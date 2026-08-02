ইণ্ডোনেছিয়াৰ সাগৰত অগ্নিকাণ্ড : ৫ জনৰ মৃত্যু, ৪১ জন সন্ধানহীন
অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ফেৰীখনত আছিল ২৭১ জন লোক ৷ একাংশ যাত্ৰীয়ে সাগৰত জপিয়াই প্ৰাণৰক্ষাৰ চেষ্টা চলায় ৷
Published : August 2, 2026 at 6:53 PM IST
নতুন দিল্লী: ইণ্ডোনেছিয়াৰ সমুদ্ৰ বক্ষত দেওবাৰে এক ফেৰীত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত ৷ এই শোকাবহ ঘটনাত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ আন ৪১ জন যাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে ৷ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ফেৰীখনত ২৭১ জন যাত্ৰী আছিল ৷ জুই দেখা মাত্ৰকে বহু লোকে সাগৰত জপিয়াই প্ৰাণৰক্ষাৰ চেষ্টা চলাই আৰু ইয়াৰে একাংশ লোক সন্ধানহীন হৈ পৰে ৷
অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী বিষয়াৰ উদ্ধৃতিৰে সংবাদ সংস্থা এএফপিয়ে এই খবৰ প্ৰকাশ কৰিছে । আঞ্চলিক চুৰাবায়া অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী সংস্থাই শেহতীয়াকৈ জনোৱা অনুসৰি জাহাজখনত থকা ২২৫ জন লোকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
ইণ্ডোনেছিয়াৰ নেশ্যনেল চাৰ্চ এণ্ড ৰেচকিউ এজেন্সী ‘বাছাৰ্নাছ’ৰ তথ্য অনুসৰি একাংশ যাত্ৰীয়ে সাগৰত জপিয়াই প্ৰাণৰক্ষাৰ চেষ্টা চলায় ৷ অৱশ্যে এই ফেৰীখনৰ কাষতে থকা এখন জাহাজে তেওঁলোকক সাগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে । সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, ফেৰীখনৰ ওচৰতে আন চাৰিখন জাহাজ থিয় আছিল যদিও জাহাজ কেইখনত থকা জ্বলনশীল সামগ্ৰীৰ বাবে সম্ভাব্য বিপদৰ কথা ভাবিয়েই তেওঁলোকে ফেৰীৰ কাষ চপা নাছিল ৷
বাছাৰ্নাছে জনোৱা মতে, ফেৰীখন পূব জাভাৰ চুৰাবায়াৰ পৰা দক্ষিণ চুলাৱেছিৰ মাকাছাৰলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে কেপ্তেইনে ফেৰীৰ কোম্পানীটোক ফোনযোগে অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ দিয়ে । অৱশ্যে তাৰপিছৰে পৰা কোম্পানী আৰু কেপ্তেইনৰ মাজত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ৷
এক বিবৃতিত কোম্পানীটোৱে কয়, ‘‘যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৰ সুৰক্ষা আমাৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ । আমি সকলো সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগ কৰি আছো যাতে ফেৰীখন খালী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দ্ৰুত, নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে সম্পন্ন কৰা হয় ।’’
উল্লেখ্য যে, ১৭,০০০ৰো অধিক দ্বীপপুঞ্জৰে গঠিত ইণ্ডোনেছিয়াৰ সাগৰত সময়ে সময়ে এইধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ৷ সুৰক্ষাজনিত কাৰকৰ শিথিলকৰণ আৰু সঘনাই হোৱা বতৰৰ পৰিৱৰ্তনে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাৰ মূল কাৰক ৷
যোৱা জুলাই মাহত চুলাৱেছি দ্বীপৰ দক্ষিণে অৱস্থিত চেলায়াৰ নামৰ এটা ক্ষুদ্ৰ দ্বীপৰ সমীপত ৭০ জনতকৈ অধিক লোক কঢ়িয়াই অনা এখন ফেৰী ডুব গৈছিল ৷ এই দুৰ্ঘটনাত কমেও চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে ১৪জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠাৰ অন্তিম আৰোহণতেই নিৰ্মল পূৰ্জাসহ ১০ পৰ্বতাৰোহীৰ মৃত্য়ু