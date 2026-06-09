ETV Bharat / international

পথত ৰৈ থকা ট্ৰাকত মিনিবাছৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা, থিতাতে প্ৰাণ গ’ল ৭ জন শ্ৰমিকৰ

ডুবাইত পথৰ মাজত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত মিনিবাছে খুন্দা মাৰে ৷ ডুবাইত থকা ভাৰতৰ কনছুলেটে এই দুৰ্ঘটনাক লৈ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷

Road accident in Dubai
ট্ৰাকৰ সৈতে মিনিবাছৰ সংঘৰ্ষত ৭ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : June 9, 2026 at 11:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডুবাই : ডুবাইত সোমবাৰে এক শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো ভাৰতীয় শ্ৰমিক নিহত হয় ৷ ডুবাই আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, পথৰ মাজত ৰৈ থকা এখন ট্ৰাকত মিনিবাছে খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাত সাতজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৯ জন আহত হয় ৷

ডুবাইত থকা ভাৰতৰ কনছুলেটে এক্সত পোষ্ট কৰি এই দুৰ্ঘটনাৰ শোক প্ৰকাশ কৰে ৷ ভাৰতৰ কনছুলেট জেনেৰেলে কয় যে তেওঁলোকৰ বিষয়াসকলে চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰি আহত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰি সকলো সম্ভাৱ্য সহায় আগবঢ়োৱাটো নিশ্চিত কৰিছে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে এই কঠিন সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক আমাৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।

ডুবাই আৰক্ষীৰ যান-বাহন বিভাগৰ সাধাৰণ সঞ্চালক ব্ৰিগেডিয়াৰ জুমা চালেম বিন ছুৱাইডানে কয় যে বাছ চালকজন অন্যমনস্ক হৈ পৰিছিল অথবা নিৰাপদ দূৰত্ব বজাই ৰখাত ব্যৰ্থ হয়, যাৰবাবে তেওঁ ৰৈ থকা ট্ৰাকখনত পিছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে ৷

তেওঁ লগতে কয়, "এই দুৰ্ঘটনাত ৭ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ৯ জন আহত হয় ৷ ইয়াৰে ৫ জন অৱস্থা গুৰুতৰ হোৱাৰ বিপৰীতে চাৰিজন সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ আহত লোকসকলক চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ।" ভাৰতীয় মিছনৰ বিষয়াসকলে চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি আহত ভাৰতীয়সকলক সাক্ষাৎ কৰে ।

দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ যান-বাহন দুৰ্ঘটনা তদন্ত বিভাগৰ বিশেষজ্ঞক ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন আৰু প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সেই স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় বুলি ব্ৰিগেডিয়াৰ জুমা চালেমে জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : পঞ্জাৱৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ল'লে কেইবাজনৰো, আহত বহুজন

মালবাহী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড খুন্দা যাত্ৰীবাহী টাটা মেজিকৰ, শিশুসহ পাঁচগৰাকী আহত

দ খাৱৈত বাহন পৰি পৰ্যটকসহ নিহত ৮

TAGGED:

ডুবাইত পথ দুৰ্ঘটনা
ডবাইত ভাৰতীয় শ্ৰমিকৰ মৃত্যু
ট্ৰাকৰ সৈতে মিনিবাছৰ সংঘৰ্ষ
ইটিভি ভাৰত অসম
ROAD ACCIDENT IN DUBAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.