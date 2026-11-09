স্বদেশলৈ উভতি যাবলৈ সাজু শ্বেখ হাছিনা !
বাংলাদেশলৈ উভতি যাব শ্বেখ হাছিনা । পাছপ'ৰ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ বিচাৰি আবেদন ।
Published : November 9, 2026 at 2:51 PM IST
ঢাকা (বাংলাদেশ) : বিশাল ছাত্ৰ বিক্ষোভৰ পিছতে পলায়ন কৰা বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক লৈ ডাঙৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে । প্ৰায় দুবছৰৰ পৰা ভাৰতত আশ্ৰয় লৈ থকা হাছিনা এতিয়া স্বদেশলৈ উভতি যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
সোমবাৰে হাছিনাই নতুন পাছপ'ৰ্টৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে বাংলাদেশ চৰকাৰেও ভাৰতৰ পৰা হাছিনাৰ প্ৰত্যাৰ্পণ বিচাৰি আছে লগতে স্বদেশলৈ উভতি যাবলৈ নতুন পৰিচয় পত্ৰৰ প্ৰয়োজন বুলি দিয়া পৰামৰ্শ খাৰিজ কৰিছে । হাছিনাই চলিত মাহতে দ্য এছ'চিয়েটেড প্ৰেছক দিয়া এটা সাক্ষাৎকাৰত কয় যে ডিচেম্বৰ মাহত তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে বাংলাদেশলৈ উভতি যাব ।
দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছৰ সূত্ৰৰ মতে লণ্ডনত থকা বাংলাদেশৰ শীৰ্ষ কূটনীতিবিদগৰাকীলৈ ইমেইলযোগে হাছিনাৰ এজন অধিবক্তাই পাছপ’ৰ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
Ousted Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina has requested a new passport and identity card to return to Bangladesh from exile in India. She was sentenced to death in her absence last year for ordering a deadly crackdown on the uprising. 🔴 More on https://t.co/MbrRGkFKRg https://t.co/mx4DEcCYfT— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 9, 2026
হাছিনাৰ সহায়ক আবু ওবেইদা আৰিনে এপিক কয়, "এয়া তেওঁৰ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । পূৰ্বৰ চৰকাৰে তেওঁৰ নথি-পত্ৰ বাতিল কৰাৰ বাবে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাংলাদেশী নাগৰিক হিচাপে নিজৰ মৌলিক অধিকাৰ পুনৰ লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ লাভ কৰাৰ বাবে আগ্ৰহী ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত বাংলাদেশলৈ উভতি যাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ আৰু নিঃসন্দেহে ঘৰলৈ উভতি আহিব ।" অৱশ্যে বাংলাদেশ চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই । বৃহস্পতিবাৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী হুমায়ুন কোবীয়ে কয় যে বাংলাদেশৰ সৈতে প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তিৰ অধীনত ভাৰতে হাছিনাক গতাই দিয়াটো বিচাৰে । অৱশ্যে ভাৰতে হাছিনাৰ প্ৰত্যাৰ্পণত এতিয়ালৈ কোনো সেউজ সংকেত দিয়া নাই ।
ঢাকাত সাংবাদিকৰ আগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আমি বিচাৰো হাছিনাক গতাই দিয়া হওক । হাছিনাক গতাই দিয়া হ'ব । তেওঁ এগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী । তেওঁ পলাতক । বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ মাজত সক্ৰিয় প্ৰত্যাৰ্পণ চুক্তি আছে ।"
উল্লেখ্য যে বাংলাদেশত ছাত্ৰ অন্দোলনৰ পিছত ২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত সেনাই হাছিনাক ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰে । ইফালে ২০২৫ চনত এখন বিশেষ ন্যায়াধিকৰণে হাছিনাক মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ বাবে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তিৰ ৰায় দিছিল । একেদৰে ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ বাবেও তেওঁক দোষাৰোপ কৰা হৈছিল ।
যিটো আন্দোলনত শ শ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহু লোক আহত হৈছিল । ইফালে ৰাষ্ট্ৰসংঘই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি আন্দোলনত প্ৰায় ১৪০০ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । ইফালে হাছিনাই কোনো অন্যায় কৰা নাই বুলি দাবী কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
বাংলাদেশ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ‘গণ গ্ৰেপ্তাৰ’, 'বিৰোধীক দমন'ৰ অভিযোগ শ্বেখ হাছিনাৰ