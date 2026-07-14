শ্বেখ হাছিনা ঘূৰি আহিলেই জেললৈ যাব লাগিব : বাংলাদেশৰ মন্ত্ৰী
শ্বেখ হাছিনাই বাংলাদেশলৈ উভতি অহাৰ জল্পনা-কল্পনাৰ সন্দৰ্ভত বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ছামা ওবাইদ ইছলামে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
Published : July 14, 2026 at 11:21 AM IST
ঢাকা : চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰত শ্বেখ হাছিনাই আত্মসমৰ্পণ কৰিব ! এই বাতৰি চৰ্চালৈ অহাৰ পাছতে বাংলাদেশ চৰকাৰে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ৷ সোমবাৰে বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ছামা ওবাইদ ইছলামে কয়, ‘‘আইন অনুসৰি শ্বেখ হাছিনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷ যদি শ্বেখ হাছিনা নিজ দেশলৈ ঘূৰি আহি আত্মসমৰ্পণ কৰে, তেন্তে তেওঁ পোনে পোনে জেললৈ যাব লাগিব ।’’
ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন হিংসাত্মক প্ৰতিবাদৰ পাছত ২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত ৭৮ বছৰীয়া হাছিনাক ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত কৰা হৈছিল । চৰকাৰৰ পতনৰ পৰাই তেওঁ ভাৰতত বাস কৰি আহিছে ।
যোৱা বছৰৰ নৱেম্বৰ মাহত ঢাকাৰ এখন বিশেষ ন্যায়াধিকৰণে ২০২৪ চনৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত তেওঁৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ অভিযোগত অনুপস্থিতিত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল । অৱশ্যে হাছিনাই এই সিদ্ধান্তক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত বুলি অভিহিত কৰে ।
উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে সংবাদ সংস্থা ANI-এ এক বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি উল্লেখ কৰিছিল যে শ্বেখ হাছিনাই ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ঢাকালৈ উভতি যাবলৈ সাজু হৈছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ নিজৰ সিদ্ধান্ত । এই বাতৰি পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে শ্বেখ হাছিনাই আত্মসমৰ্পণ সন্দৰ্ভত বহুতে বহু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল ৷
শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ছামা ওবাইদ ইছলামেও চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি লগতে কয়, ‘‘শ্বেখ হাছিনাই য'তেই আত্মসমৰ্পণ কৰিব, সেয়া ভাৰতত হওক বা বাংলাদেশতেই হওক, প্ৰথমে জেললৈ যাব লাগিব । চৰকাৰে দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিৰ বক্তব্য বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷ হাছিনাক ইতিমধ্যে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে ৷’’