিলোমিটাৰ (১৭ মাইল) গভীৰতাত সংঘটিত হয় । জনস্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ শ্বাৰাফত জামানে জনোৱা মতে, এই ভূমিকম্পত কমেও ২০ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৩২০ জন লোক আহত হৈছে ।
last night, earthquake in Balkh, Samangan, and Baghlan provinces has caused casualties and destruction, leaving us deeply saddened.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) November 3, 2025
We pray of paradise for the martyrs and for the wounded to receive a swift recovery,
2/1
আফগানিস্তানৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সংস্থাৰ মুখপাত্ৰ ইউছুফ হম্মাদে কয় যে আহতসকলৰ অধিকাংশই সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত তেওঁলোকক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হয় ।
আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰে যে যোৱা নিশাৰ ভূমিকম্পৰ ফলত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বালখ আৰু সামাংগান প্ৰদেশত উদ্ধাৰ আৰু জৰুৰীকালীন দল উপস্থিত হয় ৷ তেওঁলোকে আহতসকলক স্থানান্তৰ কৰা আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক সহায় কৰাকে ধৰি উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
তালিবান চৰকাৰৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ জাবিহুল্লাহ মুজাহিদে এক্স প্লেটফৰ্মত এটা পোষ্টত কয় যে আফগানিস্তানৰ বালখ, সামাংগান আৰু বাঘলান প্ৰদেশত ভূমিকম্পৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আৰ্থিক লোকচান হৈছে । তেওঁ এই লোকচানৰ বাবে দুখ আৰু শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী সংগঠনসমূহে ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে কাম কৰি আছে ।
আফগান বিষয়াসকলৰ মতে, উত্তৰ বালখ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী মাজাৰ-ই-শ্বৰীফতো এই ভূমিকম্প অনুভৱ হৈছে ।
মাজাৰ-ই-শ্বৰীফত ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত ফুটেজত ঐতিহাসিক নীলা মছজিদৰ ক্ষতি দেখা গৈছে । দেৱালৰ পৰা কেইবাটাও ইটা খহি পৰে যদিও মছজিদটো অক্ষত অৱস্থাত থাকে । শতিকা পুৰণি এই স্থান আফগানিস্তানৰ অন্যতম পবিত্ৰ ধৰ্মীয় স্থান আৰু ইছলামিক আৰু সাংস্কৃতিক উৎসৱৰ সময়ত এক প্ৰধান গণ সমাবেশস্থলী ।
কাবুলৰ লগতে আন কেইবাখনো আফগান প্ৰদেশত এই ভূমিকম্প অনুভূত হয় । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে খহি পৰা শিলে কাবুলক মাজাৰ-ই-শ্বৰীফৰ সৈতে সংযোগ কৰা এটা মূল পাহাৰীয়া ঘাইপথ কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ কৰি দিছিল যদিও পিছত পথটো পুনৰ মুকলি কৰা হয় । বিবৃতিত লগতে কোৱা হয় যে আহত আৰু ঘাইপথৰ কাষত আবদ্ধ হৈ থকা একাংশ লোকক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ।
আফগানিস্তানত থকা ৰাষ্ট্ৰসংঘই এক্সত কয় যে সোমবাৰৰ ভূমিকম্পটো পূব আফগানিস্তানত হোৱা ভয়াবহ ভূমিকম্পৰ মাত্ৰ কেইসপ্তাহমানৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘই কয় যে তেওঁলোকৰ দলসমূহে স্থলভাগত প্ৰয়োজনীয়তাৰ মূল্যায়ন আৰু তাৎক্ষণিক সহায় আগবঢ়াইছে । পোষ্টটোত লগতে কোৱা হৈছে যে আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে থিয় দিম আৰু প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াম ।
যোৱা কিছু বছৰত আফগানিস্তানত ধাৰাবাহিকভাৱে ভূমিকম্প হৈছে আৰু বিশেষকৈ দুৰ্গম অঞ্চলত এনে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এই দৰিদ্ৰ দেশখনে প্ৰায়ে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয় । অট্টালিকাসমূহ সাধাৰণতে কম উচ্চতাৰ, বেছিভাগেই কংক্ৰিট আৰু ইটাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত; গাঁও আৰু বাহিৰৰ অঞ্চলৰ ঘৰবোৰ বোকা ইটা আৰু কাঠৰ, যাৰ বহুতো ঘৰ বেয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
৩১ আগষ্টত পাকিস্তান সীমান্তৰ সমীপত পূব আফগানিস্তানত ৬.০ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত ২২০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । তালিবান চৰকাৰৰ মতে, ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰত ৬.৩ ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হোৱা প্ৰৱল জোকাৰণিত কমেও ৪ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হয় ।