ৰৈ থকা ৰে’লত তীব্ৰবেগী ৰে’লৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, প্ৰাণ গ’ল ৬৪ জনৰ
আঞ্চলিক কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্ধৃতি দি এ এফ পিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে মৃতকৰ সংখ্যা ৬৪ জন যদিও এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
Published : October 28, 2026 at 9:00 PM IST
মাদ্ৰিদ: বুধবাৰে মধ্য স্পেইনত এখন তীব্ৰবেগী ৰে’লে ৰৈ থকা আন এখন ৰে’লৰ পিছফালে খুন্দা মৰাৰ ফলত দুখন গাড়ী ৰে’লপথৰ পৰা আঁতৰি যায় ৷ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত কমেও ৬৪ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । স্পেইনৰ মধ্য টলেডো প্ৰদেশ (কেষ্টিলা লা মাঞ্চা অঞ্চল)ত মাদ্ৰিদ-চেভিল তীব্ৰবেগী ৰে’ল লাইনত, উৰ্ডা, মোৰা আৰু অৰ্গাজ চহৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ৰে’ল দুৰ্ঘটনা । আঞ্চলিক কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্ধৃতি দি এ এফ পিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে মৃতকৰ সংখ্যা ৬৪ জন যদিও এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
কাষ্টিলা লা মাঞ্চা অঞ্চলৰ মুখপাত্ৰ এষ্টাৰ পেডিলাই কয় যে কৰ্তৃপক্ষই ১০ জন লোকৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে যদিও সেই সংখ্যা নিশ্চিতভাৱে বৃদ্ধি পাব ৷ এই দুৰ্ঘটনা চলিত বছৰ স্পেইনত সংঘটিত হোৱা দ্বিতীয়টো বৃহৎ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা ।
Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026
স্পেইনৰ ৰে’ল ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰা এডিআইএফে জনোৱা মতে, বুধবাৰে পুৱা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । মাদ্ৰিদ, চিউডাড ৰিয়েল আৰু আন্দালুছিয়াৰ মাজত ৰে’ল সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হয় । পেডিলাই ৰাজ্যিক সম্প্ৰচাৰকে টিভিইক জনোৱা মতে, শ শ যাত্ৰী কঢ়িয়াই ৰাজধানী মাদ্ৰিদৰ পৰা দক্ষিণ-পশ্চিম স্পেইনৰ চেভিললৈ একে দিশলৈ যোৱা দুখন তীব্ৰবেগী ৰে’লৰ মাজত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এখন ৰে’লে ৰৈ থকা আন এখন ৰে’লৰ পিছফালে খুন্দা মৰাৰ ফলত দুখন ৰে’ল ট্ৰেকৰ পৰা আঁতৰি যায় । দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই বুলিও পেডিলাই কয় ।
স্পেইনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মনিকা গাৰ্চিয়াই টিভিইক জনোৱা মতে, জৰুৰীকালীন কৰ্মীসকলে আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰে’ল গাড়ী দুখন জীৱিত লোক আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে । আহতসকলক অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলিও কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
Sigo con atención y preocupación el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en Urda. En estos momentos, me encuentro de camino hacia el lugar y tanto yo como el resto de mi Gobierno suspendemos nuestra agenda.— Emiliano García-Page (@garciapage) October 28, 2026
এই দুৰ্ঘটনাটোত স্পেইনৰ চৰকাৰী মালিকানাধীন ৰেনফে কোম্পানী আৰু ব্যক্তিগত ৰে’ল কোম্পানী আই আৰ অ’ৰ ৰে’ল সংঘটিত হয় । স্পেইনৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দেখা গৈছে যে RENFE ৰে’লখনে IRYO ৰে’লখনক খুন্দা মাৰিলে । সেই দুটা কোম্পানীৰ ৰে’লসমূহো জানুৱাৰী মাহত এক মাৰাত্মক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: গেলেফুত ৰচনা হ’ব ইতিহাস, একেদিনাই স্থাপন হ’ব ১০৮ টা বৌদ্ধ স্তুপ