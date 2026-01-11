মিচিচিপিত হাহাকাৰ : দুহাতত বন্দুক লৈ এফালৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰিলে শিশুসহ ছয়জনক

মিচিচিপিত হাহাকাৰ : দুহাতত বন্দুক লৈ এফালৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰিলে শিশুসহ ছয়জনক
পিতৃ, ভাতৃ, ককাক, ৭ বছৰীয়া এটি শিশু, গীৰ্জাৰ এজন পাষ্টৰ আৰু পাষ্টৰৰ ভাতৃক তিনিটা ভিন্ন স্থানত গুলীয়াই হত্যা কৰে ২৪ বছৰীয়া এজন লোকে ৷
ৱেষ্ট পইণ্ট: আমেৰিকাৰ মিচিচিপিৰ এজন ২৪ বছৰীয়া লোকে ছয়জন লোকক গুলীয়াই হত্যা কৰে ৷ দেশখনত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ঘটনাই ৷ লোকজনে তেওঁৰ পিতৃ, ভাতৃ, ককাক, ৭ বছৰীয়া এটি শিশু, গীৰ্জাৰ এজন পাষ্টৰ আৰু পাষ্টৰৰ ভাতৃক শুকুৰবাৰে নিশা তিনিটা ভিন্ন স্থানত গুলীয়াই হত্যা কৰে । হত্যাকাৰী ডাৰিকা এম মূৰ নামৰ লোকজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
শনিবাৰে এখন সংবাদমেলত ক্লে কাউণ্টীৰ শ্বেৰিফ এডি স্কটে কয় যে প্ৰমাণ আৰু সাক্ষীয়ে ইংগিত দিয়ে যে ডাৰিকা এম মূৰেই একমাত্ৰ শ্বুটাৰ আছিল । স্কটে কয়, “পৰিয়ালৰ এজন সদস্যই নিজৰ পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰিছে । কাৰণ যিয়েই নহওক কিয়, আমি আশা কৰিছো যে আমি গম পাম ।”
জেকচনৰ পৰা প্ৰায় ১২৫ মাইল (২০০ কিলোমিটাৰ) উত্তৰ-পূবে থকা পথাৰ, হাবিতলীয়া এটা অঞ্চলত মূৰে প্ৰথমে নিজৰ পিতৃ ৬৭ বছৰীয়া গ্লেন মূৰ, ভাতৃ ৩৩ বছৰীয়া কুইণ্টন মূৰ আৰু ককাক ৫৫ বছৰীয়া উইলি এড গিন্সক হত্যা কৰিছিল ।
শ্বেৰিফে কয় যে তাৰ পিছত মূৰে নিজৰ ভাতৃৰ ট্ৰাকখন চুৰি কৰি কেইমাইলমান গাড়ী চলাই এজন খুলশালীয়েকৰ ঘৰলৈ যায়, য’ত তেওঁ জোৰকৈ সোমাই যৌন নিৰ্যাতন চলাবলৈ চেষ্টা কৰে । স্কটে কয় যে মূৰে তাৰ পিছত তাত ৭ বছৰীয়া এগৰাকী ছোৱালীক গুলীয়াই হত্যা কৰে ।
"৭ বছৰীয়া শিশু এটাক হত্যা কৰিবলৈ কেনেধৰণৰ উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে নাজানো । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে, তাৰ পিছত মূৰে সৰু শিশু এটাৰ মূৰত বন্দুক ৰাখে যদিও তেওঁক গুলীয়াই হত্যা কৰা হোৱা নাছিল । তেওঁ ট্ৰিগাৰ টানিব পৰা নাছিল নে বন্দুকটোৰ কিবা গণ্ডগোল হৈছিল সেয়া স্পষ্ট হোৱা নাই । ইয়াৰ পিছত মূৰে গাড়ীৰে সৰু গীৰ্জা এপষ্টোলিক চাৰ্চ অৱ দ্য লৰ্ড জিছুছলৈ যায় । তাত তেওঁ এটা বাসগৃহ ভাঙি পাষ্টৰ আৰু তেওঁৰ ভাতৃক হত্যা কৰি তেওঁলোকৰ এখন বাহন চুৰি কৰি লৈ যায ।" স্কটে কয় ৷
স্কটে আৰু কয় যে শেষৰ দুজন ভুক্তভোগী ৰেভাৰেণ্ড বেৰী ব্ৰেডলি আৰু চেমুৱেল ব্ৰেডলিয়ে বেছিভাগ সময় ওচৰৰ কলম্বাছত বাস কৰিছিল যদিও ছুটীৰ দিনবোৰ গীৰ্জাৰ চৌহদত কটাইছিল । মূৰৰ হাতত এটা ৰাইফল আৰু এটা হেণ্ডগান আছিল । মূৰে বন্দুকসমূহ ক’ৰ পৰা লাভ কৰিছিল তাৰ তদন্ত কৰি আছে আৰক্ষীয়ে ।
