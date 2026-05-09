হৰমুজ প্ৰণালীৰ সমীপত ভাৰতীয় জাহাজত অগ্নিকাণ্ড, এজন নাবিকৰ মৃত্যু

হৰমুজ প্ৰণালীৰ সমীপত ভাৰতীয় জাহাজত অগ্নিকাণ্ড, এজন নাবিকৰ মৃত্যু
Published : May 9, 2026 at 5:14 PM IST
নতুন দিল্লী : হৰমুজ প্ৰণালীৰ সমীপত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ এখন জাহাজত হঠাৎ লাগিল জুই ৷ জাহাজখনত ১৮ জন ভাৰতীয় নাবিক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইয়াৰে চাৰিজন অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ লগতে এজন ভাৰতীয় নাবিকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ জাহাজখনত কেনেদৰে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল তাৰ সঠিক তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই যদিও ড্ৰোণৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে যুদ্ধৰ বাবে বৰ্তমানো হৰমুজ প্ৰণালী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ৰাখিছে আমেৰিকা-ইৰাণে ৷ ফলত বিশ্ব ব্যৱসায়-বাণিজ্য ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ ইফালে পালতৰা ভাৰতীয় জাহাজখনে নাবিক আৰু অন্যান সামগ্ৰী লৈ গৈ আছিল ৷ তেনেতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ কোনো পক্ষই ড্ৰোণেৰে আক্ৰমণ কৰিছিল নেকি, যাৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা হ'ল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভৰতৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে, "এখন কাঠৰ পালতৰা জাহাজেৰে ১৮ জন ভাৰতীয় নাবিকে যাত্ৰা কৰি আছিল ৷ সেই সময়তে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু চাৰিজনকৈ লোক আহত হোৱাৰ লগতে অগ্নিদগ্ধ হৈ এজনৰ মৃত্যু হয় ৷"
চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ঘটনাটোৰ সময়ত সমীপত আছিল আন এখন জাহাত ৷ তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাবে ভাৰতীয় নাবিকসকলক উদ্ধাৰ কৰে আৰু আহতসকল ডুবাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৷
ডুবাই থকা ভাৰতীয় চৰকাৰী বিষয়াই কয়," জাহাজখনত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ বাবে এজনৰ মৃত্যু হৈছে ৷ হঠাৎ হোৱা এই ঘটনা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ৷ সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে জাহাখনৰ অন্যান নাবিকসকলক সহায় কৰা হৈছে ৷"
