শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যাৰ্পণ ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ এক পৰীক্ষা
শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যাৰ্পণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য আইনী কাঠামো অনুসৰি মোকাবিলা কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰিছে নতুন দিল্লীয়ে।
Published : November 13, 2026 at 11:25 AM IST
বাংলাদেশে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক প্ৰত্যাৰ্পণৰ দাবীক আইনী বিষয় হিচাপে গণ্য কৰাৰ সিদ্ধান্তই, তেওঁৰ সম্ভাব্য হস্তান্তৰক লৈ কোনো ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াতকৈ, নতুন দিল্লীয়ে নিজৰ সন্ধিৰ বাধ্যবাধকতা, ঘৰুৱা আইনী বিবেচনা আৰু চুবুৰীয়া অঞ্চলত বৃহত্তৰ কৌশলগত স্বাৰ্থৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
নতুন বাংলাদেশী পাছপ’ৰ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ লাভৰ বাবে হাছিনাৰ প্ৰচেষ্টাই তেওঁৰ উভতি যোৱাৰ প্ৰশ্ন আৰু আনুষংগিক প্ৰত্যাৰ্পণৰ দাবীক পুনৰ দ্বিপাক্ষিক কূটনীতিৰ কেন্দ্ৰলৈ লৈ আহিছে । নতুন দিল্লীয়ে হাছিনাৰ প্ৰত্যাৰ্পণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য আইনী কাঠামো অনুসৰি মোকাবিলা কৰা হ’ব বুলি কৈছে, আৰু বাংলাদেশৰ দাবী গ্ৰহণ বা সম্পূৰ্ণৰূপে নাকচ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে ।
মঙলবাৰে নতুন দিল্লীত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, ‘‘শ্বেখ হাছিনাৰ প্ৰত্যাৰ্পণৰ সন্দর্ভত মই আপোনালোকক জনাইছো যে এয়া এক আইনী বিষয় আৰু সেই অনুসৰি বিষয়টো মোকাবিলা কৰা হ’ব৷’’
বৈধ পাছপ’ৰ্ট অবিহনে প্ৰত্যাৰ্পণ হ’ব পাৰে নেকি বুলি সোধাত জয়ছোৱালে বিষয়টোক কাৰিকৰী আৰু আইনী বুলি অভিহিত কৰি কয় যে মানুহক যাত্ৰা কৰিবলৈ ভ্ৰমণৰ নথি-পত্ৰৰ প্ৰয়োজন । গতিকে বৰ্তমানৰ বিষয়টো এতিয়া কেৱল চৰকাৰৰ এজন প্ৰাক্তন মুৰব্বীৰ আইনী মৰ্যাদাতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । ভাৰত আৰু বাংলাদেশে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰাত ৰাজনৈতিকভাৱে আৰোপ কৰা ব্যক্তিগত বিষয় এটাক বাধা দিব পাৰিবনে নাই তাৰ পৰীক্ষাত পৰিণত হৈছে ।
আইনী দায়িত্ব বনাম ৰাজনৈতিক কাৰণ
এই বিবাদৰ মূলতে আছে ২০১৩ চনৰ জানুৱাৰী মাহত স্বাক্ষৰিত হোৱা ভাৰত-বাংলাদেশ প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তি । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৬ চনত এই চুক্তিখন সংশোধন কৰি প্ৰত্যাৰ্পণ প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি তোলা হয় আৰু অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতা শক্তিশালী কৰা হয় ।
এই চুক্তিত যিকোনো এখন দেশতে প্ৰত্যাৰ্পণযোগ্য অপৰাধৰ অভিযোগত অভিযুক্ত, বিচাৰ বা দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিসকলক পাৰস্পৰিক প্ৰত্যাৰ্পণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ২ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত প্ৰত্যাৰ্পণযোগ্য অপৰাধত সাধাৰণতে দুয়োখন দেশৰ আইন অনুসৰি কমেও এবছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তিযোগ্য অপৰাধ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ।
কিন্তু চুক্তিখনে প্ৰত্যাৰ্পণক স্বয়ংক্ৰিয় কৰি তোলা নাই । ইয়াত কিছুমান বিশেষ ভিত্তি নিৰ্দিষ্ট কৰা হৈছে, যাৰ ভিত্তিত কোনো এখন অনুৰোধ কৰা দেশে কোনো ব্যক্তিক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে । ৬ নং অনুচ্ছেদত ৰাজনৈতিক প্ৰকৃতিৰ অপৰাধৰ বাবে ৰেহাই দিয়া হৈছে যদিও ইয়াত বিশেষভাৱে কেইবাটাও গুৰুতৰ অপৰাধ, যেনে হত্যা, দোষী হত্যা, অপহৰণ আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে জড়িত কিছুমান অপৰাধক ৰাজনৈতিক অপৰাধৰ সংজ্ঞাৰ পৰা বাদ দিয়া হৈছে ।
তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, যেতিয়া প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাটো অন্যায় বা অত্যাচাৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, তেনেক্ষেত্ৰত ৮ নং অনুচ্ছেদ মতে প্ৰত্যাৰ্পণ নাকচ কৰাৰ ভিত্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ য’ত ন্যায়ৰ স্বাৰ্থত সৎ উদ্দেশ্যৰে অভিযোগ আৰোপ কৰা নহয় ।
৭ নং অনুচ্ছেদত সেইসমূহ ঠাই নাকচ কৰাৰ সম্ভাৱনাও উল্লেখ কৰা হৈছে, যি ঠাইত সেই ব্যক্তিজনক বিচাৰি থকা হয়, তেওঁৰ বিচাৰ সেই দেশৰ আদালতত হ’ব পাৰে আৰু তাৰ পিছত গোচৰটো বিচাৰ বিভাগৰ বিবেচনাৰ বাবে যোগ্য কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
এই নিয়মসমূহ হাছিনাৰ গোচৰৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰাসংগিক, কাৰণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আইনী প্ৰক্ৰিয়াত ২০২৪ চনৰ জুলাই-আগষ্টৰ ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন বিদ্ৰোহৰ হিংসাত্মক দমনৰ সৈতে জড়িত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত বাংলাদেশৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণে সেই তদন্তৰ সৈতে জড়িত এটা গোচৰত হাছিনাৰ অনুপস্থিতিতে তেওঁক মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় দিছিল ৷ উক্ত হিংসাত্মক ঘটনাত প্ৰায় ১৪০০ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । হাছিনাই অন্যায় কৰা বুলি অস্বীকাৰ কৰি কাৰ্যবিধিৰ বৈধতা নাকচ কৰিছে ।
গতিকে নতুন দিল্লীয়ে কেৱল বাংলাদেশৰ ন্যায়িক আদেশৰ অস্তিত্বই নহয়, কাৰ্যবিধিৰ লগত জড়িত আইনী পৰিস্থিতি, প্ৰযোজ্য সন্ধিৰ নিয়ম, ভাৰতীয় আইনৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহো পৰীক্ষা কৰাৰ কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
এই পাৰ্থক্য গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই বিষয়টো আইনী বিষয় হিচাপে গণ্য কৰা হ’ব বুলি ভাৰতে দাবী কৰাটোৱে হাছিনাক প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাৰ নিশ্চয়তা নিদিয়ে । একেদৰে ইয়াক বাংলাদেশৰ অনুৰোধ নাকচ কৰা বুলিও গণ্য কৰা নহয় ।
ইতিমধ্যে জটিল হৈ পৰা সম্পৰ্কত ৰাজনৈতিক বিৰক্তি
২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত হাছিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পিছত নতুন দিল্লী আৰু ঢাকাৰ মাজত অসন্তুষ্টিৰ এক বৃহৎ উৎস হৈ পৰিছে হাছিনাৰ বিষয়টো । এটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি ভাৰত আৰু বাংলাদেশে হাছিনাৰ নেতৃত্বত সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ সময়ছোৱা উপভোগ কৰিছিল । তেওঁৰ চৰকাৰে নতুন দিল্লীৰ সৈতে নিৰাপত্তা, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী, সংযোগ আৰু অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰিছিল ।
ভাৰতে নিজৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত স্থিতিশীলতা বজাই ৰখা, চুবুৰীয়া প্ৰথম আৰু এক্ট ইষ্ট নীতি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বাংলাদেশক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ হিচাপে গণ্য কৰিছিল । সীমা অতিক্ৰম কৰি ৰে’ল সংযোগ, পথ আন্তঃগাঁথনি, অভ্যন্তৰীণ জলপথ, বিদ্যুৎ সঞ্চাৰণ আৰু বাণিজ্যৰ সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰতো এই সম্পৰ্কই যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
