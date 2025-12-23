ETV Bharat / international

মই সমাধান নকৰা একমাত্ৰ যুদ্ধ ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ: পুটিন-জেলেনস্কিৰ মাজত ঘৃণাৰ উল্লেখেৰে ট্ৰাম্প

ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে যে তেওঁ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ মাজত সম্ভাৱ্য বৃহৎ পৰিসৰৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ বাণিজ্য শুল্ক ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প (File/AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 12:24 PM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধকে ধৰি বিশ্ব সংঘাত সমাধানত সহায় কৰাৰ দাবী পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে সোমবাৰে কয় যে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই হৈছে একমাত্ৰ যুদ্ধ, যাক তেওঁ এতিয়াও 'সমাধান' কৰা নাই । ইয়াৰ বাবে তেওঁ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’ডিমিৰ জেলেনস্কিৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা 'প্ৰচণ্ড ঘৃণা'ক দোষাৰোপ কৰে ।

ভাৰত-পাক যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ পুনৰ দাবী ট্ৰাম্পৰ

ৱাশ্বিংটন ডি চিত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক মত বিনিময়ৰ সময়ত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে দাবী কৰে যে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত ২৬ জন নিৰীহ লোকৰ প্ৰাণহানিৰ প্ৰতিশোধকল্পে ভাৰতে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই সময়ত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত চলি থকা চাৰিদিনীয়া সংঘাতত ৮ খন বিমান গুলীয়াই ভূপতিত কৰা হৈছিল ।

তেওঁ কয়, "মই আঠখন যুদ্ধৰ সমাধান কৰিছোঁ । থাইলেণ্ডে কম্বোডিয়াৰ সৈতে যুঁজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু মই ভাবো আমাৰ ইয়াত এক যথেষ্ট ভাল ভূমিকা আছে । আমি পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত সম্ভাৱ্য পাৰমাণৱিক যুদ্ধ বন্ধ কৰি দিলোঁ । পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে এক কোটি লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে, হয়তো তাতকৈও বেছি । আঠখন বিমান গুলীয়াই ভূপতিত কৰা হ'ল । সেই যুদ্ধখন তীব্ৰতৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । মই এতিয়ালৈকে সমাধান নকৰা একমাত্ৰ যুদ্ধখন হ'ল ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ ।"

উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে বাৰে বাৰে দাবী কৰি আহিছে যে তেওঁ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ মাজত সম্ভাৱ্য বৃহৎ পৰিসৰৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ বাণিজ্যিক শুল্ক ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ হস্তক্ষেপে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সংঘাত 'নিষ্পত্তি' কৰিছিল বুলিও উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে, ভাৰতে এই দাবী অস্বীকাৰ কৰিছে । নতুন দিল্লীয়ে কৈছে যে এই বিস্তৰ ক্ষতিৰ ফলত পাকিস্তানৰ সামৰিক অভিযান সঞ্চালক প্ৰধানে ভাৰতীয় ডি জি এম অ’ক ফোন কৰে আৰু দুয়োপক্ষই ১০ মে’ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ স্থল আৰু আকাশ আৰু সাগৰত সকলো গুলীচালনা আৰু সামৰিক অভিযান বন্ধ কৰিবলৈ সন্মত হয় ।

ইফালে, ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইন যুদ্ধক লৈ শান্তি আলোচনাৰ বিষয়ে ট্ৰাম্পক সোধাত তেওঁ কয়, "ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত আলোচনা চলি আছে... ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিৰ মাজত প্ৰচণ্ড ঘৃণা আছে ।"

শেহতীয়াকৈ ফ্ল’ৰিডাৰ মিয়ামিত শান্তি আলোচনা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিদেশী দূত ষ্টিভ উইটকফে কয় যে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনত “শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে” ।

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয়, "যোৱা দুদিনত ফ্ল'ৰিডাত ৰাছিয়াৰ বিশেষ ৰাষ্ট্ৰদূত কিৰিল ডিমিট্ৰিয়েভে ইউক্ৰেইন সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পৰ শান্তি পৰিকল্পনা আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ সৈতে আশাব্যঞ্জক আৰু গঠনমূলক বৈঠকত মিলিত হয় ।"

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "ইউক্ৰেইনত শান্তি অৰ্জনৰ বাবে ৰাছিয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছে । ইউক্ৰেইনৰ সংঘাত সমাধান আৰু বিশ্ব নিৰাপত্তা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আমেৰিকাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সমৰ্থনক ৰাছিয়াই অতিশয় মূল্য দিয়ে ।"

ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’ডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে ৱাশ্বিংটনক মস্কোৰ ওপৰত হেঁচা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ সময়তে ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় । ষ্টিভ উইটকফ আৰু ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু প্ৰতিৰক্ষা পৰিষদৰ সচিব ৰুষ্টেম উমেৰভে মিয়ামিত শান্তি চুক্তিৰ আলোচনাৰ পটভূমিত আমেৰিকান আৰু ইউৰোপীয় প্ৰতিনিধিৰ সৈতে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বৈঠকক 'আশাব্যঞ্জক আৰু গঠনমূলক' বুলি অভিহিত কৰে ।

তেওঁলোকে এক যৌথ বিবৃতিত কয় যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ ২০ দফীয়া পৰিকল্পনাৰ অধিক বিকাশ, বহুপক্ষীয় নিৰাপত্তা নিশ্চয়তাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত স্থিতিসমূহ সংযুক্ত কৰা আৰু ইউক্ৰেইনৰ বাবে আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়তাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত স্থিতিসমূহ সংযুক্ত কৰাৰ বাবে এক পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।

