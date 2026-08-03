শান্তি সমদলৰ মাজতে পাকিস্তানত বিস্ফোৰণ : ১৪ জন নিহত
কোনো ব্যক্তি বিশেষ অথবা সন্ত্ৰাসবাদী গোটে বৰ্তমানলৈকে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই ।
Published : August 3, 2026 at 12:51 AM IST
পেছোৱাৰ(পাকিস্তান): উত্তৰ-পশ্চিম পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পখতুনখোৱা প্ৰদেশত দেওবাৰে সংঘটিত হয় বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ৷ অঞ্চলটোত বাহিৰ কৰা শান্তি সমদলৰ মাজতে আত্মঘাতী বোমাৰুৰ আক্ৰমণত পাঁচজন নিৰাপত্তাৰক্ষীকে ধৰি কমেও ১৪ জন লোক নিহত হয় ৷ আনহাতে, বাৰ জনৰো অধিক লোক আহত হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
সেই সময়ত স্বাত জিলাৰ কাবাল চহৰ থানাৰ সন্মুখত শান্তি সমদলটো উপস্থিত হৈছিল ৷ ঠিক তেনে সময়তে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় । অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে কোনো ব্যক্তি বিশেষ অথবা সন্ত্ৰাসবাদীৰ গোটে বৰ্তমানলৈকে এই আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই ।
ৰেচকিউ ১১২২ শ্বাটৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, ছাইদু শ্বৰীফস্থিত কেন্দ্ৰীয় চিকিৎসালয়লৈ ৯টা মৃতদেহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ বিপৰীতে কাবাল হাস্পতালৰ চিকিৎসকে আন পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে ৷ যাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ মুঠ সংখ্যা ১৪ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
স্বাত আমান জিৰ্গা(স্থানীয় জনজাতীয় পৰিষদ)ৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছিল এই শান্তি সমদল ৷ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে অঞ্চলটোত শান্তি স্থাপনৰ দাবীত শ্লোগান দিয়াৰ লগতে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড তুলি লৈছিল ৷ আৰক্ষীৰ নীৰৱ ভূমিকাৰ বাবে বিগত কেইমাহমানৰ পৰা অঞ্চলটোত নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।
স্বাতৰ জিলা আৰক্ষী বিষয়াৰ মতে, সন্দেহযুক্ত আত্মঘাতী বোমাৰুৱে কাবাল থানা আৰু আৰক্ষী নিৱেশৰ চৌহদত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাই যদিও মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত আৰক্ষীয়ে তেওঁক বাধা প্ৰদান কৰে । ডিপিঅ’ই জনোৱা মতে, ইয়াৰ পিছত আক্ৰমণকাৰীয়ে বিস্ফোৰকখিনি বিস্ফোৰণৰে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ক্ষতিসাধন কৰে যদিও কটকটীয়া নিৰাপত্তাসম্পন্ন চৌহদটোৰ কোনো ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰিলে ৷
মালাকান্দ আঞ্চলিক আৰক্ষী বিষয়া চৈয়দ ফিদা হাছান শ্বাহে কয়, ‘‘আৰক্ষীয়ে সময়মতে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাই বিস্ফোৰণৰ মাত্ৰা অধিক ভয়াৱহ হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে ৷ কাবাল আৰক্ষী নিৱেশত এখন থানা, আৰক্ষী লাইন, এটা সুবিধা প্ৰদান কেন্দ্ৰ আৰু আন কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে ।
ৰেচকিউ ১১২২ৰ সঞ্চালকপ্ৰধান শ্বাহ ফাহাদৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি স্বাতৰ জিলা জৰুৰীকালীন বিষয়া শ্বোৱেইব মনছুৰৰ তত্বাৱধানত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷ স্থানীয় সময় অনুসৰি নিশা প্ৰায় ৯ বজালৈকে উদ্ধাৰকাৰী দলে ১৫ জনতকৈ অধিক আহত লোকক জৰুৰীকালীন চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ অৰ্থে বিভিন্ন চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
মালাকান্দৰ উপ-মহাপৰিদৰ্শকৰ মতে, আহত লোকসকলৰ ভিতৰত পাঁচজন আৰক্ষী জোৱান, তিনিজন সাধাৰণ লোক আৰু এটা শিশু আছে । নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অঞ্চলটো ঘেৰি ধৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, খাইবাৰ পাখতুনখোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহম্মদ ছোহেইল আফ্ৰিদীয়ে স্বত জিলাৰ কাবাল অঞ্চলত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণক তীব্ৰ গৰিহণা দি আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন বিচাৰে ।
বিস্ফোৰণত নিহত আৰক্ষী জোৱান আৰু সাধাৰণ লোকসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ৰাজ্যপাল ফৈছাল কৰিম কুণ্ডীয়ে এই বিস্ফোৰণৰ গৰিহণা দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক: ইণ্ডোনেছিয়াৰ সাগৰত অগ্নিকাণ্ড : ৫ জনৰ মৃত্যু, ৪১ জন সন্ধানহীন