পথত ৰৈ থকা ট্ৰাকত মিনিবাছৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, থিতাতে প্ৰাণ গ’ল ৭ জন শ্ৰমিকৰ
ডুবাইত পথৰ মাজত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত মিনিবাছে খুন্দা মাৰে ৷ ডুবাইত থকা ভাৰতৰ কনছুলেটে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷
By ANI
Published : June 9, 2026 at 11:24 AM IST
ডুবাই : ডুবাইত সোমবাৰে এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো ভাৰতীয় শ্ৰমিক নিহত হয় ৷ ডুবাই আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, পথৰ মাজত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত মিনিবাছে খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাত সাতজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৯ জন আহত হয় ৷
ডুবাইত থকা ভাৰতৰ কনছুলেটে এক্সত পোষ্ট কৰি এই দুৰ্ঘটনাৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেলে কয় যে তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলে চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি আহত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰি সকলো সম্ভাৱ্য সহায় আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত কৰিছে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে এই কঠিন সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক আমাৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।
Deeply saddened by the tragic road accident in Dubai that claimed the lives of several Indian workers.— India in Dubai (@cgidubai) June 8, 2026
Our officials visited the hospital, met the injured Indians, and are working closely with local authorities to provide all possible assistance and support.
Our heartfelt…
ডুবাই আৰক্ষীৰ যান-বাহন বিভাগৰ সাধাৰণ সঞ্চালক ব্ৰিগেডিয়াৰ জুমা চালেম বিন ছুৱাইডানে কয় যে বাছ চালকজন অন্যমনস্ক হৈ পৰিছিল অথবা নিৰাপদ দূৰত্ব বজাই ৰখাত ব্যৰ্থ হয়, যাৰবাবে তেওঁ ৰৈ থকা ট্ৰাকখনত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে ৷
তেওঁ লগতে কয়, "এই দুৰ্ঘটনাত ৭ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৯ জন আহত হয় ৷ ইয়াৰে ৫ জন অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাৰ বিপৰীতে চাৰিজন সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ আহত লোকসকলক চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ।" ভাৰতীয় মিছনৰ বিষয়াসকলে চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি আহত ভাৰতীয়সকলক সাক্ষাৎ কৰে ।
দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যান-বাহন দুৰ্ঘটনা তদন্ত বিভাগৰ বিশেষজ্ঞক ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন আৰু প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সেই স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বুলি ব্ৰিগেডিয়াৰ জুমা চালেমে জানিবলৈ দিয়ে ৷