আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ৰাণৱেৰ পৰা পিছলিল বিমান: প্ৰাণ গ'ল ৫ জনৰ
মিয়ামি বিমানবন্দৰত ৰাণৱেৰ পৰা আমাজ'নৰ এখন কাৰ্গো বিমান পিছলি ৫ জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন ৫ জন লোক আহত হয় ৷
Published : September 7, 2026 at 9:38 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 10:12 AM IST
মিয়ামি (ফ্ল’ৰিডা) : মিয়ামি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত দেওবাৰে আমাজ'নৰ এখন কাৰ্গো বিমান ৰাণৱে অতিক্ৰম কৰি এখন বাহনত খুন্দা মৰাৰ ফলত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে পাঁচজন লোক আহত হয় ৷
প’ৰ্ট’ ৰিকোৰ ছান জুয়ানৰ পৰা অহা বিমানখনে দুপৰীয়া প্ৰায় ২ বজাত ৰাণৱে অতিক্ৰম কৰি বিমানবন্দৰৰ ওচৰৰ গুদামৰ শ্ৰমিক আৰু অন্যান্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ এটা পথত অৱতৰণ কৰে ৷
Avion B767 de Prime Air (Amazon) se sale de la pista 30 en KMIA Miami. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/R8xllPaGLX— Ramiro Cadena P. (@ramiroym) September 6, 2026
মিয়ামি-ডেড কাউণ্টিৰ বিষয়াসকলে সংবাদমেলত কয় যে এই ঘটনাত পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, তিনিজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু আন দুজন সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷ আহত আটাইকেইজন সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷
মিয়ামি-ডেড ৰেচকিউ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ মুৰব্বী ৰে জাডাল্লাহে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাৰ পিছত কেইবাজনো লোক বাহনৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকাৰ বিপৰীতে পাইলট আৰু সহ-পাইলটো বিমানখনৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, ক্ৰুৱে এখন বাহনৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা এজন ব্যক্তিকো উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷
দুৰ্ঘটনাৰ পাছত বিয়লিৰ বেছিভাগ সময় ব্যস্ত হৈ পৰা বিমানবন্দৰটোৰ বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হয় ৷ বিভাগটোৱে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাৰ কেইবা ঘণ্টাৰ পাছতো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে ইন্ধন লিক বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে ৷
দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ বতৰৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল নেকি সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি সেই সময়ত অঞ্চলটোত ঘণ্টাত ৩০ মাইল (৪৮ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা) পৰ্যন্ত ধুমুহা আৰু বতাহৰ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল ৷
উত্তৰ কেৰ’লিনাত অৱস্থিত ২১ এয়াৰ নামৰ কাৰ্গো কেৰিয়াৰে এই বিমানখন পৰিচালনা কৰিছিল ৷ ফ্লাইট ট্ৰেকিং চাইট Flightradar24 ৰ মতে, ৩২ বছৰীয়া বয়িং ৭৬৭ বিমানখন প্ৰথমে যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছিল আৰু ২০১৫ চনত কাৰ্গো বিমানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পূৰ্বে দুটা দশকৰো অধিক সময় কেইবাটাও বিমান সংস্থাৰ বাবে উৰা মাৰিছিল ৷
বিমানৰ তথ্য অনুসৰণ কৰা ৱেবছাইট ফ্লাইটএৱেৰৰ মতে, দেওবাৰৰ মাজনিশালৈকে ১৬০খনতকৈও অধিক বিমান বাতিল কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় ৩২৫খন বিমান পলম হৈছিল ৷ মিয়ামিৰ পৰা ২০০ মাইল (৩২০ কিলোমিটাৰ) উত্তৰত অৱস্থিত অৰলেণ্ডো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, একাংশ বিমান তালৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিবহণ সুৰক্ষা ব’ৰ্ডে জনোৱা মতে, অধ্যক্ষ জেনিফাৰ হোমণ্ডীৰ নেতৃত্বত এটা দল তদন্তৰ বাবে মিয়ামিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ আমাজ'নে যিকোনো তদন্তত সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি এক বিবৃতিত কয় ৷
আমাজ'নে কয়, "আজি মিয়ামি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাত পাঁচজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি জানি আমি গভীৰভাৱে দুখী হৈছো ৷ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াল আৰু সকলোৰে প্ৰতি আমাৰ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ।"