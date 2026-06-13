ETV Bharat / international

বিশ্বৰ প্ৰথম ট্ৰিলিয়নেয়াৰ হিচাপে পৰিগণিত ইলন মাস্ক

ৱাল ষ্ট্ৰীটত অভিষেক ঘটা স্পেচএক্সৰ ২৩% উত্থান ।

A large inflatable figure depicting Elon Musk stands in Times Square in New York on Thursday, June 11, 2026
ইলন মাস্কক চিত্ৰিত কৰা এটা বৃহৎ ইনফ্লেটেবল ফিগাৰ নিউয়ৰ্কৰ টাইমছ স্কোৱাৰত বৃহস্পতিবাৰ, ১১ জুন, ২০২৬ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 13, 2026 at 11:14 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী ট্ৰিলিয়নাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়ী ইলন মাস্ক । ফ'ৰ্বছৰ তথ্য অনুসৰি ইলন মাস্কৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে ১.১ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ । ৱাল ষ্ট্ৰীটৰ এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ প্ৰাৰম্ভিক ৰাজহুৱা প্ৰস্তাৱ (আইপিঅ’) ষ্টক হিচাপে অভিহিত কৰা ষ্টকত তেওঁৰ ৰকেট কোম্পানী স্পেচএক্সৰ শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে মাস্কৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ এইদৰে বৃদ্ধি পাইছে ।

স্পেচএক্সৰ শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি :

উল্লেখ্য় যে স্পেচএক্সৰ শ্বেয়াৰ ১৫০ ডলাৰত মুকলি কৰাৰ পিচত ইয়াৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে । এই শ্বেয়াৰ ইটিৰ প্ৰায় ১২:২০ পিএমত ১৬৬.৯০ ডলাৰ স্পৰ্শ কাৰ সময়ত সেই মূল্যত কোম্পানীটোৰ মূল্য আছিল প্ৰায় ২.১৮ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ ।

ছৌদি আৰামকোক অতিক্ৰম :

প্ৰতিষ্ঠানিক আৰু খুচুৰা বিনিয়োগকাৰীয়ে এই মূল্য়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাত বিনিয়োগকাৰীয়ে স্পেচএক্সৰ ৫৫৫.৬ মিলিয়ন শ্বেয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ এই শ্বেয়াৰৰ আইপিঅ’ মূল্যত ১৩৫ ডলাৰ ক্ৰয় কৰে । এই অফাৰেৰে প্ৰায় ৭৫ বিলিয়ন ডলাৰ সংগ্ৰহ কৰে । উল্লেখ্য় যে ২০১৯ চনত এই অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ছৌদি আৰামকোৱে । এইবাৰ পূৰ্বৰ আইপিঅ’ৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে স্পেচএক্সৰ শ্বেয়াৰে ।

মাস্কে কয় যে স্পেচএক্সে মহাকাশত উপগ্ৰহ আৰু ডাটা চেণ্টাৰ নিয়োগ কৰা আৰু অৱশেষত মংগল গ্ৰহত মানৱ বসতি স্থাপনকে ধৰি দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে । এই পৰিকল্পনা ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ ধন সংগ্ৰহৰ বাবে ৰাজহুৱাভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে বুলি কয় মাস্কে ।

মাস্কে কয় যে কেৱল কেইজনমান মহাকাশচাৰী নহয়, মই আক্ষৰিক অৰ্থত আপোনাক বুজাইছো । "আপুনি যিয়েই এইটো প্ৰত্য়ক্ষ কৰি আছে, স্পেচএক্সে আপোনাক চন্দ্ৰলৈ লৈ যাব বিচাৰে ।" উল্লেখ্য় যে স্পেচএক্সে যথেষ্ট লোকচানৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদন দিয়াৰ পিছতো বিশ্লেষকসকলে বহুলভাৱে আশা কৰিছিল যে কোম্পানীটোৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে মাস্কে ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।

১০ লাখ লোকৰ মংগল গ্ৰহৰ উপনিবেশৰ পৰিকল্পনা :

