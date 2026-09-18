ETV Bharat / international

পাকিস্তানত আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ : নিহতৰ সংখ্যা ১৬ লৈ বৃদ্ধি

কোহাট জিলাত এটা মছজিদত ইত্তেহাদ-উল-মুজাহিদিন পাকিস্তানৰ আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ । ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ গৰিহণা ।

representative image
পাকিস্তানত আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ (ANI)
author img

By PTI

Published : September 18, 2026 at 7:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পেছোৱাৰ (পাকিস্তান) : উত্তৰ-পশ্চিম পাকিস্তানৰ কোহাট জিলাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে । পুলিচ লাইনৰ সমীপৰ মছজিদত নামাজৰ সময়তে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় । আত্মঘাতী বিস্ফোৰণটোত ১৬ গৰাকী লোক নিহত হোৱাৰ লগতে বহু লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।

খাইবাৰ পখতুনখোৱাৰ ৰাজধানী পেছাৱাৰৰ পৰা প্ৰায় ৬০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পশ্চিমে থকা কোহাটৰ পুৰণি পুলিচ লাইনৰ সমীপত থকা মছজিদত এই বিস্ফোৰণ হোৱা বুলি স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লোকে জনাইছে ।

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি এজন আক্ৰমণকাৰীয়ে বিস্ফোৰক ভৰ্তি বাহন মছজিদৰ চৌহদত খুন্দা মাৰে । তাৰ পিছত অস্ত্ৰধাৰী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীচালনা কৰে । আৰক্ষী অধীক্ষক জুলফিক্কৰ হামিদে জনোৱা মতে এই আত্মঘাতী বিস্ফোৰণত ৫ গৰাকী আৰক্ষী জোৱান আৰু ১১ গৰাকী সাধাৰণ নাগৰিক নিহত হয় ।

তেওঁ কয়, "বাহনখনে মছজিদৰ গেটত খুন্দা মাৰে আৰু তাৰ পিছত বিস্ফোৰণ হয় । গুলীচালনাও হয় । সন্ত্ৰাসবাদীৰে গুলীচালনাৰ সময়ত বিশেষ শাখাৰ ভৱনত আন এটা আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ হয় ।

ইফালে ইত্তেহাদ-উল-মুজাহিদিন পাকিস্তান নামৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে । হাফিজ গুল বাহাদুৰ গ্ৰুপ, হাৰাকত ইনকিলাব-ই-ইছলামী পাকিস্তান আৰু লস্কৰ-ই-ইছলামক লৈ গঠিত এই গোটটো ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত গঠন হৈছিল ।

জিলা সদৰ হাস্পতালৰ এম এছ তাহিৰ আলী শ্বাহৰ এক উদ্ধৃতি অনুসৰি বিস্ফোৰণৰ পিছত ৫০ জনতকৈ অধিক লোক আহত হোৱাৰ লগতে ১৫ টা মৃতদেহ চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল । আনহাতে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে এই বিস্ফোৰণ ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে ইয়াৰ ফলত মছজিদৰ চাদ ভাঙি যায় । মছজিদৰ বাহিৰতো বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হয় ।

আহতসকলৰ অধিকাংশই নামাজৰ বাবে আহিছিল । কিছুমান ভিডিঅ' ফুটেজত মছজিদৰ ভিতৰত কেইবাটাও মৃতদেহ পৰি থকা দেখা গৈছে । খাইবাৰ পাখতুনখোৱাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ মুখপাত্ৰ বিলাল আহমদ ফাইজিৰ মতে বিস্ফোৰণৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে উদ্ধাৰকাৰী দলে সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । তেওঁ কয় যে উদ্ধাৰকাৰী দলে কেইবাজনো আহতক ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।

বিস্ফোৰণৰ পিছতে আৰক্ষী অধীক্ষক হামিদে জিলাখনৰ স্থানীয় আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে । তেওঁ আহতসকলৰ উচিত আৰু তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিছে । তেওঁ কয় যে খাইবাৰ পাখতুনখোৱা আৰক্ষী সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনে কাৰ্যই সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী স্থিতি দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি আছিফ আলী জাৰ্দাৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফেও এই কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা দি বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত উত্থান লাভ কৰা সন্ত্ৰাসবাদীক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মূল কৰাটো ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বৰীফে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে । চৰকাৰী ৰেডিঅ' পাকিস্তানে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি তেওঁ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান ক্ষিপ্ৰ কৰিবলৈও কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিছে ।

ইফালে খাইবাৰ পাখতুনখোৱাৰ গৱৰ্ণৰ ফেইজাল কৰিম কুণ্ডীয়েও এই বিস্ফোৰণক গৰিহণা দি কয়, "সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সৈতে থিয় দিছে ।" প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছোহেইল আফ্ৰিদীয়েও এই বিস্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে ।

উল্লেখ্য যে বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা পাকিস্তানত বিশেষকৈ খাইবাৰ পাখতুনখোৱা আৰু বেলুচিস্তান প্ৰদেশত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । এনে পৰিস্থিতিত কেইবাটাও এই ধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

পাকিস্তান-চীন সীমান্তৰ তথাকথিত যৌথ আয়োগক নাকচ কৰিলে ভাৰতে

TAGGED:

BLAST IN PAKISTAN
পাকিস্তান
আত্মঘাতী বিস্ফোৰণ
খাইবাৰ পখতুনখোৱা
PAKISTAN SUICIDE BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.