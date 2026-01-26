দক্ষিণ ফিলিপাইনছত ফেৰী ডুবি ১৮ জনৰ মৃত্যু, ২৪ জন নিৰুদ্দেশ
জাম্বোয়াংগা উপদ্বীপৰ সমীপত অৱস্থিত বাচিলান প্ৰদেশৰ দ্বীপ গোটৰ অংশ বালুক-বালুক দ্বীপৰ পৰা প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ পূবে ডুব যায় ৪৪ মিটাৰ দীঘল তিনিমহলীয়া জাহাজখন ।
মেনিলা(ফিলিপাইনছ): সোমবাৰে পুৱা দক্ষিণ ফিলিপাইনছৰ উপকূলত ৩৫০ জনতকৈ অধিক লোক কঢ়িয়াই অনা এখন ফেৰী ডুবি কমেও ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ ২৮ জন লোক এতিয়াও নিৰুদ্দিষ্ট বুলি উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে জনায় ।
উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে এক বিবৃতিত কয় যে এম ভি ত্ৰিছা কাৰ্ষ্টেন ৩ জাহাজখনে মিন্দানাওৰ দক্ষিণ-পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত জাম্বোয়াংগা চহৰৰ বন্দৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ প্ৰায় চাৰি ঘণ্টাৰ পিছত অৰ্থাৎ পুৱতি নিশা প্ৰায় ১.৫০ বজাত (দেওবাৰে ১৭৫০ জি এম টি) বিপদৰ সংকেত প্ৰেৰণ কৰে ।
বাচিলান প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালে প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে জীৱিত লোকসকলক কম্বলত মেৰিয়াই ষ্ট্ৰেচাৰত কঢ়িয়াই নিয়া হৈছে ৷ আনহাতে পানীত ডুব গৈ মৃত্যুমুখত পৰা লোকসকলক কফিনত কঢ়িয়াই নিয়া হৈছে । এই একেটা পথতে ২০২৩ চনত সংঘটিত হৈছিল আন এক শোকাবহ ঘটনা ৷ সেই সময়ত লেডী মেৰী জয় ৩ ফেৰীত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৩১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ দুয়োখন জাহাজৰ স্বত্বাধিকাৰী হৈছে স্থানীয় কোম্পানী এলিছন শ্বিপিং লাইন ।
ফিলিপাইনছৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈকে কমেও ৩১৭ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ ১৮ জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে ২৪ জন লোক এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । অব্যাহত আছে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান । এই ঘটনাত প্ৰাণৰক্ষা পৰা লোকসকলক লৈ যোৱা ইছাবেলা চহৰৰ উদ্ধাৰ কৰ্মী শ্বেৰিল বালণ্ডোৱে কয় যে তেওঁৰ কাৰ্যালয়লৈ চিন্তিত পৰিয়ালসমূহৰ সদস্যৰ পৰা প্ৰায় ১০০ ৰো অধিক ফোন কল আহিছে ।
‘‘প্ৰতিবাৰেই ফোন আহিলেই আমাৰ হৃদয় শোকত ভৰি পৰে ৷ তেওঁলোকৰ মাতবোৰ চিন্তাৰে ভৰি পৰিছিল । আমি মাত্ৰ ক’ব পাৰো যে আমাৰ হাতত এতিয়াও চূড়ান্ত তালিকা(নামৰ) নাই ৷ কিয়নো অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে’’ - বালণ্ডোৱে কয় ৷
ফিলিপাইনছৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ মুখপাত্ৰ নোৱেমি কায়াবাবে টেলিভিছনৰ এক সাক্ষাৎকাৰত কয় যে একাংশ জীৱিত লোকৰ বিৱৰণী মতে সেই সময়ত অঞ্চলটোৰ পানী অশান্ত আছিল ।
তাকৰ কৰ্মচাৰীৰে উদ্ধাৰকৰ্মী
বাচিলানৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কৰ্মী ৰ’নালিন পেৰেজে এ এফ পিক জনোৱা মতে, উদ্ধাৰ কৰ্মীসকলে পানীত ডুব যোৱা লোকসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ পেৰেজে এক সাক্ষাৎকাৰত কয়, ‘‘বাস্তৱিক অৰ্থত ভুক্তভোগীৰ সংখ্যা যথেষ্ঠ প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ’ব ৷ বৰ্তমান আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ । স্থানীয় চিকিৎসালয় এখনলৈ কমেও ১৮ জন লোকক অনা হৈছে ।’’
ফিলিপাইনছৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ’ত দেখা গৈছে যে জীৱিত লোকসকলক পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে । ফেচবুকত এটা লাইভ ভিডিঅ’ত একাংশ লোকে আন্ধাৰত সহায় বিচাৰি চিঞৰ-বাখৰ কৰা শুনা গৈছে ৷
দক্ষিণ মিণ্ডানাও উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ কমাণ্ডাৰ ৰ’মেল ডুৱে এ এফ পিক জনোৱা মতে, ‘‘আমি এতিয়াও জাহাজখন ডুব যোৱাৰ কাৰণ জানিব পৰা নাই ৷ কিন্তু জাহাজখন ডুব যোৱাৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ সামুদ্ৰিক দুৰ্ঘটনাটোৰ তদন্ত চলাবলৈ আমাক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷ এই মুহূৰ্তত আমাৰ মনোযোগ উদ্ধাৰ অভিযানত আছে ।’’
তেওঁ কয় যে জীৱিতসকলক জাম্বোয়াংগা আৰু ইছাবেলা চহৰৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছে । উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে এক বিবৃতিত কয় যে ফেৰীখনত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক ওজন বহন কৰা হোৱা নাছিল । এলিছন শ্বিপিং লাইনে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘আমাৰ চিন্তা জাহাজত থকা সকলোৰে সৈতে আছে ৷ আমি উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ সৈতে অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আছো ।’’
১১.৬ কোটি জনসংখ্যাৰ এই দ্বীপপুঞ্জৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ সাগৰত যাত্ৰা কৰা আন্তঃদ্বীপ ফেৰীসমূহৰ সৈতে জড়িত দুৰ্যোগৰ দীৰ্ঘ ইতিহাস আছে । নিয়মীয়াকৈ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো বহুতে দেশৰ ৭ হাজাৰৰো অধিক দ্বীপৰ মাজত পৰিবহণৰ বাবে সস্তীয়া আৰু নিয়মৰ বাহিৰত পৰিচালিত নাও আৰু জাহাজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
২০১৫ চনত লেইট দ্বীপৰ পশ্চিম উপকূলত এখন ফেৰী উলটি যোৱাৰ ফলত ৬০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । ১৯৮৭ চনত বৰদিনৰ পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা এক দুৰ্ঘটনাত ডোনা পাজ ফেৰীখনৰ তেল টেংকাৰৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হয় আৰু ইয়াৰ ফলত ৪ হাজাৰতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটে । এয়া সমুদ্ৰত সংঘটিত সৰ্বাধিক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা আছিল ৷