মাস্কৰ এই কেম্পানীটোৱে ১০ লাখ লোকৰ মংগল গ্ৰহৰ উপনিবেশৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে । লগতে স্পেচএক্সে মহাকাশত অন্যান্য বসতি স্থাপন, কক্ষপথত ঘূৰি থকা ডাটা চেণ্টাৰ মুকলি কৰাৰে পৰিকল্পনা লৈছে । তদুপৰি এই কোম্পানীটোৱে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা খণ্ডত এন্থ্ৰপিক আৰু অ’পেনএআইৰ দৰে কোম্পানীসমূহৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কোম্পানীটোক যথেষ্ট ধনৰ প্ৰয়োজন হ’ব বাবেই এইদৰে স্পেচএক্সৰ শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ২০২৫ চনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ স্পেচএক্সে ৮.৭ বিলিয়ন ডলাৰৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ।

অৱেশ্য়ে আইপিঅ’ৰ সৈতে জড়িত বিনিয়োগ বেংকসমূহে কোম্পানীটোক লৈ আশাবাদী হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে একাংশ বিশ্লেষকে শ্বেয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । গৱেষণা সংস্থা মৰ্নিংষ্টাৰৰ বিশ্লেষকসকলে কয় যে তেওঁলোকে প্ৰমাণিত নোহোৱা প্ৰযুক্তি আৰু বৃহৎ মূলধনৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুলি বৰ্ণনা কৰা আইপিঅ’ৰ মূল্য উল্লেখযোগ্যভাৱে অতিৰিক্ত হোৱা যেন অনুমান কৰিছে । প্ৰতিষ্ঠানটোৱে স্পেচএক্সৰ মূল্য প্ৰায় ৭৮০ বিলিয়ন ডলাৰ বুলি অনুমান কৰিছে, যিটো আইপিঅ’ৰ মূল্যৰ আধাতকৈও কম ।

কেনেকৈ মুকলি হৈছিল মাস্কৰ সৌভাগ্য় ?

উল্লেখ্য় যে জিপ২ আৰু পেপ’লৰ বিক্ৰীৰ জৰিয়তে মাস্কৰ ভাগ্য মুকলি হৈছিল । ফলত তেওঁ প্ৰায় ২০ কোটি ডলাৰ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । সেই মূলধন ব্যৱহাৰ কৰি মাস্কে স্পেচএক্স মুকলি কৰে । তদুপৰি তেওঁ এই ধন টেছলাতো বিনিয়োগ কৰে । মাস্কৰ সম্পত্তিৰ বহুখিনি ষ্টক হোল্ডিং আৰু পাৰফৰমেন্স বেছড শ্বেয়াৰ এৱাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। ফ'ৰ্বছ তথ্য অনুসৰি স্পেচএক্স আইপ অ’ৰ পূৰ্বে তেওঁৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আছিল প্ৰায় ৭৯৫ বিলিয়ন ডলাৰ ।

২০১০ চনত ৰাজহুৱা তালিকাভুক্ত হোৱাৰ পিছৰে পৰা টেছলাৰ ষ্টক যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰায় ২০,০০০ শতাংশ ৰিটাৰ্ণৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ১.২ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক শ্বেয়াৰহ'ল্ডাৰ সম্পদৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য় যে এই বছৰ ৰাজহুৱা হ’বলগীয়া তিনিটা ডাঙৰ প্ৰযুক্তি কোম্পানীৰ ভিতৰত প্ৰথমটো কোম্পানী স্পেচএক্সৰ লগতে এণ্ট্ৰপিক আৰু অ’পেনএআইয়েও আইপিঅ’মুকলি কৰাৰ আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:আৰ্টেমিছ-৩ৰ দল ঘোষণা নাছাৰ; ২০২৭ত উৎক্ষেপণৰ সম্ভাৱনা

ইৰাণৰ সৈতে ‘চুক্তি কৰাৰ’ বাহিৰে নেতান্যাহুৰ ওচৰত ‘কোনো উপায় নাই’ : ড’নাল্ড ট্ৰাম্প

TAGGED:

FIRST EVER TRILLIONAIRE
ইটিভি ভাৰত অসম
ৱাল ষ্ট্ৰীট
ডাটা চেণ্টা
ELON MUSK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.