দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বাৰত বন্দুকধাৰীৰ আক্ৰমণত নিহত ৯ জন, আহত ১০
দুখনকৈ বাহনত অহা বন্দুকধাৰীয়ে বাৰত উপস্থিত থকা লোকসকললৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে আৰু ঘটনাস্থলী ত্যাগ কৰাৰ সময়ত নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে গুলীচালনা কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ।
Published : December 21, 2025 at 2:02 PM IST
জোহান্সবাৰ্গ : দেওবাৰে পুৱা জোহান্সবাৰ্গৰ বাহিৰৰ এখন বাৰত অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে কৰা গুলীচালনাৰ ঘটনাত নিহত হয় ৯ জন লোক । নিশা ১:০০ বজাৰ ঠিক পূৰ্বে চহৰৰ পৰা প্ৰায় ৪০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পশ্চিম দিশত থকা সোণখনিৰ এলেকাত থকা বেকাৰছডালৰ এখন বাৰত প্ৰায় এক ডজন দুৰ্বৃত্তই চলোৱা আক্ৰমণত দহজন লোক আহত হয় । আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে ১০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জনাইছিল যদিও পিছত ৯ জন বুলি উল্লেখ কৰে ।
আৰক্ষীৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে দুখন বাহনত থকা আক্ৰমণকাৰীয়ে “টেভাৰ্ণৰ পেটাৰ্ণৰ সমীপত গুলীচালনা কৰিছিল আৰু পলায়ন কৰাৰ সময়ত নিৰবিচ্ছিন্নঊভাৱে গুলীচালনা কৰি আঁতৰি গৈছিল ।” প্ৰাদেশিক আৰক্ষী আয়ুক্ত মেজৰ জেনেৰেল ফ্ৰেড কেকানাই এছ এ বি চি টেলিভিছনক জনোৱা মতে, নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে অনলাইন গাড়ী-হেলিং সেৱাৰ এজন চালক যি বাৰৰ বাহিৰত আছিল ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, আক্ৰমণকাৰীৰ সন্ধানত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে । মহাদেশখনৰ আটাইতকৈ ঔদ্যোগিক ৰাষ্ট্ৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাই সংগঠিত নেটৱৰ্কৰ দ্বাৰা পৰিচালিত শিপাই যোৱা অপৰাধ আৰু দুৰ্নীতিৰ সৈতে যুঁজি আছে । আৰক্ষীৰ মতে এই গুলীচালনা ঘটনা তেনেই সাধাৰণ আৰু প্ৰায়েই গেং হিংসা আদিয়ে দেখা দিয়ে ।
৬ ডিচেম্বৰত ৰাজধানী প্ৰিট’ৰিয়াৰ ওচৰৰ চ’লছভিল টাউনশ্বিপৰ এখন হোষ্টেলত বন্দুকধাৰীয়ে আক্ৰমণ চলাই তিনি বছৰীয়া শিশুকে ধৰি এক ডজন লোকক হত্যা কৰিছিল । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, অবৈধভাৱে সুৰা বিক্ৰী কৰা স্থানত গুলীচালনা কৰা হৈছে । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বহু আবাসীয়ে ব্যক্তিগত সুৰক্ষাৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ মালিক যদিও তুলনামূলকভাৱে কঠোৰ মালিকীস্বত্ব আইন থকাৰ পিছতো আৰু বহুতো অবৈধ বন্দুক প্ৰচলিত ।
আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰতিদিনে গড়ে ৬৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । বেছিভাগ মৃত্যুৱেই সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হৈ আহিছ, ডকাইতি আৰু গেং হিংসাইও ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা অন্যতম মাৰাত্মক কাণ্ডত ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত দেশখনৰ ইষ্টাৰ্ণ কেপ প্ৰদেশৰ এখন গাঁৱৰ এঘৰত ১৮ জন লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছিল ।