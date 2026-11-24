দিন-বাৰ ঠিক হ'ল, ১৬ ডিচেম্বৰত দিল্লীৰ পৰা বাংলাদেশলৈ উভতিব অপসাৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী হাছিনা
দিল্লীৰ পৰা তেওঁৰ বিমান পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰু প্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণৰ নথি-পত্ৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ হাছিনাই ঢাকাৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।
By ANI
Published : November 24, 2026 at 9:59 AM IST
নতুন দিল্লী: অৱশেষত স্বদেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে দিন-বাৰ চূড়ান্ত হ'ল বাংলাদেশৰ অপসাৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ ৷ ভাৰতত দুবছৰতকৈ অধিক সময় নিৰ্বাসিত হৈ থকাৰ পিছত বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই ১৬ ডিচেম্বৰত বাংলাদেশলৈ উভতি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সংস্থা বাংলাদেশ এয়াৰলাইন্সত দিল্লীৰ পৰা তেওঁৰ বিমান পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আৰু প্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণৰ নথি-পত্ৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ হাছিনাই ঢাকাৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ।
এক বিবৃতিত তেওঁৰ মুখপাত্ৰ চৈয়দ মোজামেল আলীয়ে ৰয়টাৰক জনাই যে হাছিনাই বিচাৰিছে ১৯৭১ চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধত দেশখনৰ বিজয়ৰ বাৰ্ষিকীত বাংলাদেশ চৰকাৰে তেওঁক উভতি অহাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰক ।
ৰয়টাৰৰ আগত আলীয়ে আৰু কয় যে যিহেতু শ্বেখ হাছিনাক ২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত বাংলাদেশৰ বিমানেৰে ভাৰতলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, গতিকে এতিয়া তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যে তেওঁৰ দিল্লীৰ পৰা ঢাকালৈ উভতি যোৱাৰ বিমান পৰিবহণৰ ব্যৱস্থা কৰক বাংলাদেশ চৰকাৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে এনে পৰিস্থিতিত সংবিধানৰ বিপৰীতে তেওঁক নিৰ্বাসিত কৰি ১৬ ডিচেম্বৰত বিজয় দিৱসত বাংলাদেশলৈ উভতি অহাটো সম্ভৱ কৰি তোলাটো এতিয়া বাংলাদেশ চৰকাৰৰ দায়িত্ব ।
বাংলাদেশত ১৬ ডিচেম্বৰৰ দিনটো বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ ১৯৭১ চনৰ সেই দিনটোতে পাকিস্তানী বাহিনীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ লগতে বাংলাদেশে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল ।
ইফালে, বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানে সোমবাৰে ২০২৪ চনৰ জুলাই-আগষ্টৰ প্ৰতিবাদৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন নেশ্যনেল চিটিজেন পাৰ্টীৰ নেতাসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।
দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পেট্ৰ'ল বোমা বিস্ফোৰণ, অগ্নিসংযোগ আৰু হিংসাৰ মাজতে হাছিনা বিৰোধী আন্দোলনত জড়িত ৰাজনৈতিক গোটসমূহৰ সৈতে ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা যোগাযোগৰ অংশ হিচাপে ঢাকাৰ কেবিনেট সচিবালয়ত এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় ।
আহ্বায়ক নাহিদ ইছলামৰ নেতৃত্বত এন চি পিৰ চাৰিজনীয়া প্ৰতিনিধি দলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰহমানক সাক্ষাৎ কৰে । বাংলাদেশৰ ৰাজ্যিক সংবাদ সংস্থা বি এছ এছৰ আগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অতিৰিক্ত প্ৰেছ সচিব আতিকুৰ ৰহমান ৰুমনে কয় যে এই বৈঠক প্ৰায় ৪০ মিনিট ধৰি চলিছিল ।
লগতে পঢ়ক: স্বদেশলৈ উভতি যাবলৈ সাজু শ্বেখ হাছিনা !