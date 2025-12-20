বাংলাদেশত হিন্দু যুৱকক গণহত্যা : আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৭ জন
একাংশ লোকে প্ৰহাৰ কৰি গছত ওলোমাই থৈছিল দিপু চন্দ্ৰ দাসক । ইয়াৰ পিছতে ঢাকা-মৈমনচিং ঘাইপথৰ কাষত মৃতদেহটোত জুই লগাই দিয়ে ।
ঢাকা (বাংলাদেশ) : বাংলাদেশত গণহত্যাৰ বলি হ’ল এজন হিন্দু যুৱক ৷ যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে ৭ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ শনিবাৰে এই কথা সদৰী কৰে বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে । জানিব পৰা মতে, বৃহস্পতিবাৰে মৈমনচিং চহৰত দিপু চন্দ্ৰ দাস (২৫) নামৰ যুৱকজনক একাংশ লোকে হত্যা কৰি মৃতদেহ জ্বলাই দিয়ে ।
X-ত এই সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰা এক বিবৃতি মতে, মুখ্য উপদেষ্টা মুহম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে কয় যে ৰেপিড একশ্যন বেটেলিয়নে (Rapid Action Battalion চমুকৈ RAB) এই গোচৰৰ সন্দেহযুক্ত হিচাপে সাতজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই ১৯ৰ পৰা ৪৬ বছৰৰ ভিতৰৰ এই লোককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷
ময়মনসিংহ হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৭— Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) December 20, 2025
আৰক্ষীৰ মতে, কাৰখানাত কৰ্মৰত দাস উপাধিৰ এজন শ্ৰমিকক প্ৰথমে কাৰখানাৰ বাহিৰত একাংশ লোকে ঈশ্বৰক নিন্দা কৰাৰ অভিযোগত প্ৰহাৰ কৰি গছত ওলোমাই থৈছিল । ইয়াৰ পিছতে ঢাকা-মৈমনচিং ঘাইপথৰ কাষত মৃতদেহটোত জুই লগাই দিয়ে । আৰক্ষীয়ে পিছত মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৈমনচিং মেডিকেল কলেজৰ মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
শুকুৰবাৰে বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে এই গণহত্য়াক গৰিহণা দি কয় যে নতুন বাংলাদেশত এনে হিংসাৰ কোনো স্থান নাই । লগতে চৰকাৰে আৰু কয়, ‘‘এই জঘন্য অপৰাধৰ দোষীক ৰেহাই দিয়া নহ’ব । যোৱা বছৰৰ আগষ্ট মাহত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক পদচ্যুত কৰাৰ পিছতে বাংলাদেশৰ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ ফলত বাংলাদেশৰ হিন্দু জনসংখ্যা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।’’