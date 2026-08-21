ছোমালিয়া আৰু য়েমেনত জলদস্যুই অপহৰণ কৰা জাহাজত ২২ ভাৰতীয়
শেহতীয়া তথ্য প্ৰকাশ কৰি জাহাজ মন্ত্ৰণালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই অৱগত কৰে যে অপহৰণ কৰা জাহাজকেইখনত থকা সকলো ভাৰতীয় ক্ৰু মেম্বাৰ নিৰাপদে আছে ।
Published : August 21, 2026 at 5:24 PM IST
নতুন দিল্লী : য়েমেন আৰু ছোমালিয়াত সংঘটিত পৃথক পৃথক কাণ্ডত ২২ জন ভাৰতীয় নাগৰিককে ধৰি ৩০ জন ক্ৰু সদস্য থকা দুখন বাণিজ্যিক জাহাজ জলদস্যুই অপহৰণ কৰে । শুকুৰবাৰে জাহাজ মন্ত্ৰণালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
শেহতীয়া তথ্য প্ৰকাশ কৰি বিষয়াগৰাকীয়ে পিটিআইক লগতে অৱগত কৰে যে সকলো ভাৰতীয় ক্ৰু মেম্বাৰ সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে ।
য়েমেন উপকূলৰ পৰা প্ৰায় ৩০ নটিকেল মাইল দূৰৈত থকা এডেন উপসাগৰত ইৰিত্ৰিয়াৰ পতাকা থকা এখন তৈল সামগ্ৰী কঢ়িওৱা টেংকাৰ এম টি শিবু ১ সশস্ত্ৰ জলদস্যুৱে অপহৰণ কৰে । এই জাহাজখনত ১৬ জন ভাৰতীয়, এজন ছিৰিয়ান, এজন ছুইডেনৰ, এজন ইৰাকী নাগৰিকৰ উপৰি এজন নাগৰিকত্ব নিশ্চিত নোহোৱা নাৱিক আছিল ।
তেওঁ কয়, "ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এণ্ড প্লেচমেণ্ট ছাৰ্ভিচ লাইচেন্স (আৰপিএছএল) এজেন্সী এছকেএছ ক্ৰিছি মেৰিন ছাৰ্ভিচেজ (অ’পিচি) প্ৰাইভেট লিমিটেডে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বৰ্তমান জাহাজখনত ছয়জন অস্ত্ৰধাৰী জলদস্যু আছে আৰু তেওঁলোকে জাহাজখন নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ লৈছে ।"
তেওঁ কয় যে আৰ পিএছএলক ই-নাৱিক অনলাইন মেৰিন কেজুৱেল্টি ৰিপ’ৰ্ট ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰদান কৰা শেহতীয়া তথ্যসমূহ পৰীক্ষা আৰু ৰেকৰ্ডৰ বাবে দাখিল কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
আন এক ঘটনাত চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে তুৰ্কীৰ অস্ত্ৰ কঢ়িয়াই অনা এখন মালবাহী জাহাজ ছোমালিয়াৰ পুণ্টলেণ্ড উপকূলত জলদস্যুই অপহৰণ কৰে বুলি বৃহস্পতিবাৰে ছোমালিয়াৰ এজন বিষয়াই জনায় । এই জাহাজখনত ছয়জন ভাৰতীয়কে ধৰি কমেও ১০ জন ক্ৰু মেম্বাৰ আছে ।
সোমবাৰে পুণ্টলেণ্ডৰ আইল জিলাৰ মাৰায়াৰ পৰা প্ৰায় ৩.৫ নটিকেল মাইল দূৰৈত কেমেৰুণৰ পতাকা থকা এম/ভি এল ইউটিইউএফ অপহৰণ কৰা হয় বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জনায় । বিষয়াগৰাকীৰ উদ্ধৃতি দি এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে (এপি) প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, জাহাজখন অপহৰণ কৰাৰ সময়ত তুৰ্কী অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ আহিছিল ।
বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, ১০ জনীয়া দলটোত ৬ জন ভাৰতীয়, এজন তুৰ্কী, এজন জৰ্জিয়ান নাগৰিক আৰু দুজন ছাৰ্বিয়ান নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, প'লাৰ মুভমেণ্ট শ্বিপিঙৰ মালিকানাধীন জাহাজখনত মোগাদিছুত থকা তুৰ্কীৰ সামৰিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ লগতে যোগাযোগ আৰু উপগ্ৰহৰ সঁজুলিও আছিল । তুৰ্কী কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো মন্তব্য কৰা হোৱা নাই ।
প্ৰায় আঠজন জলদস্যুই জাহাজখনক পুণ্টলেণ্ডৰ ডাংগোৰয়ো জিলাৰ গাৰ্মালৰ ওচৰৰ উপকূলৰ ফালে লৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই দলটোৰ সৈতে ২৬ এপ্ৰিলত এম/ভি স্ৱাৰ্ড অপহৰণৰ সৈতে জড়িত জলদস্যুৰ সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জনায় ।
পিছত তুৰ্কীৰ মালিকানাধীন দুখন জাহাজে অপহৰণ কৰা জাহাজখনৰ কাষ চাপে । আনহাতে, তুৰ্কীৰ হেলিকপ্টাৰ আৰু ড্ৰ’নে অঞ্চলটো নিৰীক্ষণ কৰে ।
মঙলবাৰে দুজন লোকক কঢ়িয়াই নিয়া এখন সৰু নাৱে জাহাজখনৰ কাষ চাপি আহি ছোমালিয়াত সাধাৰণতে চোবাই খোৱা উদ্দীপক খাদ্য খট যোগান ধৰা বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জনায় । নাওখন পাৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত আকাশমাৰ্গৰ পৰা আক্ৰমণ হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । এই ঘটনাত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দুজন লোক আহত হয় ।
কিন্তু এই বিমান আক্ৰমণ কোনে সংঘটিত কৰিছিল আৰু নিহতসকল অপহৰণৰ লগত জড়িত আছিল নে নাই সেই বিষয়ে এপিয়ে স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰিব পৰা নাছিল ।
পিটিআইৰ উদ্ধৃতিৰে জাহাজ মন্ত্ৰণালয়ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰথমতে ক্ৰুৱে দুৰ্গটোত গোট খাইছিল । অৱশ্যে জলদস্যুৱে প্ৰৱেশৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক দলংখনলৈ লৈ আহিছিল । বৰ্তমান জাহাজখন জলদস্যুৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে । এতিয়ালৈকে কোনো লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।"
আনহাতে, ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এই সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।