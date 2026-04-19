আমেৰিকাক সকীয়নি প্ৰদানেৰে ইৰাণে পুনৰ বন্ধ কৰিলে হৰমুজ প্ৰণালী

আমেৰিকাই ইৰাণৰ বন্দৰসমূহত অৱৰোধমূলক কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰাখিছে । যাৰ বাবে ইৰাণে পুনৰ হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি দিলে ।

ইৰাণৰ সংসদৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ বাঘেৰ গালিবাফ (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 12:56 PM IST

টেহৰাণ: ইৰাণে পুনৰ হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি দিলে । ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ পূৰ্বৰ দৰেই প্ৰণালী বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলি ইৰাণে ঘোষণা কৰিছে । ইয়াৰ কাৰণ আমেৰিকা বুলিও ঘোষণা কৰিছে । ইৰাণে স্পষ্ট কৰি দিছে যে টেহৰাণে ইতিমধ্যে জলপথ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতো ইৰাণৰ বন্দৰসমূহত আমেৰিকাই অবিৰত অৱৰোধ কৰি ৰাখিছে । ইৰাণৰ বন্দৰসমূহৰ পৰা আমেৰিকাই নৌসেনাৰ অৱৰোধ উঠাই নিদিয়ালৈকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ প্ৰণালী মুকলি নহ'ব বুলি শনিবাৰে ইৰাণে সকীয়াই দিছে ।

ইৰাণৰ সংসদৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ বাঘেৰ গালিবাফে সংবাদ মাধ্যমক কয় যে ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে আলোচনাই অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কিন্তু এতিয়াও বহু ব্যৱধান আছে আৰু কিছুমান মৌলিক কথা বাকী আছে ।

ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই ইৰাণৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰা যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনাত টেহৰাণৰ অন্যতম আলোচনাপন্থী গালিবাফে কয়, "আমি এতিয়াও চূড়ান্ত আলোচনাৰ পৰা বহু দূৰত আছোঁ ।"

পুনৰ বৃদ্ধি নকৰিলে দুসপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতি বুধবাৰে সমাপ্ত হ'ব । ইফালে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ সৈতে আলোচনা অতি ভালদৰে চলি আছে বুলি কয় যদিও আমেৰিকাক ব্লেকমেইল নকৰিবলৈও সকীয়াই দিয়ে ।

শুকুৰবাৰে টেহৰাণে লেবাননত ইৰাণৰ মিত্ৰ দল হিজবুল্লাহৰ সৈতে ইজৰাইলৰ যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে বিশ্বৰ পঞ্চমাংশ তেল আৰু তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছ সৰবৰাহ হোৱা হৰমুজ প্ৰণালী মুকলিৰ ঘোষণা কৰিছিল ।

ইয়াৰ ফলত বিশ্বৰ বজাৰত সন্তুষ্টি দেখা গৈছিল । অৱশ্যে ট্ৰাম্পে সমগ্ৰ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে চুক্তি নকৰালৈকে ইৰাণৰ বন্দৰসমূহৰ অৱৰোধ অব্যাহত থাকিব বুওলি জোৰ দিয়ে । লগে লগে টেহৰাণে কয় যে তেওঁলোকে হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ বন্ধ কৰি দিছে । গালিবাফে কয় যে যদি আমেৰিকাই অৱৰোধ উঠাই নিদিয়ে তেন্তে হৰমুজ প্ৰণালীত যাতায়ত নিশ্চিতভাৱে সীমিত হ'ব । ইফালে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা মোজতাবা খামেইনীয়ে লিখিত বাৰ্তাযোগে কয় যে ইৰাণৰ নৌসেনাই আমেৰিকাক পৰাস্ত কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে ।

ইৰাণৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডে সকীয়াই দিছে যে অনুমতি অবিহনে প্ৰণালীৰ মাজেৰে পাৰ হোৱাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাক শত্ৰুৰ আক্ৰমণ বুলি গণ্য কৰা হ'ব । আক্ৰমণকাৰী জাহাজক লক্ষ্য কৰি লোৱা হ'ব বুলিও সকীয়াই দিয়ে ।

শনিবাৰে পুৱা হৰমুজ প্ৰণালীৰ কিছু অংশ মুকলি কৰা হয় যদিও মুষ্টিমেয় তেল আৰু গেছৰ টেংকাৰক হে অনুমতি দিয়া হয় । ব্ৰিটেইনৰ এক সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা সংস্থাই জনোৱা মতে ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডে এখন টেংকাৰত গুলীচালনা কৰে । আনহাতে নিৰাপত্তা চোৰাংচোৱা সংস্থা ভ্যানগাৰ্ড টেকে জনোৱা মতে গাৰ্ডে উপসাগৰৰ পৰা পলায়ন কৰা এখন খালী ক্ৰুজ জাহাজ ধ্বংস কৰাৰো ভাবুকি দিছে ।

ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে কোৱা মতে হৰমুজ প্ৰণালীত ভাৰতৰ পতাকা থকা দুখন জাহাজত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । যাৰ বাবে নতুন দিল্লীত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক তলব কৰা হৈছে ।

