বাংলাদেশ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ‘গণ গ্ৰেপ্তাৰ’, 'বিৰোধীক দমন'ৰ অভিযোগ শ্বেখ হাছিনাৰ
২০২৪ চনত চৰকাৰবিৰোধী প্ৰতিবাদৰ পিছত ক্ষমতাচ্যুত হোৱা হাছিনাই অভিযোগ কৰে যে আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহে দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ব্যাপক অনুসন্ধান আৰু তালাচী অভিযান চলাই আছে ।
Published : October 28, 2026 at 10:18 AM IST
ঢাকা : বাংলাদেশৰ পদচ্যুত প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই মঙলবাৰে অভিযোগ কৰে যে দেশখনত “ব্যাপক মাত্ৰাত গ্ৰেপ্তাৰ, তালাচী আৰু নিৰ্যাতন” দেখা গৈছে ।
বাংলাদেশ আৱামি লীগে ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত শ্বেখ হাছিনাই কয়, "আজিৰ বাংলাদেশ গণ গ্ৰেপ্তাৰ, গণ তালাচী, নিৰ্যাতন, ভুৱা গোচৰ, অন্যায়ভাৱে হত্যা আৰু মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ দেশত পৰিণত হৈছে । দেশখনত আইন বুলিবলৈ একো নাই, নাই অধিকাৰ আৰু ৰাইজৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে ।"
২০২৪ চনত চৰকাৰবিৰোধী প্ৰতিবাদৰ পিছত ক্ষমতাচ্যুত হোৱা হাছিনাই অভিযোগ কৰে যে আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহে “গোপালগঞ্জকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ব্যাপক অনুসন্ধান অভিযান আৰু তালাচী চলাই আছে” । প্ৰতিদিনে ৫ হাজাৰৰ পৰা ৭ হাজাৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।
হাছিনাই কয় যে বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণক “তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ আৰু আইনী সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা” প্ৰদান কৰাটো প্ৰয়োজন । তেওঁ কয়, "ফোঁপোলা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে ক্ষমতালৈ অহা চৰকাৰখনে দেশৰ পৰা আৱামি লীগক নিৰ্মূল কৰাৰ অভিযানত নামি পৰিছে ।"
বিএনপি চৰকাৰে যেনেদৰে অৰ্থনীতি চম্ভালি আছে তাৰ সমালোচনা কৰি তেওঁ গেছ, বিদ্যুৎ, ইন্ধন আৰু সাৰৰ নাটনি, সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ লগতে মিল আৰু কাৰখানা বন্ধ হোৱা আৰু বিনিয়োগৰ গতি মন্থৰ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
উল্লেখ্য যে বাংলাদেশত ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন হিংসাত্মক ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদৰ পিছত ২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত হাছিনাৰ চৰকাৰ ওফৰি যায় । তাৰ পিছত হাছিনাই ভাৰতলৈ পলায়ন কৰে । তেতিয়াৰে পৰাই তেওঁ ভাৰতত বসবাস কৰি আহিছে ।
আনহাতে, হাছিনাৰ পদত্যাগৰ পিছত দায়িত্ব লোৱা অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰখনে সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী আইনৰ অধীনত কাৰ্যবাহী আদেশৰ অধীনত তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দল আৱামি লীগ ভংগ কৰে ।
২০২৪ চনৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদৰ ওপৰত হিংসাত্মক দমনৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ ন্যায়াধিকৰণত মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তেওঁৰ অনুপস্থিতিতে হাছিনাক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় ।
হাছিনাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ 'ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত' বুলি খাৰিজ কৰিছে । ইফালে বিগত কিছুদিনৰ পৰা বাংলাদেশে হাছিনাক প্ৰত্যৰ্পণ কৰাটো বিচাৰি আছে । নতুন দিল্লীয়ে এই প্ৰত্যৰ্পণৰ অনুৰোধ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু ইয়াক আইনী বিবেচনাধীন বুলি উল্লেখ কৰিছে ।