পেৰুত ইউৰোপীয় পৰ্যটক কঢ়িয়াই অনা বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত; নিহত ১৩ জন
দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পেৰুত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা ৷ বিমানখনত থকা সকলো পৰ্যটকৰ মৃত্যু । মৃত্যু হোৱা লোকসকল ইটালী, স্পেনিছ আৰু জাৰ্মানৰ নাগৰিক আছিল ।
Published : August 2, 2026 at 9:54 AM IST
লীমা : শনিবাৰে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পেৰুত এখন বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ যাৰ ফলত ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । আল জজীৰাৰ বাতৰি অনুসৰি, বিমানখনত কেবাজনো যাত্ৰী আছিল ৷ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা মতে তেওঁলোকক বেছিভাগেই পৰ্যটক বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে, যিসকলে বিখ্যাত নাজকা লাইন চাবলৈ গৈ আছিল । নাজকা লাইনছ হৈছে ঐতিহাসিক প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থানৰ সংকলন য'ত মাটিত খোদিত কৰা বৃহৎ জিঅ'গ্লিফ (বিশাল অংকন বা জিঅ'গ্লিফ) আছে ।
দেশখনৰ দক্ষিণ দিশত হোৱা এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী মেজৰ জৰ্জ এণ্ড্ৰেডে সাংবাদিকৰ আগত কয়, ‘‘আমাৰ হাতত থকা তথ্য মতে, ১১ জন যাত্ৰী আৰু দুজন ক্ৰু মেম্বাৰৰ মৃত্যু হৈছে ।’’ আল জজীৰাৰ মতে, স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ফলত তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান অসম্ভৱ হৈ পৰে । খবৰ অনুসৰি বিমানখনে ইকা বিভাগৰ পিস্কোৰ পৰা উৰা মাৰিছিল ৷
Footage shows firefighters dousing the wreckage of a crashed tourist aircraft in southern Peru. Police said the plane was carrying 13 people when it went down while flying over the ancient archaeological site of the Nazca Lines. pic.twitter.com/qqIRZk2lgN— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 2, 2026
উল্লেখ্য যে, পেৰু হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণৰ এক প্ৰধান গন্তব্যস্থান ৷ ই দেশখনৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহ চাবলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰে, য’ত আছে মাচু পিচ্ছুৰ ইনকা দুৰ্গ আৰু কুস্কোৰ বিশাল থলুৱা শিলৰ অট্টালিকাসমূহ ।
A plane carrying European tourists to view the famed Nazca Lines crashed into a field outside the Peruvian city of Nazca, killing 13 people, local authorities said.— Press Trust of India (@PTI_News) August 2, 2026
Nazca's municipal government said the plane departed from the nearby city of Ica on Saturday and was operated by… pic.twitter.com/eveCRKoK4P
আল জজীৰাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি পেৰুৰ বৈদেশিক বাণিজ্য আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰায় ৩.৫ কোটি জনসংখ্যা থকা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ এই দেশখনলৈ ২০২৫ চনত ৪১ লাখতকৈ অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটক আহিছিল । ই বিখ্যাত নাজকা লাইন্স দেশখনৰ দক্ষিণ উপকূলৰ মৰুভূমি অঞ্চলত অৱস্থিত, যিটো এণ্ডিয়ান পৰ্বতমালাৰ কাষেৰে চলি আছে ।
৫০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা ৫০০ খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰৰ এই স্থানৰ গভীৰ সাংস্কৃতিক মূল্যৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৈক্ষিক, বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থাই আনুষ্ঠানিকভাৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে । ইউনেস্কোৱে ইয়াৰ পৰিমাণ, প্ৰকৃতি, আকাৰ আৰু ধাৰাবাহিকতাৰ বাবে প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থানটোক প্ৰত্নতত্ত্বৰ অন্যতম বৃহৎ ৰহস্য হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰিছে ।
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থাই (ইউনেস্কো) নিজৰ চৰকাৰী পৰ্টেলত কয় যে জিঅ’গ্লিফসমূহত জীৱিত জীৱ, ষ্টাইলাইজড উদ্ভিদ আৰু কাল্পনিক জীৱৰ লগতে কেইবা কিলোমিটাৰ দীঘল জ্যামিতিক আকৃতিৰ চিত্ৰণ কৰা হৈছে ।