ভাৰত-চীন প্ৰত্যক্ষ বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ; প্ৰথমখন বিমানৰ যাত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ভাৰত-চীন প্ৰত্যক্ষ বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ; প্ৰথমখন বিমানৰ যাত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
ভাৰত আৰু চীনৰ সম্পৰ্ক পুনৰ সুস্থিৰ হৈছে । ৫ বছৰৰ অন্তত দেওবাৰে চীনলৈ ভাৰতৰ পৰা প্ৰথমখন পোনপটীয়া বিমানে উৰা মাৰিছে ।
Published : October 27, 2025 at 10:17 AM IST
গুৱাংঝৌ : ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত পুনৰ আৰম্ভ হ'ল পোনপটীয়া বিমানসেৱা । ৫ বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত দেওবাৰে কলকাতাৰ পৰা চীনৰ গুৱাংঝৌলৈ উৰা মাৰে প্ৰথমখন যাত্ৰীবাহী বিমান । এছিয়াৰ দুয়োখন দেশৰ ইতিবাচক সম্পৰ্কৰ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ এয়া প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
কলকাতাৰ পৰা ইণ্ডিগ'ৰ 6E1703 বিমানখনে পুৱা ৪:০০ বজাৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে চীনৰ গুৱাংঝৌ চহৰত অৱতৰণ কৰে । ক'ভিড মহামাৰী আৰু পৰৱৰ্তী ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ বাবে ২০২০ চনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল দুয়োখন দেশৰ মাজৰ পোনপটীয়া বিমানসেৱা ।
উল্লেখ্য যে, চুবুৰীয়া দুয়োখন দেশ তথা বিশ্বৰ দুখন জনবহুল ৰাষ্ট্ৰ আঞ্চলিক প্ৰভাৱৰ বাবে কৌশলগত প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈ আছে কিন্তু ২০২০ চনত হিমালয়ৰ সীমান্তত সংঘটিত হোৱা মাৰাত্মক সংঘৰ্ষৰ পিছত এই সম্পৰ্কৰ অৱনতি হৈছিল । অৱশ্যে বিমানসেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰত চৰকাৰে কৈছে যে বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হ'লে মানুহৰ মাজত যোগাযোগ বৃদ্ধি পাব আৰু দ্বিপাক্ষিক বিনিময়ো ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিক হোৱাত সহায়ক হ'ব ।
প্ৰথমখন বিমানত বহু ভাৰতীয়ও আছিল । যিসকলে ব্যৱসায়িক সুযোগ বিচাৰি সীমা অতিক্ৰম কৰিছে । পুনৰ আৰম্ভ হোৱা এই সেৱাত আনন্দিত লোকসকল । কলকাতাৰ ৪৪ বছৰীয়া ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ ৰশিকা মিন্ত্ৰীয়ে কয়, "ইমান মসৃণ আৰু সহজ, আড়ম্বৰপূৰ্ণ ভ্ৰমণ আছিল । মই বাৰে বাৰে আহিব পাৰো ।"
সোমবাৰে গুৱাংঝৌত উপস্থিত হোৱা বিমানখনৰ কেপ্তেইন অভিজিৎ মুখাৰ্জীয়ে সংবাদ মাধ্যমত কয়, "নতুন ননষ্টপ অবিহনে যাত্ৰীসকলে বেংকক বা ছিংগাপুৰৰ দৰে অন্যান্য বিমানবন্দৰৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ।’’ প্ৰত্যক্ষ বিমানখন অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণ আছিল বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁক ফুলৰ থোপাৰে আদৰণি জনোৱা হয় । ভাৰতৰ ৩৩ বছৰীয়া ব্যৱসায়ী আথৰ আলীয়ে কলকাতালৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া বিমানখনৰ বাবে সোমবাৰে চেক ইন কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে কয় যে প্ৰত্যক্ষ বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাটো সম্পৰ্ক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰথম পদক্ষেপ ।
ইফালে ২০২০ চনৰ পিছত মূল চীনৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোনপটীয়া বিমান সেৱাৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী পাতি থকা দেখা গৈছে যাত্ৰীসকলক ।
