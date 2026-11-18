হাছিনাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ মাজতে বাংলাদেশত হিংসাৰ উকমুকনি, সষ্টম নিৰাপত্তা বাহিনী
প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণৰ সময়ত গাজীপুৰৰ ঢাকা-মৈমনসিং ঘাইপথত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্তৰ এখন বাহনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ।
Published : November 18, 2026 at 8:26 PM IST
ঢাকা: বাংলাদেশৰ কেইবাটাও স্থানত অগ্নিসংযোগ আৰু হিংসাত্মক কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছত অহা মাহত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ বাংলাদেশত নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । এই ক্ৰমবৰ্ধমান উত্তেজনাৰ মাজতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণৰ সময়ত গাজীপুৰৰ ঢাকা-মৈমনসিং ঘাইপথত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্তৰ এখন বাহনত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ।
এই অশান্তিৰ সৈতে শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰ্তমান নিষিদ্ধ হৈ থকা আৱামী লীগ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত সংগঠনসমূহৰ সৈতে সমগ্ৰ বাংলাদেশত কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । শ্বেখ হাছিনাৰ গৃহ জিলা গোপালগঞ্জকে ধৰি দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পথ অৱৰোধ আৰু আৰক্ষীৰ বাহনত অগ্নিসংযোগৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ।
অব্যাহত থকা অশান্তিৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহে নিৰাপত্তা অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ৷ কন্দুৱা গেছ, লাঠিচালনা আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ দৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বিক্ষোভকাৰীক ছত্ৰভংগ দিবলৈ আৰু আইন-শৃংখলা পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ।
ইফালে বাংলাদেশত হাছিনা ডাঙৰ আইনী সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, ২০২৪ চনৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা মাৰাত্মক দমনৰ বাবে বিশেষ ন্যায়াধিকৰণে তেওঁৰ অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল । এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি আইনী কাৰ্যবিধিৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক হাছিনাই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ।
ঢাকাই ভাৰতৰ পৰা হাছিনাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰত্যৰ্পণ বিচাৰিছে ৷ যোৱা সপ্তাহত সাপ্তাহিক সংবাদমেলৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে কয় যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰত্যৰ্পণ কৰাটো এক “আইনী বিষয়”৷
বিশেষকৈ ১৭–১৮ নৱেম্বৰত ঢাকাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ভাৰত-বাংলাদেশ কনছুলাৰ আলোচনাৰ পঞ্চম ৰাউণ্ড পিছুৱাই দিয়াৰ পিছত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বহল ট্ৰেজেক্টৰীক সম্বোধন কৰি জয়ছৱালে জোৰ দি কয় যে নতুন দিল্লীয়ে একাধিক প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামোৰ মাজেৰে ঢাকাৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘ভাৰতে বাংলাদেশৰ সৈতে ইতিবাচক, গঠনমূলক আৰু আগন্তুক দৃষ্টিভংগীৰ সম্পৰ্ক বিচাৰে । সেই অনুসৰি বাণিজ্য, ৰে'লৱে, জলসম্পদ আৰু সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা আদিৰ দৰে ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু গাঁথনিগত ব্যৱস্থাৰ অধীনত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।’’
স্থগিত কনছুলাৰ আলোচনা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব বুলি নিশ্চিত কৰি মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে দুয়োপক্ষই পাৰস্পৰিকভাৱে সুবিধাজনক তাৰিখ চূড়ান্ত কৰাৰ পিছত সংশোধিত ভ্ৰমণ ব্যৱস্থাৰ কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ হ’ব ।
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ১৫ বছৰীয়া শাসনৰ অন্ত পেলোৱা বিদ্ৰোহৰ পিছত ভাৰতত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা হাছিনাই নতুন দিল্লীত থকা বাংলাদেশৰ দূতাবাসৰ পৰা পাছপ’ৰ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আইডি কাৰ্ড ঘূৰাই বিচাৰিছে, যাতে তেওঁৰ পৰিকল্পিত প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ সুবিধা হয় ।
শাসকীয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পাৰ্টীয়ে এই পদক্ষেপক ৰাজনৈতিক কৌশল বুলি উলাই কৰি জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰা আৰু অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।
‘‘শ্বেখ হাছিনাই তেওঁৰ পাছপ’ৰ্ট বিচৰাৰ দৰে পদক্ষেপ অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰিবলৈ লৈছে । এই কাৰ্যক বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণে নাকচ কৰিছে; হাছিনাই বাংলাদেশত গণহত্যাৰ সংঘটিত কৰিছিল আৰু ভাৰতত আশ্ৰয় লৈছিল । ইতিমধ্যে বাংলাদেশত শ্বেখ হাছিনাৰ ৰাজনৈতিক ভূমিকাক নস্যাৎ কৰা হৈছে । মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ লগতে অপহৰণ, হত্যা আৰু অন্যান্য গুৰুতৰ অপৰাধৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হাছিনা । সেয়ে এতিয়া তেওঁৰ আৰু বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ কোনো সুযোগ নাই ৷’’ বিএনপিৰ যুটীয়া মহাসচিব খাইৰুল কবীৰ খোকনে ফোনযোগে এএনআইক জনায় ।
খোকনে লগতে কয়, ‘‘এই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনসমূহ সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেওঁ ৰাজনৈতিক কৌশল ৰচনা কৰি আছে আৰু ভিত্তিহীন বক্তব্য দিছে । বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত তেওঁৰ কোনো ভৱিষ্যত নাই; মানুহে ইতিমধ্যে তেওঁক নস্যাৎ কৰিছে । ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়া হাছিনা এগৰাকী মৃত ঘোঁৰা ।’’
লগতে পঢ়ক: হাছিনাৰ প্ৰত্যৰ্পণ আৰু ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰত্যাহ্বান