সেনাবাহিনীৰ B-52 Bomber বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত; ৮ জন লোকৰ মৃত্যু
আকৌ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ’ল আন এখন বিমান ৷ এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান আমেৰিকা ৷ ইতিমধ্যে বিমানখনত থকা আটাইকেইজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে নিশ্চিত কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলে ৷
Published : June 16, 2026 at 10:00 AM IST
কেলিফৰ্ণিয়া: সোমবাৰে দক্ষিণ কেলিফৰ্ণিয়াৰ মোজাভে মৰুভূমিত থকা আমেৰিকাৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিৰ পৰা উৰণৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বি-৫২ ষ্ট্ৰেট’ফ’ৰ্ট্ৰেছ বোমাৰু বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ ফলত বিমানখনত জুই লাগে ৷ জানিব পৰা মতে, বিমানখনত থকা আঠজন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৷ এই তথ্য সদৰী কৰিছে সামৰিক বিষয়াসকলে ৷ তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি, এই দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান এই ঘটনাৰ তদন্ত চলি আছে ।
CNN-ৰ তথ্য অনুসৰি, লছ এঞ্জেলছৰ উত্তৰত অৱস্থিত এডৱাৰ্ডছ বায়ুসেনা ঘাটিত নিয়মীয়া পৰীক্ষামূলক অভিযানৰ সময়ত পুৱা প্ৰায় ১১:২০ বজাত (স্থানীয় সময় অনুসৰি) বিমানখন হঠাত তললৈ নামি আহে । ৰাণৱেৰ ওচৰৰ বিমানখন জ্বলি ধ্বংস হৈ যায় আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটো ক’লা ধোঁৱাৰে আৱৰি ধৰে ৷ আনহাতে জৰুৰীকালীন বাহনসমূহে ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানত উপস্থিত হৈ এই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও দুৰ্ঘটনাৰ পাছত বিমানখনৰ একোৱেই বাকী নাথাকিল । সকলো জ্বলি ছাৰখাৰ হৈ যায় ৷
Eight people aboard a B-52 bomber that crashed shortly after takeoff Monday morning at a U.S. Air Force base in Southern California’s Mojave Desert are believed to be dead, according to the Air Force. https://t.co/S3VQi5th6d— The Associated Press (@AP) June 15, 2026
এডৱাৰ্ডছৰ ৪১২ নং টেষ্ট উইঙৰ ডেপুটি কমাণ্ডাৰ কৰ্ণেল জেমছ হেইছে এক সংবাদমেলত কয় যে বিমানখনত থকা কোনো লোক জীৱিত অৱস্থাত নাই । হেইছে কয়, ‘‘আমি আঠজন মহান আমেৰিকানক হেৰুৱালো আৰু কৰ্তৃপক্ষই নিহতসকলৰ পৰিয়ালক অৱগত কৰাৰ কাম কৰি আছে ৷’’ হেইছে কয়, ‘‘এই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ তৎক্ষণাত জানিব পৰাটো সম্ভৱ ৱহয় ৷ তদন্তত ছমাহ সময় লাগিব পাৰে ।’’
উল্লেখ্য যে, বি-৫২ ষ্ট্ৰেট’ফ’ৰ্ট্ৰেছ হৈছে আমেৰিকাৰ বায়ুসেনাৰ সৈতে এতিয়াও সক্ৰিয় সেৱাত থকা অন্যতম পুৰণি বিমান । ১৯৫৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেৱাত যোগদান কৰা বয়িং বি-৫২ ষ্ট্ৰেট’ফ’ৰ্ট্ৰেছ হৈছে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বোমাৰু বিমান ৷ ই গতানুগতিক আৰু পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ দুয়োটা কঢ়িয়াই নিব পৰা বিমান আছিল ৷ ভিয়েটনামৰ পৰা ইৰাণলৈকে কেইবাটাও সংঘাতত আমেৰিকাৰ সেনাই এই বিমান ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।