কিন্তু হাছিনাৰ বিদায় আৰু ঢাকাত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনে এই অংশীদাৰিত্ব চলি থকা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটো মৌলিকভাৱে সলনি কৰি পেলালে । মহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰশাসনে ভাৰতৰ প্ৰতি অধিক সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছিল, নতুন দিল্লীত হাছিনাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকাটো পুনৰাবৃত্তিমূলক বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰিছিল ।
ইয়াৰ পাছৰ নিৰ্বাচন আৰু তাৰিক ৰহমানৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠনে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ আন এক অধ্যায় মুকলি কৰিছে । তথাপিও প্ৰত্যাৰ্পণৰ প্ৰশ্নটো ৰাজনৈতিক আস্থা পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য বাধা হৈ আছে ।
নতুন চৰকাৰ আৰু হাছিনাৰ উত্তৰাধিকাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰত্যাহ্বান
ভাৰতৰ অন্যতম মূল কূটনৈতিক প্ৰত্যাহ্বান হৈছে হাছিনা বিষয়টোক সমগ্ৰ দ্বিপাক্ষিক কাৰ্যসূচীত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ নিদিয়াকৈ বাংলাদেশৰ নতুন ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা । নতুন দিল্লীয়ে ঐতিহাসিকভাৱে বাংলাদেশক নিজৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেশী দেশ বুলি গণ্য কৰি আহিছে ।
দুয়োখন দেশৰ সীমান্ত প্ৰায় ৪০৯৬ কিলোমিটাৰ, যাৰ ফলত সীমান্ত সুৰক্ষা, অবৈধ সৰবৰাহ, চোৰাংচোৱাগিৰি, প্ৰব্ৰজন আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰি অপৰাধমূলক নেটৱৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা নিজ নিজ জাতীয় স্বাৰ্থৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
হাছিনাৰ কাৰ্যকালত বাংলাদেশে ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবত চলি থকা বিদ্ৰোহী নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত নতুন দিল্লীয়ে অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি উন্নত কৰাৰ লগতে উত্তৰ-পূব আৰু বিস্তৃত উপমহাদেশৰ মাজত অধিক অৰ্থনৈতিক সংহতি লাভ কৰাত সহায় কৰিছিল । ঢাকাৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব যিয়েই নহওক কিয় ভাৰতে স্বাভাৱিকতে এই নিৰাপত্তা সুবিধাসমূহ বজাই ৰাখিব বিচাৰিব ।
ইয়াৰ উপৰিও বাংলাদেশৰ নতুন চৰকাৰে আশা কৰিব যে ভাৰতে নিজৰ ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্বক স্বীকৃতি দিব আৰু প্ৰত্যাৰ্পণৰ অনুৰোধকে ধৰি নিজৰ উদ্বেগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব । প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল এই দাবী সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে ঢাকাত অনাস্থা বৃদ্ধি পাব পাৰে, আনহাতে নিঃচৰ্ত হস্তান্তৰে নতুন দিল্লীৰ বাবে আইনী আৰু কূটনৈতিক অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ত যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া, ন্যায়িক সুৰক্ষা, আইনী প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতি সন্মান আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেশ হিচাপে ভাৰতৰ সুনামত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে হাছিনাক প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত সন্ধি আৰু ভাৰতীয় আইনৰ অধীনত স্পষ্ট আইনী সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হ’ব লাগিব ।
বিশেষকৈ শাস্তিৰ কঠোৰতা আৰু তেওঁৰ অনুপস্থিতিত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনে সিদ্ধান্তক বহল ৰাজনৈতিক পৰিণতিৰ পৰা পৃথক কৰাটো কঠিন হ’ব । এইদৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এই পন্থাই ভাৰতক কোনো নিৰ্দিষ্ট ফলাফলৰ বাবে অকালতে প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়াকৈ অনুৰোধ পৰীক্ষা কৰাৰ কূটনৈতিক স্থান প্ৰদান কৰে ।
প্ৰত্যাৰ্পণ বিবাদত অৰ্থনৈতিক আৰু সংযোগৰ স্বাৰ্থক পণবন্দী কৰি ৰাখিব নোৱাৰি
বাংলাদেশত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত স্বাৰ্থৰ পৰিসৰৰ বিপৰীতে চালে হাছিনা বিষয়টোৰ তাৎপৰ্য অধিক স্পষ্ট হৈ পৰে । দক্ষিণ এছিয়াত বাংলাদেশ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ, আনহাতে এছিয়াত বাংলাদেশৰ প্ৰধান বাণিজ্যিক অংশীদাৰৰ ভিতৰত ভাৰত অন্যতম । বহুতো সামগ্ৰী সামৰি লোৱা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যই দুয়োখন দেশৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক অংশীদাৰিত্ব প্ৰদান কৰে ।
বাংলাদেশৰ সৈতে সংযোগ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰতে যথেষ্ট কূটনৈতিক আৰু আৰ্থিক সম্পদ বিনিয়োগ কৰিছে । সীমা অতিক্ৰম কৰা ৰেলপথৰ সংযোগ পুনৰুদ্ধাৰ, পথ নেটৱৰ্ক, অভ্যন্তৰীণ জলপথৰ উন্নয়ন, বাংলাদেশৰ বন্দৰত প্ৰৱেশ আৰু বিদ্যুৎ সঞ্চাৰণৰ ব্যৱস্থাই আঞ্চলিক অৰ্থনৈতিক সংহতি শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিছে ।
এই ব্যৱস্থাসমূহ ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিবোৰে সামগ্ৰী আৰু যাত্ৰীৰ অধিক কাৰ্যক্ষম চলাচলৰ বাবে বাংলাদেশৰ ভূখণ্ড আৰু বন্দৰসমূহত প্ৰৱেশৰ সুবিধা আদায় কৰিব পাৰে ।
ভাৰতে সীমা অতিক্ৰম কৰি সংবহন নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে বাংলাদেশক বিদ্যুৎ যোগান ধৰে, যাৰ ফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃনিৰ্ভৰশীলতাৰ সৃষ্টি হয় । ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কৰ অৱনতিয়ে এই ব্যৱস্থাসমূহৰ কাৰ্যকলাপ জটিল কৰি তুলিব পাৰে, নতুন বিনিয়োগত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে আৰু অধিক অৰ্থনৈতিক সংহতিৰ সম্ভাৱনা দুৰ্বল কৰিব পাৰে ।
আন এটা ডাঙৰ বিষয় হ’ল পানীৰ ভাগ-বাটোৱাৰা । ১৯৯৬ চনত ৩০ বছৰৰ বাবে স্বাক্ষৰিত গংগাৰ পানী ভাগ-বাটোৱাৰা চুক্তিৰ ম্যাদ চলিত বৰ্ষৰ ১২ ডিচেম্বৰত শেষ হ’ব । বিশেষকৈ বাংলাদেশ আৰু পূব ভাৰতৰ কৃষি, জলসিঞ্চন আৰু জীৱিকাৰ বাবে গংগাৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইয়াৰ নবীকৰণৰ বাবে স্থায়ী কূটনৈতিক সংযোগৰ প্ৰয়োজন ।
নতুন দিল্লীস্থিত ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন চিষ্টেম ফৰ ডেভেলপিং নেচনছ (আৰ আই এছ) থিংক টেংকৰ অধ্যাপক প্ৰবীৰ ডিয়ে কয়, ‘‘গংগা জল চুক্তিৰ ম্যাদ চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত অন্ত পৰিব । কিন্তু ইয়াক নবীকৰণৰ বাবে এতিয়াও আলোচনা আৰম্ভ হোৱা নাই । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্ক বহু বিপদত পৰিব ।’’
বাংলাদেশৰ সৈতে চীনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অৰ্থনৈতিক আৰু কৌশলগত সংযোগে ভাৰতৰ হিচাপত আন এক মাত্ৰা যোগ কৰিছে । ঢাকালৈ আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা সঁজুলি আৰু উন্নয়ন সাহায্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বেইজিং । তথাপিও প্ৰত্যাৰ্পণ বিবাদে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ বহল কাঠামোক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োখন দেশৰে কোনো বিশেষ আগ্ৰহ নাই ।
বাংলাদেশত ঘৰুৱা ৰাজনৈতিক চাপ
বাংলাদেশৰ ঘৰুৱা ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণৰ বাবেও প্ৰত্যাৰ্পণৰ প্ৰশ্নটো প্ৰাসংগিক । হাছিনাৰ আৱামি লীগৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত চৰকাৰে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ বিপৰীতে বহু নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বহুতেই দেশ এৰি পলায়ন কৰিছে । প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাৰতত আশ্ৰয় গ্ৰহণ ঢাকাৰ শাসকীয় চৰকাৰৰ বাবে ৰাজনৈতিকভাৱে স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
তাৰিক ৰহমান চৰকাৰৰ বাবে পূৰ্বৰ প্ৰশাসনৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা কথিত অপৰাধৰ বাবে জবাবদিহি হোৱাটো ইয়াৰ ৰাজনৈতিক স্থিতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । গতিকে ৰাজনৈতিক সমৰ্থক, বিৰোধী গোট, জনসাধাৰণৰ একাংশই হাছিনাই বিষয়টো কেনেদৰে চম্ভালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব ।
একে সময়তে বাংলাদেশক নিজৰ গণতান্ত্ৰিক পৰিৱৰ্তনক সুদৃঢ় কৰিবলৈ আৰু অৰ্থনৈতিক আৰু শাসনৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক স্থিতিশীলতাৰ প্ৰয়োজন ।
হাছিনাৰ সম্ভাৱ্য প্ৰত্যাৰ্পণ নৱীকৃত ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ উৎস হৈ পৰিব পাৰে । তেওঁৰ সমৰ্থকসকলে হয়তো ইয়াক আৱামি লীগৰ ৰাজনৈতিক উপস্থিতি পুনৰ সজীৱ কৰাৰ সুযোগ হিচাপে ল’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও বিৰোধীসকলে তেওঁৰ প্ৰত্যাৰ্পণক ২০২৪ চনৰ বিদ্ৰোহৰ পিছত হোৱা ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনক ভেঙুচালি কৰাৰ প্ৰয়াস হিচাপে ল’ব পাৰে ।
পুনৰ প্ৰতিবাদ আৰু ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ সম্ভাৱনাও অৱশ্যে নুই কৰিব নোৱাৰি । বিশেষকৈ দীঘলীয়া আৰু স্পৰ্শকাতৰ স্থল সীমান্তত যিকোনো অস্থিৰতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে বুলি ভাৰত বিশেষভাৱে চিন্তিত হ’ব । ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ ভৱিষ্যত বহুলাংশে নিৰ্ভৰ কৰিব দুয়োখন চৰকাৰে প্ৰত্যাৰ্পণৰ বিষয়টো কেনেদৰে চম্ভালিব তাৰ ওপৰত ।
ভাৰতৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈছে নিজৰ সন্ধিৰ বাধ্যবাধকতাৰ সৈতে নিজৰ বহল ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু কৌশলগত স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সংযোজন । বাংলাদেশৰ বাবে ইয়াৰ বৃহত্তম নিকটতম প্ৰতিবেশী দেশৰ সৈতে সম্পৰ্কক এটা বিতৰ্কিত বিষয়লৈ হ্ৰাস নকৰাকৈ পূৰ্বৰ প্ৰশাসনৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা কথিত অপৰাধৰ বাবে জবাবদিহিতা অৰ্জন কৰা ।
বৃহত্তৰ কূটনৈতিক আৱশ্যকতা হ’ল প্ৰত্যাৰ্পণৰ বিবাদক দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগৰ স্থায়ী হেঙাৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাত বাধা দিয়া । নতুন দিল্লীয়ে বিষয়টোক আইনী বিষয় হিচাপে গণ্য কৰাৰ ওপৰত জোৰ দিয়াটোৱে দুয়োপক্ষকে কৌশলৰ সুযোগ দিছে৷ সেই স্থানক বহল ৰাজনৈতিক বুজাবুজিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি নে নাই সেয়া ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ ভৱিষ্যতৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰাত সহায় কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: স্বদেশলৈ উভতি যাবলৈ সাজু শ্বেখ হাছিনা !